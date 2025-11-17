IPL 2026 के लिए सभी 10 टीमों ने कुल 173 खिलाड़ियों को रिटेन किया है. अब सबकी नजर ऑक्शन पर होगी, जो 16 दिसंबर को अबू धाबी में होने वाला है. नीलामी में अधिकतम 77 खिलाड़ी ही बिक पाएंगे, क्योंकि रिटेंशन के बाद इतने ही स्लॉट बचे हुए हैं, जबकि टीमों का कुल पर्स 237.55 करोड़ रुपये है. इसका मतलब ऑक्शन में खिलाड़ियों पर पैसे की वर्षा होनी तय है, लेकिन कुछ दिग्गजों की फॉर्म और कम प्रभावी प्रदर्शन उनके ना बिकने का कारण भी बन सकता है. तो देखिए उन खिलाड़ियों की लिस्ट, जो आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन (IPL 2026 Mini Auction) में अनसोल्ड रह सकते हैं.

फाफ डु प्लेसिस

मेगा ऑक्शन से पहले जब RCB ने फाफ डु प्लेसिस को रिलीज किया, तो वह चौंकाने वाला फैसला था. उनकी कप्तानी में RCB 2024 सीजन के प्लेऑफ में पहुंची थी और उन्होंने व्यक्तिगत रूप से 438 रन भी बनाए थे. मगर पिछले सीजन दिल्ली कैपिटल्स के लिए पूरे सीजन में वो सिर्फ 202 रन बना सके. खराब प्रदर्शन के साथ-साथ उनकी उम्र भी बढ़ रही है. आईपीएल में युवा जोश और रोमांच का बेजोड़ मिश्रण देखने को मिलता रहा है, इसलिए शायद 41 वर्षीय फाफ डु प्लेसिस का मिनी ऑक्शन में अनसोल्ड जाना कोई चौंकाने वाली बात नहीं होगी.

मोहित शर्मा

मोहित शर्मा ने पांच साल बाद दिल्ली कैपिटल्स में वापसी की थी. शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि वो पूरे सीजन में खेले 8 मैचों में मात्र 2 विकेट ले पाएंगे. 2023 के बाद मोहित का प्रदर्शन लगातार गिरा है. आईपीएल 2025 के बाद मोहित डोमेस्टिक मैच भी नहीं खेले हैं. यही 2 पहलू उनके अनसोल्ड जाने का कारण बन सकते हैं.

ग्लेन मैक्सवेल

ग्लेन मैक्सवेल, एक ऐसा प्लेयर जो वर्ल्ड कप में एक पैर चोटिल होने के बावजूद दोहरा शतक जड़ देता है. मगर जब IPL की बारी आती है तो, पिछले दो सीजन में 17 मैच खेलकर सिर्फ 100 रन बना सके हैं. पंजाब किंग्स के लिए IPL 2025 में उन्होंने 7 मैचों में सिर्फ 48 रन बनाए.

विजय शंकर

आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन में CSK ने विजय शंकर को 1.2 करोड़ में खरीद कर उनपर भरोसा दिखाया था. मगर सीजन में 6 मैच खेलकर उन्होंने सिर्फ 118 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट महज 129.67 का रहा. दूसरी ओर उनका गेंदबाजी में कोई योगदान नहीं था. खेलने का धीमा स्वभाव शंकर को ऑक्शन में अनसोल्ड करवा सकता है.

डेवॉन कॉनवे

डेवॉन कॉनवे वही खिलाड़ी हैं, जिन्होंने IPL 2023 में CSK के लिए 51.7 के कमाल औसत से 672 रन बनाए थे. वहीं 2024 सीजन में वो खेल नहीं पाए, जब 2025 सीजन में वापसी हुई तो 6 मैचों में उनके बल्ले से केवल 156 रन निकले.

