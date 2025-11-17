कब और कहां होगी IPL 2026 की नीलामी? डेट और वेन्यू समेत जानें मिनी ऑक्शन की A टू Z डिटेल्स

इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन का बिगुल बज चुका है. आईपीएल के आगामी सीजन की नीलामी अगले महीने होगी. इस बार मिनी ऑक्शन का आयोजन होगा. आईपीएल 2026 की नीलामी से पहले सभी 10 टीमों ने अपनी-अपनी रिलीज और रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है. यहां जानिए आईपीएल 2026 मिनी ऑक्शन की A टू Z डिटेल्स.

इस बार विदेश में होगी आईपीएल की नीलामी

आईपीएल 2026 के लिए मिनी ऑक्शन का आयोजन 16 दिसंबर को अबू धाबी के एतिहाद एरिना में होगा. बीसीसीआई ने सभी टीमों द्वारा रिलीज और रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट जारी करने के बाद आईपीएल 2026 की नीलामी की तारीख और वेन्यू से पर्दा हटा दिया.

बीसीसीआई ने प्रेस रिलीज में बताया है कि सभी 10 टीमों ने कुल 173 खिलाड़ियों को रिटेन किया है, जिसमें 49 विदेशी खिलाड़ियों समेत कुछ ट्रेड किए गए खिलाड़ी भी शामिल हैं. आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन के लिए 10 टीमों के पास 77 स्लॉट शेष हैं. वहीं सभी फ्रेंचाइजी के पर्स में कुल मिलाकर 237.55 करोड़ रुपये हैं.

आईपीएल के नियमों के मुताबिक, हर फ्रेंचाइजी अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा 25 खिलाड़ियों को शामिल कर सकती है. नीलामी से पहले ही पंजाब किंग्स ने 21 खिलाड़ियों को रिटेन किया है. वहीं गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस ने 20-20 खिलाड़ियों को रिटेन किया है.

कोलकाता के पास सबसे ज्यादा पैसा और मुंबई के पास सबसे कम पैसा

इस ऑक्शन कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के पर्स में सबसे ज्यादा 64.3 करोड़ रुपये होंगे. केकेआर नीलामी में 13 खिलाड़ियों को खरीद सकती है. केकेआर ने मिनी ऑक्शन से पहले आंद्रे रसेल (12 करोड़) और वेंकटेश अय्यर (23.75 करोड़ रुपये) जैसे महंगे खिलाड़ियों को रिलीज किया है.

सनराइजर्स हैदराबाद के पर्स में 25.5 करोड़ रुपये शेष हैं. मुंबई इंडियंस इस मिनी ऑक्शन में सबसे कम रकम के साथ उतरेगी. इस फ्रेंचाइजी ने अपने लगभग सभी नामी खिलाड़ियों को रिटेन किया है. मुंबई इंडियंस के पर्स में सिर्फ 2.75 करोड़ रुपये शेष हैं.