हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्टआईपीएल टीमऑरेंज कैपपर्पल कैप
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026अंतिम ओवर में मिली हार तो क्या बोले RCB के कप्तान रजत पाटीदार? जानें किसे ठहराया जिम्मेदार

अंतिम ओवर में मिली हार तो क्या बोले RCB के कप्तान रजत पाटीदार? जानें किसे ठहराया जिम्मेदार

Rajat Patidar Statement on RCB Loss: दिल्ली कैपिटल्स के हाथों रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू की हार पर कप्तान रजत पाटीदार ने बताया की बेंगलुरू को किस कारण हार मिली.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 18 Apr 2026 08:34 PM (IST)
Preferred Sources

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू अपने होमग्राउंड यानी एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेल रही थी. मगर घरेलू मैदान पर खेलने के बावजूद दिल्ली कैपिटल्स ने उसे 6 विकेट से हरा दिया. RCB टीम के पास मौका था कि वह चिन्नास्वामी मैदान में अपने 100वें मैच को जीतकर ऐतिहासिक और यादगार बनाए, लेकिन टीम ऐसा कर पाने में नाकाम रही. यहां जानिए कप्तान रजत पाटीदार ने हार का ठीकरा किसके सिर फोड़ा है.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के कप्तान रजत पाटीदार ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा कि उनकी टीम को 15-20 रन और बनाने चाहिए थे. ये वही मैदान है जहां 2024 सीजन में सनराइजर्स हैदराबाद ने 287 रन बना डाले थे. वहीं यहां 186 रनों का लक्ष्य भी चेज हो चुका है. ऐसे में RCB के लिए 175 रनों का बचाव कर पाना थोड़ा मुश्किल था. कप्तान पाटीदार ने भी कहा की उनकी टीम को 190-195 रनों तक पहुंचना चाहिए था.

बल्लेबाजी पर फोड़ा हार का ठीकरा

रजत पाटीदार ने कहा कि विराट कोहली और फिल साल्ट ने 52 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप कर RCB को बढ़िया शुरुआत दिला दी थी. मगर 12वें ओवर के बाद टीम ने लगातार अंतराल पर विकेट गंवाए, जिससे आरसीबी की टीम बैकफुट पर चली गई. कप्तान पाटीदार ने कहा कि वो अपनी गलतियों को सुधारते हुए अगले मैचों में वापसी करेंगे.

यह भी पढ़ें: Abhishek Sharma Fastest Fifty: अभिषेक शर्मा ने 15 गेंद में जड़ा अर्धशतक, बाउंड्री से ठोक डाले 9 गेंद में 44 रन

दिल्ली ने अंतिम ओवर में जीता मैच

ऐसा नहीं है कि दिल्ली कैपिटल्स ने एकतरफा अंदाज में RCB को हराया हो. एक समय दिल्ली को अंतिम 12 गेंद में 24 रन बनाने थे. रसिख डार सलाम ने 19वें ओवर में 10 रन देकर बेंगलुरू की काफी हद तक वापसी करवा दी थी. मगर अंतिम ओवर में रोमारियो शेफर्ड, डेविड मिलर के हाथों 2 छक्के और एक चौका खा बैठे.

अच्छी बात ये है कि पॉइंट्स टेबल में बेंगलुरू अब भी दूसरे स्थान पर बनी हुई है. दूसरी ओर दिल्ली कैपिटल्स ने लंबी छलांग लगाते हुए चौथे स्थान पर कब्जा जमा लिया है.

यह भी पढ़ें:

IPL की सालगिरह पर सांसे रोक देने वाला मैच, दिल्ली ने बेंगलुरू को हराया; लास्ट ओवर में मिली जीत

