BCCI ने बनाया मेगा प्लान, IPL में बढ़ेगी मैचों की संख्या; जानें एक टीम कितने मैच खेलेगी

IPL अब दुनिया की सबसे बड़ी लीग बनने की ओर अग्रसर है. साल 2028 से इंडियन प्रीमियर लीग और भी बड़े स्तर पर खेली जाएगी. इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट अनुसार आईपीएल में मैचों की संख्या और टूर्नामेंट की समय अवधि बढ़ने वाली है. 2028 सीजन में मैचों की संख्या बढ़कर 94 हो सकती है और टूर्नामेंट डबल राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेला जा सकता है.

इंडिया टुडे के अनुसार IPL के चेयरमैन अरुण सिंह धूमल का कहना है कि 2028 सीजन से मैचों की संख्या बढ़ सकती है, लेकिन टीमों की संख्या 10 ही रहेगी. बता दें कि आखिरी बार साल 2022 में इंडियन प्रीमियर लीग का विस्तार किया गया था, जब गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के आने से टीमों की संख्या 8 से बढ़कर 10 हो गई थी.

अभी आईपीएल के पूरे सीजन में 74 मुकाबले खेले जाते हैं, जिसे बढ़ाकर 94 किया गया तो प्रत्येक टीम लीग स्टेज में एक-दूसरे से दो बार भिड़ेगी. जब लीग में आठ टीम थीं, तब भी इसे डबल राउंड रॉबिन फॉर्मेट में खेला जाता था. ऐसा होने पर प्रत्येक टीम सीजन में 18 मैच खेलेगी.

ढाई महीने तक चलेगा IPL

मौजूदा फॉर्मेट में आईपीएल का सीजन 60-65 दिनों के भीतर समाप्त हो जाता है. अगर मैचों की संख्या बढ़कर 94 होती है तो सीजन लगभग ढाई महीने तक चलेगा. अरुण सिंह धूमल ने कहा कि 2027 तक सभी द्विपक्षीय सीरीज का शेड्यूल तय है, जिसके बाद आईपीएल की समय अवधि को बढ़ाया जा सकता है.

वहीं मौजूदा फॉर्मेट में आईपीएल सीजन में जब लगभग आधे मैच संपन्न हो जाते हैं, तब व्यूअरशिप में 15-20 प्रतिशत की गिरावट देखी जाती है, क्योंकि फैंस को पॉइंट्स टेबल के समीकरण बोरिंग लगने लगते हैं. मगर नए अपडेट अनुसार डबल राउंड रॉबिन फॉर्मेट आने पर पॉइंट्स टेबल को फुटबॉल लीगों की तरह तैयार किया जा सकेगा. वहीं टीमों की संख्या बढ़ाने पर विचार नहीं किया जाएगा, क्योंकि 2 से ढाई महीने के समय में 12 टीमों का टूर्नामेंट करवा पाना संभव नहीं होगा.

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