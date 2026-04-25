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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026अब पृथ्वी शॉ को मौका दो, पथुम निसांका फिर फ्लॉप; जानें IPL 2026 के 7 मैचों में कैसा रहा प्रदर्शन

अब पृथ्वी शॉ को मौका दो, पथुम निसांका फिर फ्लॉप; जानें IPL 2026 के 7 मैचों में कैसा रहा प्रदर्शन

Prithvi Shaw Should Open For Delhi Capitals: दिल्ली कैपिटल्स के सलामी बल्लेबाज पथुम निसांका लगातार फ्लॉप हो रहे हैं. उनकी जगह पृथ्वी शॉ को मौका देने की मांग ने जोर पकड़ा है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 25 Apr 2026 04:20 PM (IST)
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IPL 2026 में दिल्ली कैपिटल्स का प्रदर्शन उतार-चढ़ाव भरा रहा है. दिल्ली लगातार अच्छा कर पाने में नाकाम रही है, इसका मुख्य कारण है ओपनिंग में बड़ी पार्टनरशिप का ना होना. पथुम निसांका को पंजाब किंग्स के खिलाफ मुकाबले में भी असफलता हाथ लगी है, जहां वो 7 गेंद में 11 रन बनाकर आउट हो गए. इस नाकामी के बीच पृथ्वी शॉ को मौका दिए जाने की मांग ने जोर पकड़ लिया है.

पथुम निसांका फ्लॉप

पथुम निसांका लगातार फ्लॉप हो रहे हैं, जो अब तक 7 पारियों में 147 रन बना पाए हैं. आपको याद दिला दें कि इंग्लैंड के बेन डकेट ने सीजन शुरू होने से पहले ही अपना नाम वापस ले लिया था, ऐसे में ओपनिंग का स्लॉट निसांका ने भरा. मगर लगातार मिल रहे मौकों के बावजूद श्रीलंकाई बल्लेबाज निसांका ने दिल्ली कैपिटल्स के लिए कुछ खास नहीं किया है. आईपीएल 2026 में उनका सर्वाधिक स्कोर अब तक 41 रन रहा है.

पृथ्वी शॉ फ्लॉप

निसांका की नाकामी के कारण सोशल मीडिया पर पृथ्वी शॉ को मौका देने की मांग उठी है. पृथ्वी शॉ ने अप्रैल 2024 के बाद IPL में कोई मैच नहीं खेला है. शॉ खराब फॉर्म से जूझने के कारण आईपीएल 2025 के ऑक्शन में अनसोल्ड गए थे. इससे पहले सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में पृथ्वी का प्रदर्शन ठीकठाक रहा था. वहां 7 मुकाबलों में उन्होंने 183 रन बनाए थे.

फैंस ने मांग की है कि पृथ्वी शॉ कम से कम एक मौका मिलने के हकदार तो हैं. वहीं एक व्यक्ति ने कहा कि पथुम निसांका को बहुत देख लिया, अगले मैच से पृथ्वी शॉ को खिलाओ. शॉ ने अपने 79 मैचों के IPL करियर में अब तक 1892 रन बनाए हैं.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 25 Apr 2026 04:20 PM (IST)
Tags :
Delhi Capitals Prithvi Shaw Pathum Nissanka IPL 2026
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