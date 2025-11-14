हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटAsia Cup: वैभव सूर्यवंशी का 32 गेंद में शतक, फिर आया कप्तान जीतेश शर्मा का तूफान; 148 रनों से जीता भारत

IND vs UAE Asia Cup: भारत ने यूएई को 148 रनों से हरा दिया है. एशिया कप राइजिंग स्टार टूर्नामेंट में टीम इंडिया की ये पहली जीत है. वैभव सूर्यवंशी ने 144 रनों की तूफानी पारी खेली.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 14 Nov 2025 08:33 PM (IST)
भारत ने यूएई को 148 रनों से हरा दिया है. एशिया कप राइजिंग स्टार टूर्नामेंट में टीम इंडिया की ये पहली जीत है. इंडिया A टीम ने पहले खेलते हुए 297 रनों का विशालकाय स्कोर खड़ा किया था. वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी अंदाज में 144 रनों की पारी (Vaibhav Suryavanshi Fastest Century) खेली, वहीं कप्तान जीतेश शर्मा ने भी ताबड़तोड़ अंदाज में 83 रन बना डाले. 298 रनों के लक्ष्य के जवाब में यूएई टीम 149 रन ही बना सकी.

भारतीय टीम ने पहले खेलते हुए 297 रनों का स्कोर खड़ा किया था. यह टी20 क्रिकेट इतिहास में पांचवां सबसे बड़ा स्कोर है. पहले वैभव सूर्यवंशी ने महज 32 गेंद में शतक ठोक इतिहास रचा. उन्होंने इस मैच में 42 गेंद खेलकर 144 रन बनाए, जिनमें उनके बल्ले से 15 छक्के और 11 चौके निकले. उनके बाद कप्तान जीतेश शर्मा ने यूएई के गेंदबाजों की धज्जियां उधेड़ कर रख दीं. जीतेश 32 गेंद में 83 रन बनाकर नाबाद लौटे. उन्होंने 6 छक्के और 8 चौके लगाए. टी20 क्रिकेट इतिहास में केवल नेपाल, जिम्बाब्वे और इंग्लैंड ही 300 रनों का आंकड़ा पार कर सकी हैं.

25 छक्के और 24 चौके

अकेले भारतीय बल्लेबाजों ने ही 25 छक्के और 24 चौके लगाते हुए पारी में 297 रन बना डाले. भारतीय टीम ने बाउंड्री से ही 246 रन बना दिए थे. इनमें सबसे ज्यादा छक्के वैभव सूर्यवंशी (15) लगाए, वहीं जीतेश शर्मा ने भी 6 छक्के लगाकर महफिल लूटी. वहीं गेंदबाजी की बात करें तो सबसे ज्यादा विकेट गुरजपनीत सिंह ने लिए, जिन्होंने यूएई के तीन बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा.

148 रनों की विशालकाय जीत के बाद भारतीय टीम अपना पहला मैच जीतकर ग्रुप A में टॉप पर आ गई है. एशिया कप राइजिंग स्टार टूर्नामेंट में कुल 8 टीम भाग ले रही है. भारत को पाकिस्तान, ओमान और यूएई के साथ ग्रुप B में रखा गया है. पाकिस्तान भी अपना पहला मैच जीत चुकी है, लेकिन वो अभी टेबल में दूसरे स्थान पर है.

भारतीय क्रिकेटर जिन्होंने बिहार का नाम रोशन किया, 14 साल के वैभव सूर्यवंशी भी लिस्ट में

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 14 Nov 2025 08:20 PM (IST)
Asia Cup Vaibhav Suryavanshi Asia Cup Rising Stars 2025