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 18 Apr 2026 08:34 PM (IST)
Tags :
RCB Vs DC Royal Challengers Bengaluru Rajat Patidar IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
SRH vs CSK Live Score: नितीश रेड्डी आउट, सनराइजर्स हैदराबाद का पांचवां विकेट गिरा; हेनरिक क्लासेन क्रीज पर मौजूद
LIVE: नितीश रेड्डी आउट, सनराइजर्स हैदराबाद का पांचवां विकेट गिरा; हेनरिक क्लासेन क्रीज पर मौजूद
आईपीएल 2026
अंतिम ओवर में मिली हार तो क्या बोले RCB के कप्तान रजत पाटीदार? जानें किसे ठहराया जिम्मेदार
अंतिम ओवर में मिली हार तो क्या बोले RCB के कप्तान रजत पाटीदार? जानें किसे ठहराया जिम्मेदार
आईपीएल 2026
Abhishek Sharma Fastest Fifty: अभिषेक शर्मा ने 15 गेंद में जड़ा अर्धशतक, बाउंड्री से ठोक डाले 9 गेंद में 44 रन
अभिषेक शर्मा ने 15 गेंद में जड़ा अर्धशतक, बाउंड्री से ठोक डाले 9 गेंद में 44 रन
आईपीएल 2026
IPL की सालगिरह पर सांसे रोक देने वाला मैच, दिल्ली ने बेंगलुरू को हराया; लास्ट ओवर में मिली जीत
IPL की सालगिरह पर सांसे रोक देने वाला मैच, दिल्ली ने बेंगलुरू को हराया; लास्ट ओवर में मिली जीत
Advertisement

वीडियोज

Shree Baba Neeb Karori Maharaj Cast Interview: Premanand Ji और GENZ पर क्या बोले Director ?
Skoda Kushaq 1.5 L Driving Review #skoda #kushaq #drivingreview #autolive
Sansani: VIP रौब की डरावनी पिक्चर ! | MP News | MLA
Breaking News: ईरान ने खोला होर्मुज, युद्ध खत्म? | Iran Israel US War | Trump | Netanyahu
Women's Reservation Bill गिरने के बाद Amit Shah का आया बयान | Breaking | BJP | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
होर्मुज में भारतीय तेल टैंकर पर चली गोलियां, MEA ने ईरानी राजदूत को किया तलब, दर्ज कराया कड़ा विरोध
होर्मुज में भारतीय तेल टैंकर पर चली गोलियां, MEA ने ईरानी राजदूत को किया तलब, जताया कड़ा विरोध
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में कैबिनेट विस्तार से पहले हलचल तेज, PM मोदी के बाद नितिन नवीन से मिले बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष पंकज चौधरी
UP में कैबिनेट विस्तार से पहले हलचल तेज, PM मोदी के बाद नितिन नवीन से मिले बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष पंकज चौधरी
आईपीएल 2026
Abhishek Sharma Fastest Fifty: अभिषेक शर्मा ने 15 गेंद में जड़ा अर्धशतक, बाउंड्री से ठोक डाले 9 गेंद में 44 रन
अभिषेक शर्मा ने 15 गेंद में जड़ा अर्धशतक, बाउंड्री से ठोक डाले 9 गेंद में 44 रन
बॉलीवुड
वीकेंड पर हो रहे हैं बोर तो ओटीटी पर देखें टॉप 7 कोर्टरूम ड्रामा फिल्में और सीरीज, IMDb रेटिंग भी है धांसू
वीकेंड पर हो रहे हैं बोर तो ओटीटी पर देखें टॉप 7 कोर्टरूम ड्रामा फिल्में और सीरीज, IMDb रेटिंग भी है धांसू
इंडिया
‘यह हार राजनीति की नहीं, नीयत की है’, रेवंत रेड्डी का BJP पर हमला, महिला नेतृत्व को लेकर उठाए सवाल
‘यह हार राजनीति की नहीं, नीयत की है’, रेवंत रेड्डी का BJP पर हमला, महिला नेतृत्व को लेकर उठाए सवाल
विश्व
Middle East Tensions: ईरान ने फिर से बंद किया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, अमेरिका पर सीजफायर तोड़ने का आरोप, ट्रंप को लेकर क्या कहा?
ईरान ने फिर से बंद किया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, अमेरिका पर सीजफायर तोड़ने का आरोप
ट्रेंडिंग
आजकल कहां हैं कच्चा बादाम वाले भुबन बड्याकर? जानिए किन हालातों में कर रहे जीवन बसर, वीडियो वायरल
आजकल कहां हैं कच्चा बादाम वाले भुबन बड्याकर? जानिए किन हालातों में कर रहे जीवन बसर, वीडियो वायरल
लाइफस्टाइल
Weight Loss Tips: ग्रीन टी या ब्लैक कॉफी.. वेट लॉस के लिए क्या बेस्ट, यहां जानिए
Weight Loss Tips: ग्रीन टी या ब्लैक कॉफी.. वेट लॉस के लिए क्या बेस्ट, यहां जानिए
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Embed widget