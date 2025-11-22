शुभमन गिल को वनडे में भारत की कप्तानी, इमर्जिंग एशिया कप के सेमीफाइनल में बांग्लादेश के खिलाफ भारत की हार, हार्दिक पांड्या का दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में न खेलने की खबर और भारत-दक्षिण अफ्रीका के गुवाहाटी में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के लेकर पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज बासित अली ने एबीपी लाइव से खास बातचीत की. यहां आप बासित अली का पूरा इंटरव्यू पढ़ सकते हैं.

'इंडियन मैनेजमेंट को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए'

इमर्जिंग एशिया कप के सेमीफाइनल में बांग्लादेश के खिलाफ भारत सुपर ओवर में हारा था. सुपर ओवर में वैभव सूर्यवंशी और प्रियांश आर्य जैसे विस्फोटक बल्लेबाजों को नहीं भेजा गया. ऐसे में भारत की हार पर सवाल पूछने पर बासित अली ने कहा, "मेरे हिसाब से इंडियन मैनेजमेंट को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए. वैभव सूर्यवंशी और प्रियांश से ओपनिंग नहीं कराई गई, जबकि दोनों सबसे बड़े हिटर थे. यही भारत की हार का सबसे बड़ा कारण था. वैभव सूर्यवंशी टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज थे. मैनेजमेंट और कप्तान जितेश शर्मा ने बड़ी गलती की और इसी वजह से भारत फाइनल में नहीं क्वालीफाई कर सका."

अब भारतीय खिलाड़ी हाथ मिला रहे हैं- बासिल अली

2025 एशिया कप और 2025 महिला वनडे वर्ल्ड कप में भारतीय खिलाड़ियों के पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाने पर बासित अली ने कहा, "क्रिकेट में हाथ मिलाने का कोई नियम नहीं है. लेकिन जो भारतीय खिलाड़ी फ्रेंचाइजी लीग में पाकिस्तान से नहीं खेलने और बॉयकॉट की बात कर रहे थे, वही अब पाकिस्तानी प्लेयर से हाथ मिला रहे हैं." यहां बासित अली हरभजन सिंह के आबू धाबी टी10 लीग के दौरान शाहनवाज दहानी से हाथ मिलाने का जिक्र कर रहे थे.

उन्होंने आगे कहा, "भले ही एशिया कप में हाथ नहीं मिलाया गया, लेकिन आने वाले समय हाथ मिलाए जाएंगे. थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन एक बार फिर हाथ मिल जाएंगे. क्योंकि भारत और पाकिस्तान दो ऐसे मुल्क हैं, जो एकदूसरे के बिना नहीं रह सकते."

शुभमन गिल को जल्दबाजी में कप्तान बनाया गया, गंभीर नहीं चाहता था कि रोहित कैप्टन रहे- बासित अली

रोहित शर्मा से वनडे कप्तानी लेकर शुभमन गिल को कप्तान बनाए जाने पर बासित अली ने कहा, "शुभमन गिल को जल्दबाजी में कप्तान बनाया गया और यह पसंद न पसंद पर फैसला हुआ है. ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रोहित शर्मा को ही कप्तान रहने देना चाहिए था. मेरे हिसाब से रोहित के साथ गलत हुआ. रोहित एक बड़ा खिलाड़ी है, और उसने अपनी कप्तानी से और बैटिंग से दुनियाभर में मैच जिताए हैं. रोहित ने अपनी बैटिंग का सबूत आखिरी मैच में शतक से दिया है. मुझे लगता है कि गौतम गंभीर नहीं चाहते थे कि रोहित कप्तान बने."

जायसवाल को ट्रेविस हेड जैसा खेलना चाहिए- बासित अली

आप न्यूजीलैंड से स्पिन ट्रैक पर 3 टेस्ट मैच हारे. पाकिस्तान में भी यही होता है कि बांग्लादेश आती है तो सीमिंग विकेट बनाए जाते हैं. मेरे हिसाब से टेस्ट में पिच ऐसी होनी चाहिए, जिसमें 4 दिन में टेस्ट खत्म हो. कोलकाता की पिच को लेकर उन्होंने कहा, "भारत में पहले ऐसी पिच नहीं बनती थीं. पहले भारत में ऐसी पिच बनती थीं कि चौथे और पांचवें दिन गेंद ब्रेक होता था, लेकिन अब पहले दिन से गेंद ब्रेक होता है. इससे पता चलता है कि गौतम गंभीर को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलने की जल्दी है."

गुवाहाटी टेस्ट को लेकर बासित अली ने कहा, "ऐसी पिचें चौथी पारी में आसान नहीं होती हैं. इसमें टॉस बहुत अहम होता है. पहले टेस्ट में भी यही हुआ था. आज भारत ने दक्षिण अफ्रीका के 6 विकेट गिरा दिए हैं, लेकिन कल भारत को लंच से पहले-पहले दक्षिण अफ्रीका को आउट करना होगा. फिर यशस्वी जायसवाल को ट्रेविस हेड जैसी बैटिंग करनी होगी. अभी मैच भारत के कंट्रोल में है. भारत यह मैच जीतेगा और सीरीज बराबर करेगा."

अगर भारत हारा तो गौतम गंभीर टेस्ट में कोच नहीं रहेंगे- बासित अली

इस इंटरव्यू में पूर्व पाकिस्तानी दिग्गज ने यह भी कहा कि अगर भारत गुवाहाटी में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरा टेस्ट हार गया तो फिर गौतम गंभीर टेस्ट क्रिकेट में कोच नहीं रहेगा. जिस तरह की बातें हो रही हैं, इससे यह साफ है कि गौतम गुवाहाटी टेस्ट हारने पर रेड बॉल क्रिकेट में कोच नहीं रहेंगे.