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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026अजीत अगरकर की हुई चांदी, तीन ICC ट्रॉफी जीतने पर BCCI देगी बड़ा इनाम; रिपोर्ट में हुआ खुलासा

अजीत अगरकर की हुई चांदी, तीन ICC ट्रॉफी जीतने पर BCCI देगी बड़ा इनाम; रिपोर्ट में हुआ खुलासा

Ajit Agarkar: BCCI की तरफ से अजीत अगरकर को एक बड़ा तोहफा मिलने वाला है. तो आइए जानते हैं कि पूरा माजरा क्या है.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 19 Apr 2026 10:28 AM (IST)
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BCCI, Ajit Agarkar: भारत की पुरुष टीम के चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI से बड़ा तोहफा मिलने वाला है. कथित तौर पर अगरकर के कॉन्ट्रैक्ट में इजाफा होना वाला है. अगरकर के सिलेक्टर बनने के बाद टीम इंडिया ने तीन आईसीसी ट्रॉफी जीती हैं, जिसके चलते भारतीय बोर्ड उन्हें बड़ा इनाम देने के लिए तैयार दिख रहा है. 

बता दें कि अगरकर का मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट जून 2026 में खत्म हो जाएगा. इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में बताया गया कि अगरकर के कॉन्ट्रैक्ट को एक साल के लिए बढ़ाया जाएगा. उनका कॉन्ट्रैक्ट जून 2027 तक चला जाएगा. फिलहाल बीसीसीआई की तरफ से इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.

तीन ट्रॉफी जीती टीम इंडिया 

अगरकर के चीफ सिलेक्टर बनने के बाद टीम इंडिया ने 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी और 2026 टी20 वर्ल्ड कप के रूप में तीन आईसीसी ट्रॉफी जीती. इसके अलावा मेन इन ब्लू ने 2023 वर्ल्ड कप का फाइनल भी खेला था. 

रिपोर्ट में एक बीसीसीआई ऑफीशियल के हवाले से कहा गया, "अगरकर के कार्यकाल में टीम का सुचारू रूप से बदलाव हुआ और उन्होंने साहसिक निर्णय लेने में कोई संकोच नहीं दिखाया. बोर्ड को लगा कि उन्हें अपना पद जारी रखना चाहिए. बीसीसीआई के पदाधिकारी आईपीएल मैचों के दौरान उनसे बातचीत करेंगे और उन्हें मौजूदा स्थिति की जानकारी देंगे."

अजीत अगरकर का अंतर्राष्ट्रीय करियर 

बात करें अगरकर के अंतर्राष्ट्रीय करियर की, तो उन्होंने 26 टेस्ट, 191 वनडे और 4 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले. टेस्ट की 46 पारियों में उन्होंने 58 विकेट चटकाए, जिसमें मैच बेस्ट 8/160 का रहा. वनडे की 188 पारियों में अगरकर ने 288 विकेट अपने नाम किए, जिसमें बेस्ट 6/42 का रहा. टी20 इंटरनेशनल में अगरकर ने 3 विकेट अपने नाम किए. वहीं बैटिंग करते हुए अगरकर ने टेस्ट में 571 रन बनाए. वनडे में 1269 रन और टी20 इंटरनेशनल में 15 रन स्कोर किए. टेस्ट में उन्होंने 1 शतक और वनडे में 3 अर्धशतक लगाए. 

 

यह भी पढ़ें: विदेशी खिलाड़ी के सिर पर सजा ऑरेंज कैप, लिस्ट में विराट कोहली भी; जानें पर्पल कैप किसके नाम

Published at : 19 Apr 2026 10:24 AM (IST)
Tags :
Ajit Agarkar BCCI INDIAN CRICKET TEAM
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