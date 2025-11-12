हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPL 2026: चैंपियन RCB करेगी बड़े बदलाव! इन खिलाड़ियों की हो सकती है छुट्टी, देखें पूरी लिस्ट

IPL 2026: चैंपियन RCB करेगी बड़े बदलाव! इन खिलाड़ियों की हो सकती है छुट्टी, देखें पूरी लिस्ट

RCB आईपीएल 2026 से पहले बड़े बदलाव की तैयारी में है. टीम 3 स्टार खिलाड़ियों को मिनी ऑक्शन के पहेल रिलीज कर सकती है. जिससे करीब 19.75 करोड़ रुपये का बजट खाली होगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 12 Nov 2025 10:52 AM (IST)
Preferred Sources

IPL 2026: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने आखिरकार 18 साल के लंबे इंतजार के बाद IPL 2025 में अपना सपना पूरा किया और पहली बार IPL ट्रॉफी अपने नाम की. विराट कोहली और कप्तान राजत पाटीदार की अगुवाई में टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए खिताब जीता. हालांकि अब जब IPL 2026 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, तो सभी की नजरें RCB के रिटेंशन और रिलीज लिस्ट पर हैं.

RCB इस बार बड़े पैमाने पर बदलाव करने के मूड में नहीं दिख रही है, क्योंकि टीम का कोर स्क्वाड बेहद मजबूत है. फिर भी कुछ खिलाड़ियों के खराब प्रदर्शन और भारी प्राइस टैग के कारण उनकी विदाई तय मानी जा रही है.

लियाम लिविंगस्टोन पर गिरेगी गाज?

सबसे बड़ा नाम जो रिलीज लिस्ट में आ सकता है, वह है इंग्लैंड के आक्रामक ऑलराउंडर लियाम लिविंगस्टोन. RCB ने उन्हें 8.75 करोड़ रुपये में खरीदा था, लेकिन उन्होंने IPL 2025 में सिर्फ 112 रन बनाए. इस दौरान उनका औसत 16 से भी कम रहा. RCB के पास टिम डेविड, जितेश शर्मा, रोमारियो शेफर्ड, जैकब बेथेल और क्रुणाल पांड्या जैसे इन-फॉर्म मिडल ऑर्डर विकल्प हैं, इसलिए लिविंगस्टोन को उनके भारी प्राइस टैग के कारण रिलीज किया जा सकता है.

तेज गेंदबाजों में होगी काट-छांट

RCB की गेंदबाजी यूनिट IPL 2025 में काफी संतुलित रही थी. जॉश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार ने मिलकर 39 विकेट झटके थे, इसलिए उनका टीम में रहना तय है. वहीं भारतीय पेसर्स यश दयाल और रसिख सलाम दार पर तलवार लटक रही है. यश दयाल का प्रदर्शन सीजन के आखिरी मैचों में फीका पड़ गया और मैदान से बाहर भी वह एक विवाद में फंस गए थे.

वहीं रसिख सलाम, जिन्हें RCB ने 6 करोड़ रुपये में अपनी टीम में शामिल किया था, उन्हें पूरे सीजन में सिर्फ दो मैच खेलने का मौका मिला. ऐसे में टीम उन्हें छोड़ सकती है ताकि मिनी ऑक्शन में बेहतर विकल्पों पर बोली लगा सके.

लगभग 20 करोड़ रुपये का बजट होगा फ्री

अगर RCB लिविंगस्टोन, यश दयाल और रसिख सलाम तीनों को रिलीज करती है, तो उनकी टीम के पास करीब 19.75 करोड़ रुपये की रकम खाली हो जाएगी. यह बजट उन्हें IPL 2026 मिनी ऑक्शन में बड़े खिलाड़ियों पर बोली लगाने की आजादी देगा.

संभावित RCB रिटेंशन लिस्ट

राजत पाटीदार (कप्तान), विराट कोहली, फिल सॉल्ट, देवदत्त पडिक्कल, जितेश शर्मा, मयंक अग्रवाल, टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, जैकब बेथेल, क्रुणाल पांड्या, जॉश हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार, लुंगी एंगिडी, नुवान तुषारा, सुयश शर्मा, स्वस्तिक चिकार, स्वप्निल सिंह, मनोज बंधाजे.

संभावित रिलीज खिलाड़ी

लियाम लिविंगस्टोन, यश दयाल, रसिख सलाम दार, मोहित राठी, अभिनंदन सिंह. 

Published at : 12 Nov 2025 10:52 AM (IST)
Tags :
Rasikh Salam Liam Livingstone Yash Dayal RCB IPL 2026
और पढ़ें
