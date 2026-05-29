हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026हार्दिक पांड्या MI से आएंगे LSG, बनेंगे लखनऊ के नए कप्तान? IPL 2027 में होगा बड़ा खेला!

हार्दिक पांड्या MI से आएंगे LSG, बनेंगे लखनऊ के नए कप्तान? IPL 2027 में होगा बड़ा खेला!

Hardik Pandya: हार्दिक पांड्या IPL 2027 में लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान के रूप में दिख सकते हैं. ऋषभ पंत ने LSG की कप्तानी छोड़ दी है.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 29 May 2026 08:13 PM (IST)
Preferred Sources

Hardik Pandya as LSG Captain: आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स के खराब प्रदर्शन के बाद ऋषभ पंत ने कप्तानी से हटने का फैसला किया. शुक्रवार (29 मई) को फ्रेंचाइजी ने सोशल मीडिया के जरिए एक रिलीज जारी करते हुए बताया कि पंत ने टीम से उन्हें कप्तानी की ड्यूटी से मुक्त करने की मांग की और टीम ने उनकी मांग को तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया. अब सवाल यह उठ रहा है कि पंत की जगह किसे टीम की कमान सौंपी जाएगी? लखनऊ का कप्तान बनने वालों में हार्दिक पांड्या का नाम भी शामिल हो सकता है. 

बिल्कुल सही सुना आपने, 2026 सीजन में मुंबई इंडियंस की कप्तानी करने वाले हार्दिक अगले सीजन यानी 2027 के आईपीएल में लखनऊ की कप्तानी करते हुए दिख सकते हैं. लेकिन सवाल यह है कि हार्दिक कैसे लखनऊ के कप्तान बन सकते हैं?

हार्दिक के कप्तानी छोड़ने की चर्चा तेज 

हार्दिक मुंबई की कप्तानी छोड़ देंगे, इस बारे में चर्चा तेज है. न्यूज एजेंसी PTI ने आईपीएल के सूत्रों के हवाले से बताया गया कि हार्दिक ने मुंबई के प्लेऑफ से बाहर होते ही मैनेजमेंट को कप्तानी छोड़ने को लेकर जानकारी दे दी थी. रिपोर्ट में बताया गया कि हार्दिक ने यह फैसला सीनियर खिलाड़ियों से मतभेद के चलते लिया. 

ट्रेड के जरिए बन सकते हैं लखनऊ का हिस्सा 

अगर हार्दिक मुंबई की कप्तानी छोड़ते हैं, तो संभावना है कि वह टीम का साथ भी छोड़ दें. इस स्थिति में हार्दिक ट्रेड के जरिए लखनऊ का हिस्सा बन सकते हैं और उन्हें टीम की कमान सौंपी जा सकती है. हालांकि यह अभी सिर्फ कयास है, इस बारे में किसी भी तरह की कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. 

हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत फ्लॉप हुए बतौर कप्तान 

हार्दिक पांड्या: गुजरात टाइटंस से ट्रेड करने के बाद मुंबई ने हार्दिक को 2024 में कप्तान बनाया था. हार्दिक की कप्तानी में मुंबई ने एक बार भी प्लेऑफ में जगह नहीं बनाई है. 

ऋषभ पंत: लखनऊ ने ऋषभ पंत को 2025 से कप्तान बनाया था. पंत की कप्तानी में दोनों ही सीजन लखनऊ प्लेऑफ में नहीं पहुंच सकी.

 

यह भी पढ़ें: लाइव मैच में फिक्सिंग? GT और RR के क्वालीफायर-2 में दो बार हुआ टॉस; जानें पूरा माजरा

