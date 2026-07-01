IND vs ENG 1st T20 देखने के लिए नींद करनी पड़ेगी कुर्बान, जानें रात में कितने बजे शुरू होगा मैच

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारत-इंग्लैंड का पहला टी20 देखने के लिए नींद करनी पड़ेगी कुर्बान, जानें रात में कितने बजे शुरू होगा मैच

भारत-इंग्लैंड का पहला टी20 देखने के लिए नींद करनी पड़ेगी कुर्बान, जानें रात में कितने बजे शुरू होगा मैच

IND vs ENG 1st T20I: भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टी20 बुधवार (01 जुलाई) को खेला जाएगा. भारतीय फैंस को यह मुकाबला देखने के लिए रात की नींद कुर्बान करनी पड़ेगी.

Written By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क |  Edited By: मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 01 Jul 2026 04:45 AM (IST)
Preferred Sources

IND vs ENG 1st T20I IST Timing: भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज 01 जुलाई (बुधवार) से खेली जाएगी. पहला मैच चेस्टर-ले-स्ट्रीट के रिवरसाइड ग्राउंड में होगा. मुकाबले को देखने के लिए भारतीय फैंस को अपनी रात की नींद कुर्बान करनी पड़ेगी, क्योंकि मैच रात में शुरू होगा. तो आइए जानते हैं कि पहले मैच की टाइमिंग क्या है. 

भारत में कितने बजे शुरू होगा IND vs ENG 1st T20?

भारतीय समय के अनुसार भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टी20 रात में 10 बजे से शुरू होगा. टी20 मुकाबला 3 से 4 घंटे तक चलता है. लिहाजा 10 बजे शुरू होने वाला मैच रात में 1 से 2 बजे के बीच समाप्त होगा. सुबह जल्दी उठने वाले क्रिकेट फैंस के लिए यह मैच देखना बहुत मुश्किल होगा. हालांकि दूसरा टी20 भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा. 

वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू की उम्मीद 

मैच के जरिए वैभव सूर्यवंशी के अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू की उम्मीद होगी. इससे पहले आयरलैंड दौरे पर खेली गई 2 मैचों की टी20 सीरीज में भी वैभव टीम इंडिया का हिस्सा थे, लेकिन उन्हें खेलने का मौका नहीं मिल सका. अब इंग्लैंड दौरे पर वैभव के अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू की उम्मीद की जा रही है. देखना दिलचस्प होगा कि क्या वैभव का डेब्यू होता है या नहीं. 15 साल के वैभव भारत के लिए सबसे कम उम्र में अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू करने का रिकॉर्ड कायम कर सकते हैं, जो फिलहाल पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के नाम पर दर्ज है. 

श्रेयस अय्यर पर दवाब 

इससे पहले आयरलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज गंवाने के बाद श्रेयस अय्यर के ऊपर कप्तान के रूप में दबाव होगा. अय्यर ने बतौर कप्तान पहली टी20 सीरीज आयरलैंड के खिलाफ खेली. अब अय्यर इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज जरूर जीतना चाहेंगे. 

टी20 सीरीज के लिए भारत का स्क्वॉड 

श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, रवि बिश्नोई, अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन, अक्षर पटेल, हर्षित राणा, ईशान किशन, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे, प्रिंस यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, सूर्यांश शेडगे.

टी20 सीरीज के लिए इंग्लैंड का स्क्वॉड 

हैरी ब्रूक (कप्तान), रेहान अहमद, जोफ्रा आर्चर, सोनी बेकर, टॉम बैंटन, जैकब बेथेल, जोस बटलर, जेम्स कोल्स, जॉर्डन कॉक्स, सैम करन, लियाम डॉसन, विल जैक्स, साकिब महमूद, आदिल राशिद, फिलिप साल्ट, जोश टोंग, ल्यूक वुड.

 

यह भी पढ़ें: AUSW vs WIW Semi Final: आठवें फाइनल की ओर ऑस्ट्रेलिया, पहले सेमीफाइनल में कंगारुओं के आगे ढेर हुई वेस्टइंडीज

