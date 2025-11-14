(Source: ECI | ABP NEWS)
IPL 2026 से पहले रिलीज होने वाले खिलाड़ियों की संभावित लिस्ट, MI-CSK से कई बड़े प्लेयर्स की छुट्टी!
All Teams Released Players List: IPL 2026 के लिए अपनी-अपनी रिटेंशन लिस्ट जारी करने के लिए सभी टीमों के पास 15 नवंबर शाम 5 बजे तक का समय है.
IPL 2026 के लिए टीमों को कल हर हाल में अपनी-अपनी रिटेंशन लिस्ट जारी करनी होगी. संजू सैमसन से लेकर रवींद्र जडेजा और मोहम्मद शमी के ट्रेड की खबरों ने पिछले दिनों इंटरनेट पर बवाल मचाया हुआ है. मुंबई इंडियंस तो शेरफान रदरफोर्ड और शार्दुल ठाकुर को क्रमशः गुजरात टाइटंस और LSG से ट्रेड भी कर चुकी है.
मेगा ऑक्शन में 23.75 करोड़ में बिके वेंकटेश अय्यर से लेकर लियाम लिविंगस्टोन और डेवोन कॉनवे के रिलीज होने की अटकलें चरम पर हैं. यहां जान लीजिए कि IPL 2026 के लिए सभी टीम किन खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती हैं. बताते चलें कि इस बार एक टीम कितने भी खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती है, उसी हिसाब से रिलीज हुए खिलाड़ियों की संख्या कम या ज्यादा हो सकती है. हालांकि स्क्वाड में 18-25 खिलाड़ियों की लिमिट सेट है. वहीं सभी खिलाड़ियों पर टीम द्वारा खर्च किया गया पैसा 120 करोड़ या उससे कम ही होना चाहिए.
सभी टीमों की संभावित रिलीज लिस्ट:
चेन्नई सुपर किंग्स- राहुल त्रिपाठी, विजय शंकर, डेवोन कॉनवे, दीपक हुड्डा, श्रेयस गोपाल, नाथन एलिस, मुकेश चौधरी, शेख रशीद
गुजरात टाइटंस- जयंत यादव, दासुन शनाका, करीम जन्नत, मानव सुथर, कुलवंत खेजरोलिया, कुमार कुशाग्र, गुरनूर ब्राड़
कोलकाता नाइट राइडर्स- क्विंटन डी कॉक, वेंकटेश अय्यर, एनरिक नॉर्टजे, मोईन अली, स्पेन्सर जॉनसन, मनीष पांडे, चेतन सकारिया
मुंबई इंडियंस- रीस टॉपली, कर्ण शर्मा, लिजाद विलियम्स, रघु शर्मा, सत्यनारायण राजू, लिजाद विलियम्स
दिल्ली कैपिटल्स- टी नटराजन, जेक फ्रेजर मैकगर्क, हैरी ब्रूक, डोनोवन फरेरा, दुशमंता चामीरा
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु- लियाम लिविंगस्टोन, रसिख सलाम, टिम सीफर्ट, स्वप्निल सिंह, अभिनंदन सिंह, मोहित राठी
सनराइजर्स हैदराबाद- मोहम्मद शमी, अभिनव मनोहर, सचिन बेबी, राहुल चाहर, वियान मुल्डर
राजस्थान रॉयल्स- शिमरोन हेटमायर, तुषार देशपांडे, नितीश राणा, क्वेना मफाका, आकाश मधवाल, नांद्रे बर्गर, महीश तीक्षणा, वानिंदु हसरंगा, फजलहक फारूकी
पंजाब किंग्स- ग्लेन मैक्सवेल, अजमतुल्लाह ओमरजई, आरोन हार्डी, जेवियर बार्टलेट, काइल जैमीसन, प्रवीण दुबे, हरनूर पन्नू
लखनऊ सुपर जायंट्स- शमार जोसेफ, अर्शिन कुलकर्णी, मोहसिन खान, आर्यन जुयाल, मयंक यादव, मैथ्यू ब्रीत्जके
