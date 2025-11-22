हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPL को अलविदा कहेंगे एमएस धोनी! ये 3 खिलाड़ी भी इस सीजन के बाद ले लेंगे संन्यास? लिस्ट कर देगी हैरान

IPL 2026 Players List: कई नामी खिलाड़ियों के लिए IPL 2026 आखिरी सीजन हो सकता है. जानिए कौन से खिलाड़ी बहुत जल्द इंडियन प्रीमियर लीग को अलविदा कह सकते हैं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 22 Nov 2025 08:07 PM (IST)
IPL 2026 का विषय खूब चर्चा में है, क्योंकि 16 दिसंबर को मिनी ऑक्शन होने वाला है. नीलामी में इस बार कई दिग्गज खिलाड़ी दिख सकते हैं, क्योंकि आंद्रे रसेल से लेकर ग्लेन मैक्सवेल जैसे महान खिलाड़ी रिलीज हो गए हैं. ऑक्शन में रिलीज हो चुके खिलाड़ियों पर तो सबकी नजर रहेगी ही, साथ ही रिटेन हुए ऐसे भी कुछ क्रिकेटर हैं जो IPL 2026 में आखिरी बार खेलते दिख सकते हैं. यहां उन खिलाड़ियों की लिस्ट देखिए, जो आईपीएल 2026 के बाद संन्यास ले सकते हैं.

1. एमएस धोनी

लिस्ट में सबसे पहला नाम एमएस धोनी का ही है. जब भी आईपीएल का नया सीजन आने वाला होता है, तब धोनी के संन्यास की खबरें जोर पकड़ने लगती हैं. मगर धोनी हर बार रिटायरमेंट की अफवाहों पर विराम लगा देते हैं. चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ काशी विश्वनाथ पुष्टि कर चुके हैं कि धोनी IPL 2026 में खेलेंगे. धोनी की घुटनों की समस्या किसी से छुपी नहीं है, वहीं संजू सैमसन को उनके उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा है. सैमसन अब राजस्थान रॉयल्स से CSK में आ गए हैं.

2. ईशांत शर्मा

ईशांत शर्मा को गुजरात टाइटंस ने IPL 2026 के लिए रिटेन किया है. पिछले कुछ सीजन में उनकी फॉर्म बहुत ज्यादा अच्छी नहीं रही है. आईपीएल 2025 में उन्होंने 7 मैचों में सिर्फ 4 विकेट लिए थे और इकॉनमी रेट 11.80 का रहा था. पिछले सीजन वो फिटनेस संबंधी समस्याओं का भी शिकार बने थे. अगर ईशांत 2026 के बाद इंडियन प्रीमियर लीग से रिटायर हो जाते हैं तो यह कोई चौंकाने वाला निर्णय नहीं होगा.

3. अजिंक्य रहाणे

अजिंक्य रहाणे पिछले सीजन कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान रहे, लेकिन उनके अंडर KKR टीम पॉइंट्स टेबल में आठवें स्थान पर रही. अब कप्तानी का विकल्प खुला रखने के लिए केकेआर ने IPL 2026 के लिए भी उन्हें रिटेन कर लिया है. मेगा ऑक्शन में रहाणे को कोई खरीदार नहीं मिल रहा था, लेकिन केकेआर ने उनपर दांव खेलते हुए बोली लगाई थी. रहाणे ने आईपीएल 2025 में 12 मैचों में 390 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट भी करीब 148 का रहा. मगर समस्या यह है कि KKR के अलावा कोई अन्य टीम रहाणे में दिलचस्पी नहीं दिखा रही है.

Exclusive: 'इंडियन मैनेजमेंट को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी और प्रियांश...', ABP से बोले बासित अली

नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 22 Nov 2025 08:07 PM (IST)
Ishant Sharma Ajinkya Rahane MS DHONI IPL 2026