Published at : 01 Jul 2026 04:45 AM (IST)
Tags :
India Vs England IND Vs ENG 1st T20I
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
भारत-इंग्लैंड का पहला टी20 देखने के लिए नींद करनी पड़ेगी कुर्बान, जानें रात में कितने बजे शुरू होगा मैच
IND vs ENG 1st T20 देखने के लिए नींद करनी पड़ेगी कुर्बान, जानें रात में कितने बजे शुरू होगा मैच
क्रिकेट
IND vs ENG: टी20 में लगी 73 बाउंड्री, विश्व रिकॉर्ड टूटते-टूटते बचा; भारत-इंग्लैंड की आखिरी भिड़ंत में मचा था बवाल
टी20 में लगी 73 बाउंड्री, विश्व रिकॉर्ड टूटते-टूटते बचा; भारत-इंग्लैंड की आखिरी भिड़ंत में मचा था बवाल
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलिया 8वीं बार वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचा, वेस्टइंडीज को बुरी तरह पीटकर रच दिया इतिहास
ऑस्ट्रेलिया 8वीं बार वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचा, वेस्टइंडीज को बुरी तरह पीटकर रच दिया इतिहास
क्रिकेट
AUSW vs WIW Semi Final: आठवें फाइनल की ओर ऑस्ट्रेलिया, पहले सेमीफाइनल में कंगारुओं के आगे ढेर हुई वेस्टइंडीज
आठवें फाइनल की ओर ऑस्ट्रेलिया, पहले सेमीफाइनल में कंगारुओं के आगे ढेर हुई वेस्टइंडीज
Advertisement

वीडियोज

India's fastest SUV is here at just Rs.18.17 lakh. Tata Sierra EV Full Review
Sairaab: Ishan ने लौटाया Nayanika का खोया मुस्कुराना, 'Sairaab' में शुरू हुई नई कहानी!
Skoda Kodiaq RS 2026 India review | #skoda #skodakodiaqrs #autolive
Tata Sierra EV vs Mahindra BE6 | Auto Live #tatasierraev #mahindrabe6 #sierra
Delhi की नई EV Policy 2026 लागू! अब Petrol Bike और Auto होंगे बंद? #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
सिंधु जल पर भारत ने दिखाई आंख तो PAK में हाहाकार, घुटनों पर आयी शहबाज सरकार, नई दिल्ली से की ये अपील
सिंधु जल पर भारत ने दिखाई आंख तो PAK में हाहाकार, घुटनों पर आयी शहबाज सरकार, नई दिल्ली से की ये अपील
विश्व
ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी को झटका, जन्मसिद्ध नागरिकता पर आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द
ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी को झटका, जन्मसिद्ध नागरिकता पर आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने किया रद्द
बिहार
बांकीपुर उपचुनाव: तेज प्रताप यादव ने किया अपने उम्मीदवार का ऐलान, वीणा मानवी को बनाया प्रत्याशी
बांकीपुर उपचुनाव: तेज प्रताप यादव ने किया अपने उम्मीदवार का ऐलान, वीणा मानवी को बनाया प्रत्याशी
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या का बड़ा कदम, मुंबई छोड़ हमेशा के लिए बेंगलुरु हुए शिफ्ट; चौंका देगी वजह 
हार्दिक पांड्या का बड़ा कदम, मुंबई छोड़ हमेशा के लिए बेंगलुरु हुए शिफ्ट; चौंका देगी वजह 
बॉलीवुड
Monday BO Collection: मंडे टेस्ट में 'वेलकम टू द जंगल' ने किया टॉप, 'कॉकटेल 2' ने भी दिखाया जोर, जानें- बाक्स ऑफिस रिपोर्ट
मंडे टेस्ट में 'वेलकम टू द जंगल' ने किया टॉप, 'कॉकटेल 2' ने भी दिखाया जोर, जानें- बाक्स ऑफिस रिपोर्ट
विश्व
Explained: जस्टिस एस मुरलीधरन कौन हैं? भारत में समलैंगिकता को अपराधमुक्त करने से लेकर गाजा तक... क्या-क्या कमाल किए?
जस्टिस एस मुरलीधरन कौन हैं? भारत में समलैंगिकता को अपराधमुक्त करने से लेकर गाजा तक बड़े कमाल
इंडिया
Operation Sindoor: '1000 पाकिस्तानी ड्रोन ने सिखाया सबक... जाते-जाते जनरल द्विवेदी ने बदल दी भारतीय सेना की पूरी War Strategy'
'1000 पाक ड्रोन ने सिखाया सबक... जाते-जाते जनरल द्विवेदी ने बदल दी भारतीय सेना की War Strategy'
इंडिया
कल से बदलने वाली हैं ये पांच चीजें, करोड़ों लोगों की जेब के ऊपर होगा सीधा असर
कल से बदलने वाली हैं ये पांच चीजें, करोड़ों लोगों की जेब के ऊपर होगा सीधा असर
ENT LIVE
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
Rajkumar Hirani के बेटे Veer Hirani करेंगे बड़ा एक्टिंग डेब्यू
ENT LIVE
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
Sunny Deol और Akshaye Khanna का दमदार अंदाज, Ikka का ट्रेलर रिलीज
ENT LIVE
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
'Ab Hoga Hisaab' में इमोशन, सस्पेंस और विलेन का तड़का, स्टारकास्ट ने किया बड़ा दावा
ABP NEWS
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
धेमाजी में बाढ़ से 300 मीटर लंबा पुल बह गया, लोग फंसे!
ABP NEWS
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
मंज़िल तक पहुँचने से पहले ही सफ़र अधूरा रह गया; 4 लोगों की मौत।
Embed widget