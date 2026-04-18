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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL की सालगिरह पर सांसे रोक देने वाला मैच, दिल्ली ने बेंगलुरू को हराया; लास्ट ओवर में मिली जीत

IPL की सालगिरह पर सांसे रोक देने वाला मैच, दिल्ली ने बेंगलुरू को हराया; लास्ट ओवर में मिली जीत

RCB vs DC Full Highlights: दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू को उसी के घर पर 6 विकेट से हरा दिया है. दिल्ली ने अंतिम ओवर में रोमांचक जीत दर्ज की.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 18 Apr 2026 07:56 PM (IST)
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Royal Challengers Bengaluru vs Delhi Capitals Highlights: दिल्ली कैपिटल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू को 6 विकेट से हरा दिया है. RCB की टीम चिन्नास्वामी स्टेडियम में अपना 100वां मैच खेल रही थी, जिसे यादगार बनाने में वह नाकामयाब रही है. बेंगलुरू की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 175 रनों का स्कोर खड़ा किया था. डेथ ओवरों में बेंगलुरू की बैटिंग बुरी तरह फ्लॉप हो गई. जवाब में केएल राहुल और ट्रिस्टन स्टब्स के अर्धशतकों के दम पर दिल्ली ने IPL 2026 सीजन में अपनी तीसरी जीत दर्ज की. दिल्ली कैपिटल्स ने इंडियन प्रीमियर लीग की 18वीं सालगिरह के मौके पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू को धूल चटाई है.

आखिरी ओवर में आई दिल्ली की रोमांचक जीत

दिल्ली कैपिटल्स को अंतिम 2 ओवरों में 24 रन बनाने थे. 19वें ओवर में रसिख डार सलाम ने 10 रन दिए, जिससे दिल्ली को अंतिम ओवर में जीत के लिए 15 रन बनाने थे. यह जिम्मेदारी मिली रोमारियो शेफर्ड को, जिन्होंने इससे पहले पूरे मैच में एक भी ओवर गेंदबाजी नहीं की थी.

पहली 2 गेंदों पर सिर्फ 2 रन ये, जिससे एक समय के लिए मुकाबला बेंगलुरू की तरफ जाता दिख रहा था. मगर क्रीज पर ट्रिस्टन स्टब्स और डेविड मिलर के रूप में 2 खूंखार बल्लेबाज मौजूद थे. तीसरी गेंद पर मिलर ने गगनचुंबी छक्का लगाकर मैच का पासा दिल्ली की तरफ मोड़ दिया. अगली ही गेंद पर मिलर ने एक और छक्का जड़ दिया, यहां से दिल्ली की जीत लगभग पक्की हो चुकी थी. अब दिल्ली को 2 गेंद में सिर्फ एक रन बनाना था. पांचवीं गेंद पर चौक लगाकर मिलर ने दिल्ली को जीत दिलाई.

रुका RCB का विजयरथ

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू लगातार 2 मैच जीतकर आ रही थी, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स अब IPL 2026 में RCB को हराने वाली केवल दूसरी टीम बन गई है. बेंगलुरू ने 6 मैचों में चार जीत दर्ज की हैं. केएल राहुल ने 34 गेंद में 54 रन और स्टब्स 47 गेंद में 60 रन बनाकर नाबाद लौटे. वहीं मिलर की 10 गेंद में 22 रनों की कैमियो पारी ने भी दिल्ली की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 18 Apr 2026 07:31 PM (IST)
Tags :
Delhi Capitals RCB Vs DC Royal Challengers Bengaluru IPL HIGHLIGHTS IPL 2026
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