अंतिम ओवर में मिली हार तो क्या बोले RCB के कप्तान रजत पाटीदार? जानें किसे ठहराया जिम्मेदार
Rajat Patidar Statement on RCB Loss: दिल्ली कैपिटल्स के हाथों रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू की हार पर कप्तान रजत पाटीदार ने बताया की बेंगलुरू को किस कारण हार मिली.
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू अपने होमग्राउंड यानी एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेल रही थी. मगर घरेलू मैदान पर खेलने के बावजूद दिल्ली कैपिटल्स ने उसे 6 विकेट से हरा दिया. RCB टीम के पास मौका था कि वह चिन्नास्वामी मैदान में अपने 100वें मैच को जीतकर ऐतिहासिक और यादगार बनाए, लेकिन टीम ऐसा कर पाने में नाकाम रही. यहां जानिए कप्तान रजत पाटीदार ने हार का ठीकरा किसके सिर फोड़ा है.
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के कप्तान रजत पाटीदार ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा कि उनकी टीम को 15-20 रन और बनाने चाहिए थे. ये वही मैदान है जहां 2024 सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद ने 287 रन बना डाले थे. वहीं यहां 186 रनों का लक्ष्य भी चेज हो चुका है. ऐसे में RCB के लिए 175 रनों का बचाव कर पाना थोड़ा मुश्किल था. कप्तान पाटीदार ने भी कहा की उनकी टीम को 190-195 रनों तक पहुंचना चाहिए था.
बल्लेबाजी पर फोड़ा हार का ठीकरा
रजत पाटीदार ने कहा कि विराट कोहली और फिल साल्ट ने 52 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप कर RCB को बढ़िया शुरुआत दिला दी थी. मगर 12वें ओवर के बाद टीम ने लगातार अंतराल पर विकेट गंवाए, जिससे आरसीबी की टीम बैकफुट पर चली गई. कप्तान पाटीदार ने कहा कि वो अपनी गलतियों को सुधारते हुए अगले मैचों में वापसी करेंगे.
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दिल्ली ने अंतिम ओवर में जीता मैच
ऐसा नहीं है कि दिल्ली कैपिटल्स ने एकतरफा अंदाज में RCB को हराया हो. एक समय दिल्ली को अंतिम 12 गेंद में 24 रन बनाने थे. रसिख डार सलाम ने 19वें ओवर में 10 रन देकर बेंगलुरू की काफी हद तक वापसी करवा दी थी. मगर अंतिम ओवर में रोमारियो शेफर्ड, डेविड मिलर के हाथों 2 छक्के और एक चौका खा बैठे.
अच्छी बात ये है कि पॉइंट्स टेबल में बेंगलुरू अब भी दूसरे स्थान पर बनी हुई है. दूसरी ओर दिल्ली कैपिटल्स ने लंबी छलांग लगाते हुए चौथे स्थान पर कब्जा जमा लिया है.
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