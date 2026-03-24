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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026RCB ने नहीं किया बाहर, फिर भी IPL 2026 में क्यों नहीं खेल रहे यश दयाल? हुआ बहुत बड़ा खुलासा

RCB ने नहीं किया बाहर, फिर भी IPL 2026 में क्यों नहीं खेल रहे यश दयाल? हुआ बहुत बड़ा खुलासा

Yash Dayal RCB: IPL 2026 में तेज गेंदबाज यश दयाल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के लिए नहीं खेल पाएंगे. 2025 की चैंपियन टीम आरसीबी ने इसकी पुष्टि कर दी है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 24 Mar 2026 07:29 PM (IST)
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Yash Dayal IPL 2026: तेज गेंदबाज यश दयाल IPL 2026 में नहीं खेलेंगे. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने पुष्टि करके बताया है कि दयाल इस बार RCB टीम के लिए मैदान में नहीं उतरेंगे, लेकिन वो अब भी कॉन्ट्रैक्ट में हैं. आरसीबी के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट मो बोबाट ने बताया कि यश निजी कारणों से इस बार नहीं खेल पाएंगे. याद दिला दें कि बेंगलुरू टीम ने यश दयाल को 5 करोड़ रुपये में रिटेन किया था.

कुछ दिन पहले ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू के खिलाड़ियों का ट्रेनिंग कैम्प लग गया था, लेकिन यश दयाल उससे गायब थे. इसी वजह से यश चर्चा में आए थे. मगर मंगलवार को टीम के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट मो बोबाट ने मीडिया से वार्ता में बताया कि यश दयाल अभी किसी निजी समस्या से जूझ रहे हैं. उन्होंने साफ किया कि वो अब भी टीम के साथ कॉन्ट्रैक्ट में हैं.

आरसीबी की टीम लगातार तेज गेंदबाज यश दयाल के संपर्क में है. दोनों पक्षों की सहमति से फैसला लिया गया कि अभी इस मौके पर यश का आईपीएल 2026 में खेलना सही फैसला नहीं होगा.

यश दयाल पर क्या हैं आरोप?

यश दयाल पर यौन शोषण से जुड़े 2 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. उनके खिलाफ पहली एफआईआर जुलाई 2025 में गाजियाबाद में दर्ज हुई, जहां एक महिला ने उनपर 5 साल रिलेशन में रहकर शादी के झूठे वादे करके शारीरिक और मानसिक शोषण का आरोप लगाया.

उसके कुछ समय बाद ही POSCO एक्ट के तहत एक नाबालिग लड़की ने उनपर आरोप लगाए कि क्रिकेटर ने 2023 के बाद उसका यौन शोषण किया. आरोप लगाए गए कि यश दयाल ने इस लड़की को करियर में आगे बढ़ने का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाए.

गाजियाबाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यश दयाल की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी. वहीं जयपुर की एक POSCO अदालत ने दिसंबर 2025 में सबूतों की गंभीरता और चल रही जांच को देखते हुए उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 24 Mar 2026 07:29 PM (IST)
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Royal Challengers Bengaluru Yash Dayal RCB IPL
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