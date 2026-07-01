भारत और इंग्लैंड के बीच 1 जुलाई से शुरू होने वाली पांच मैचों की टी20 सीरीज के पहले मुकाबले के लिए मेजबान टीम ने अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है. हैरी ब्रुक की कप्तानी वाली टीम में जोस बटलर और फिल साल्ट जैसे अनुभवी खिलाड़ियों को जगह मिली है, जबकि तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर पहले मैच में नहीं खेलेंगे. चेस्टर-ले-स्ट्रीट में खेले जाने वाले पहले टी20 से पहले इंग्लैंड ने अपनी अंतिम प्लेइंग 11 की घोषणा कर दी है. आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में 0-2 से मिली हार के बाद भारतीय टीम इस दौरे पर वापसी की कोशिश करेगी, लेकिन इंग्लैंड ने पहले ही मुकाबले के लिए मजबूत टीम उतारी है.

जोफ्रा आर्चर को मिला आराम

इंग्लैंड ने वर्कलोड मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए जोफ्रा आर्चर को पहले टी20 से आराम दिया है. हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलने के कारण उन्हें इस मुकाबले में प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनाया गया. आर्चर की जगह तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी ल्यूक वुड और साकिब महमूद संभालेंगे. स्पिन विभाग में अनुभवी आदिल राशिद के साथ लियाम डॉसन नजर आएंगे.

बटलर और साल्ट करेंगे ओपनिंग

इंग्लैंड की बल्लेबाजी में भी कई बड़े नाम शामिल हैं. फिल साल्ट और जोस बटलर पारी की शुरुआत करेंगे, जबकि कप्तान हैरी ब्रुक तीसरे नंबर पर उतरेंगे. मध्यक्रम में जैकब बेथेल, टॉम बैंटन और विल जैक्स टीम को मजबूती देंगे. वहीं सैम करन ऑलराउंडर की भूमिका निभाएंगे.

टी20 सीरीज का शेड्यूल (भारतीय समयानुसार)

1 जुलाई: पहला टी20, चेस्टर-ले-स्ट्रीट – रात 10:00 बजे

4 जुलाई: दूसरा टी20, मैनचेस्टर – शाम 7:00 बजे

7 जुलाई: तीसरा टी20, नॉटिंघम – रात 10:00 बजे

9 जुलाई: चौथा टी20, ब्रिस्टल – रात 10:00 बजे

11 जुलाई: पांचवां टी20, साउथेम्प्टन – शाम 7:00 बजे

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भारत के खिलाफ पहले टी20 के लिए इंग्लैंड की प्लेइंग 11

फिल साल्ट, जोस बटलर (विकेटकीपर), हैरी ब्रुक (कप्तान), जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, सैम करन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, साकिब महमूद, आदिल राशिद और ल्यूक वुड.

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