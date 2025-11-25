Most Sixes In IPL: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) हमेशा से ही ताबड़तोड़ बैटिंग के लिए जानी जाती रही है. यहां बल्लेबाजों को कई बार देखा गया है कि वो वो छक्कों और चौकों की बरसात करते हैं. आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में सबसे ऊपर आज भी जो नाम है, वो क्रिस गेल है. आइए देखते हैं गेल के अलावा और कौन-कौन इस लिस्ट में शामिल हैं.

क्रिस गेल

वेस्टइंडीज के धाकड़ बल्लेबाज क्रिस गेल ने आईपीएल में 2009 से 2021 तक 142 मैच खेलकर कुल 357 छक्के लगाए. उनका नाबाद 175 का धमाकेदार रिकॉर्ड आज भी आईपीएल का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है. 148.96 की स्ट्राइक रेट से खेलते हुए गेल ने बॉलर्स के परखच्चे उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी. चाहे RCB हो या पंजाब, गेल जहां भी खेले, छक्कों की बारिश कर दी.

रोहित शर्मा

दूसरे नंबर पर हैं भारत के हिटमैन रोहित शर्मा, जिन्होंने 272 मैचों में 302 छक्के लगाए हैं. रोहित न सिर्फ शानदार कप्तान रहे हैं, बल्कि अपने सहज लेकिन विस्फोटक स्टाइल से हमेशा बॉलर्स पर हावी रहे. ओपनिंग हो या मिडल ऑर्डर, रोहित के बैट से सिक्स निकलने की गारंटी रहती है.

विराट कोहली

आईपीएल के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज विराट कोहली इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं. उन्होंने 267 मैचों में 291 छक्के लगाए हैं. कोहली की गिनती भले ही पारंपरिक शॉट्स के लिए होती हो, लेकिन क्लीन हिटिंग की उनकी क्षमता किसी टी20 सुपरस्टार से कम नही. नाबाद 113 रन के बेस्ट स्कोर और आठ शतकों के साथ उन्होंने लगातार अपनी क्लास दिखाई है.

एमएस धोनी

CSK के कप्तान और लीग के सबसे बड़े फिनिशर्स में से एक एमएस धोनी का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है. उन्होंने आईपीएल में 264 छक्के जड़े हैं. 278 मैचों में धोनी ने अपनी हेलीकॉप्टर हिटिंग से कई मैच अकेले खत्म किए. उनकी पावर और टाइमिंग आज भी युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा है.

एबी डिविलियर्स

दुनिया के सबसे इनोवेटिव बल्लेबाजों में शामिल एबी डिविलियर्स ने आईपीएल में 251 छक्के लगाए हैं. चाहे स्कूप हो, रिवर्स लैप हो या सीधे छक्के, एबी मैदान के हर कोने में शॉट खेलते थे. उनकी स्ट्राइक रेट 151.68 की रही है.