सिर्फ एक टीम के हाथ में प्लेऑफ की चाबी, चेन्नई-पंजाब समेत सब होंगे बाहर! ये समीकरण चौंका देगा

आईपीएल 2026 के लीग स्टेज में केवल पांच मैच बचे हैं. प्लेऑफ का सिर्फ एक स्लॉट बचा है, क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू, सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस अंतिम-4 में जगह पक्की कर चुकी हैं. प्लेऑफ में केवल एक जगह बची है, लेकिन इसके लिए पांच टीमों के बीच जंग छिड़ी है. दरअसल प्लेऑफ क्वालीफिकेशन की चाबी सिर्फ एक टीम के हाथ में है, जिसके जीतते ही बाकी सभी टीम बाहर हो जाएंगी.

दरअसल प्लेऑफ का फैसला 24 मई तक नहीं निकल सकता, क्योंकि अब पूरा खेल राजस्थान रॉयल्स पर टिका हुआ है. बाकी चार टीम, चेन्नई सुपर किंग्स, पंजाब किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स, अपना-अपना आखिरी मैच जीत भी लेती हैं, तो भी 24 मई तक उनका प्लेऑफ में स्थान पक्का नहीं होगा.

राजस्थान के पास प्लेऑफ की चाबी

दरअसल बची हुई पांच टीमों में केवल राजस्थान रॉयल्स ही ऐसी है, जो 16 अंकों तक पहुंच सकती है. बाकी चार टीमों की बात करें तो पंजाब और कोलकाता के 13-13 पॉइंट्स हैं. दूसरी ओर चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के 12-12 पॉइंट्स हैं. मान लीजिए पंजाब और कोलकाता अपना-अपना आखिरी मैच जीत जाते हैं, तो उनके अधिकतम 15 पॉइंट्स होंगे. वहीं चेन्नई और दिल्ली जीतने पर 14 अंकों तक पहुंच पाएंगी.

चूंकि राजस्थान रॉयल्स के अभी 14 पॉइंट्स हैं और उसका आखिरी लीग मैच 24 मई को होना है. उस मुकाबले में राजस्थान को मुंबई इंडियंस पर जीत मिलती है, तो RR प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर जाएगी. अगर उस मुकाबले में राजस्थान को हार मिलती है, तब बाकी चार टीमों का प्लेऑफ में जाने का रास्ता खुलेगा अथवा नहीं. राजस्थान को छोड़कर फिलहाल बाकी चारों टीम प्लेऑफ के लिए एक-दूसरे पर निर्भर हैं.

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