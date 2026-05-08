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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026BCCI ने अचानक अर्शदीप सिंह पर लगाया बैन? IPL 2026 के बीच सख्त कार्रवाई से चौंकाया

BCCI ने अचानक अर्शदीप सिंह पर लगाया बैन? IPL 2026 के बीच सख्त कार्रवाई से चौंकाया

BCCI Bans Arshdeep Singh: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने पंजाब किंग्स के स्टार गेंदबाज अर्शदीप सिंह पर बैन लगाया है. इस मामले के तार युजवेंद्र चहल से भी जुड़े हैं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 08 May 2026 07:52 PM (IST)
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भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. अक्सर उन्हें व्लॉग बनाते हुए देखा जाता है, लेकिन अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने सख्ती बरतते हुए व्लॉगिंग पर बैन लगा दिया है. बताया जा रहा है कि 7 खिलाड़ियों के बर्ताव को देखते हुए बीसीसीआई ने नई एड्वाइजरी जारी की थी, उसी के बाद अर्शदीप को आईपीएल के दौरान वीडियो बनाने से रोका गया है. इस मामले के तार कहीं युजवेंद्र चहल से भी जुड़े हैं.

अर्शदीप सिंह अपने यूट्यूब चैनल और अन्य सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लगातार वीडियो क्लिप साझा करते जा रहे थे. उनके कुछ वीडियो विवादों में आए, जैसे हाल ही में युजवेंद्र चहल का वेपिंग मामला खूब चर्चा में रहा. दावा किया गया था कि उड़ती फ्लाइट में चहल को ई-सिगरेट पी रहे थे. सोशल मीडिया यह भी दावा सामने आया कि चहल को लेकर विवाद खड़ा होने के बाद अर्शदीप ने अपने वीडियो से वह हिस्सा एडिट करके हटा दिया था. उससे पहले अर्शदीप के वीडियो में अन्य खिलाड़ी शशांक सिंह के कैच का मजाक बनाते दिखे थे.

ये घटनाएं अनावश्यक स्पॉटलाइट बटोर रही थीं, जिसे BCCI ने गंभीरता से लिया और कहा कि अर्शदीप आईपीएल 2026 सीजन समाप्त होने तक कोई व्लॉग ना बनाएं और टीम से जुड़ा कोई भी पोस्ट सोशल मीडिया पर ना डालें. रियान पराग ड्रेसिंग रूम में वेपिंग करने और राजस्थान रॉयल्स के मैनेजर रोमी भिंडर डगआउट में बैठकर मोबाइल यूज करने के कारण विवाद में आ चुके हैं.

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वहीं टीम होटल और बस में अनाधिकृत लोगों के प्रवेश को लेकर भी बीसीसीआई ने सख्त रवैया अपनाया है. खिलाड़ियों के परिवारों को भी सख्त संदेश दिया गया है कि वे टीम होटल, वेन्यू, ड्रेसिंग रूम और ट्रेवल संबंधी किसी भी जानकारी को सार्वजनिक ना करें.

दरअसल बताया जा रहा है कि कुछ खिलाड़ी टीम होटल में अपनी गर्लफ्रेंड की बिना किसी अनुमति एंट्री करवा रहे थे, वे टीम बस में भी ट्रेवल कर रही थीं. इन खबरों के बाहर आने के बाद बीसीसीआई की एंटी-करप्शन यूनिट ने एक्शन लिया, जिसके बाद बोर्ड ने नई एड्वाइजरी जारी की है.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 08 May 2026 07:52 PM (IST)
Tags :
Arshdeep Singh BCCI Yuzvendra Chahal IPL IPL 2026
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