Published at : 29 May 2026 08:06 PM (IST)
Tags :
Rishabh Pant Lucknow Super Giants LSG HARDIK PANDYA IPL 2027
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
हार्दिक पांड्या MI से आएंगे LSG, बनेंगे लखनऊ के नए कप्तान? IPL 2027 में होगा बड़ा खेला!
हार्दिक पांड्या MI से आएंगे LSG, बनेंगे लखनऊ के नए कप्तान? IPL 2027 में होगा बड़ा खेला!
आईपीएल 2026
मुंबई छोड़कर IPL 2027 के ऑक्शन में गए हार्दिक पांड्या, ये तीन टीम लगा सकती हैं 30 करोड़ की बोली!
मुंबई छोड़कर IPL 2027 के ऑक्शन में गए हार्दिक पांड्या, ये तीन टीम लगा सकती हैं 30 करोड़ की बोली!
आईपीएल 2026
लाइव मैच में फिक्सिंग? GT और RR के क्वालीफायर-2 में दो बार हुआ टॉस; जानें पूरा माजरा
लाइव मैच में फिक्सिंग? GT और RR के क्वालीफायर-2 में दो बार हुआ टॉस; जानें पूरा माजरा
आईपीएल 2026
क्वालीफायर 2 में RR की पहले बैटिंग, गुजरात ने खेला बड़ा दांव, प्लेइंग XI में दमदार गेंदबाज की वापसी
क्वालीफायर 2 में RR की पहले बैटिंग, गुजरात ने प्लेइंग XI में खेला बड़ा दांव
Advertisement

वीडियोज

Jackie Shroff की यह family film बच्चों के साथ बड़ों का भी दिल जीत रही है
Hamirpur Bridge Collapse: हमीरपुर हादसे पर बड़ा खुलासा | UP News | Breaking | abp
Twisha Death Case: कोर्ट में पेश होंगे Samarth और Giribala Singh | Samarth | CBI | HC
Iran US War Update: गुस्से में ईरान, America में हलचल | Masoud Pezeshkian | Breaking News | Trump
Hamirpur Bridge Collapse: पुल ढहने से हाहाकार! मलबे में दबे मजदूरों को बचाने के लिए मची भगदड़
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
Blog
Opinion: भारत-चीन संबंध और फ्री तिब्बत पर नई दिल्ली का 'अस्पष्ट' रुख
Opinion: भारत-चीन संबंध और फ्री तिब्बत पर नई दिल्ली का 'अस्पष्ट' रुख
दिल्ली NCR
कांग्रेस सांसद के साथ लंच के बाद ऑटो ड्राइवर बोले, 'राहुल गांधी ने कहा कि हमारी सरकार...'
कांग्रेस सांसद के साथ लंच के बाद ऑटो ड्राइवर बोले, 'राहुल गांधी ने कहा कि हमारी सरकार...'
आईपीएल 2026
लाइव मैच में फिक्सिंग? GT और RR के क्वालीफायर-2 में दो बार हुआ टॉस; जानें पूरा माजरा
लाइव मैच में फिक्सिंग? GT और RR के क्वालीफायर-2 में दो बार हुआ टॉस; जानें पूरा माजरा
ओटीटी
KD The Devil OTT Release: ध्रुव सर्जा और संजय दत्त की 'केडी: द डेविल' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?
'केडी: द डेविल' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?
इंडिया
दहेज उत्पीड़न के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी - शादी का मतलब लड़की और उसके परिवार को अपमानित करने का अधिकार मिल जाना नहीं'
दहेज उत्पीड़न के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी- शादी का मतलब लड़की और उसके परिवार को अपमानित करने का अधिकार मिल जाना नहीं'
विश्व
300 अरब डॉलर का निवेश और होर्मुज स्ट्रेट में स्वतंत्र नौवहन... US-ईरान के बीच सीजफायर के लिए क्या-क्या रखे गए प्रस्ताव?
300 अरब डॉलर का निवेश, होर्मुज में स्वतंत्र आवाजाही... US-ईरान सीजफायर के लिए क्या-क्या प्रस्ताव?
ऐस्ट्रो
Surya Grahan 2026: सावधान! 12 अगस्त को लगेगा साल का दूसरा सूर्य ग्रहण, जानें कहां दिखेगा 'रिंग ऑफ फायर'
Surya Grahan 2026: सावधान! 12 अगस्त को लगेगा साल का दूसरा सूर्य ग्रहण, जानें कहां दिखेगा 'रिंग ऑफ फायर'
इंडिया
Twisha Sharma death Case: 5 दिन की CBI कस्टडी में रहेंगे ट्विशा की सास और पति समर्थ, खुलेंगे डेथ से जुड़े सीक्रेट
5 दिन की CBI कस्टडी में रहेंगे ट्विशा की सास गिरिबाला और पति समर्थ, खुलेंगे डेथ से जुड़े सीक्रेट
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Embed widget