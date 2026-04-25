IPL 2026 में दिल्ली कैपिटल्स का प्रदर्शन उतार-चढ़ाव भरा रहा है. दिल्ली लगातार अच्छा कर पाने में नाकाम रही है, इसका मुख्य कारण है ओपनिंग में बड़ी पार्टनरशिप का ना होना. पथुम निसांका को पंजाब किंग्स के खिलाफ मुकाबले में भी असफलता हाथ लगी है, जहां वो 7 गेंद में 11 रन बनाकर आउट हो गए. इस नाकामी के बीच पृथ्वी शॉ को मौका दिए जाने की मांग ने जोर पकड़ लिया है.

पथुम निसांका फ्लॉप

पथुम निसांका लगातार फ्लॉप हो रहे हैं, जो अब तक 7 पारियों में 147 रन बना पाए हैं. आपको याद दिला दें कि इंग्लैंड के बेन डकेट ने सीजन शुरू होने से पहले ही अपना नाम वापस ले लिया था, ऐसे में ओपनिंग का स्लॉट निसांका ने भरा. मगर लगातार मिल रहे मौकों के बावजूद श्रीलंकाई बल्लेबाज निसांका ने दिल्ली कैपिटल्स के लिए कुछ खास नहीं किया है. आईपीएल 2026 में उनका सर्वाधिक स्कोर अब तक 41 रन रहा है.

पृथ्वी शॉ फ्लॉप

निसांका की नाकामी के कारण सोशल मीडिया पर पृथ्वी शॉ को मौका देने की मांग उठी है. पृथ्वी शॉ ने अप्रैल 2024 के बाद IPL में कोई मैच नहीं खेला है. शॉ खराब फॉर्म से जूझने के कारण आईपीएल 2025 के ऑक्शन में अनसोल्ड गए थे. इससे पहले सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में पृथ्वी का प्रदर्शन ठीकठाक रहा था. वहां 7 मुकाबलों में उन्होंने 183 रन बनाए थे.

फैंस ने मांग की है कि पृथ्वी शॉ कम से कम एक मौका मिलने के हकदार तो हैं. वहीं एक व्यक्ति ने कहा कि पथुम निसांका को बहुत देख लिया, अगले मैच से पृथ्वी शॉ को खिलाओ. शॉ ने अपने 79 मैचों के IPL करियर में अब तक 1892 रन बनाए हैं.

Nishanka ka bhot dekh liya bhai, prithvi Shaw ko khilao next match wo isse better hi karega. — Rathore (@bcci_x) April 25, 2026

Another failure for Pathum Nishanak. Time to bring Prithvi Shaw or Abhishek Porel into the XI.#DCvsPBKS — shubham parihar (@Desi__Er) April 25, 2026

Is Prithvi Shaw batting so bad at the nets that DC is still opening with Nissanka despite repeated failures? pic.twitter.com/MXAcaUbTyG — Dinda Academy (@academy_dinda) April 25, 2026

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