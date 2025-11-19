टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर अक्षर पटेल इन दिनों मैदान के साथ-साथ अपने निजी जीवन को लेकर भी सुर्खियों में हैं. गुजरात के नडियाद में उनके नए और भव्य घर ‘हक्क्ष विला’ का गृह-प्रवेश समारोह पूरे रीति-रिवाजों के साथ सम्पन्न हुआ. इस विला का नाम अक्षर और उनकी पत्नी मेहा पटेल ने अपने बेटे ‘हक्क्ष’ के नाम पर रखा है, जिसका जन्म 19 दिसंबर 2024 को हुआ था.

वास्तु पूजा और परिवार का उत्सव

गृह-प्रवेश के मौके पर अक्षर और मेहा ने पारंपरिक वास्तु पूजन कराया. मेहा पटेल ने अपने सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें साझा की थी, जिनमें घर के खूबसूरत इंटीरियर और पूजा के पलों की झलक दिखी. अक्षर पारंपरिक कुर्ता-पायजामा में नजर आए, जबकि मेहा ने साड़ी पहनकर पूजा की शोभा बढ़ाई.

नडियाद स्थित यह विला आधुनिक वास्तुकला और सांस्कृतिक स्पर्श का एक शानदार मिश्रण है. बड़ी खिड़कियाँ, खुला आंगन, और मिनिमलिस्ट इंटीरियर इसे बेहद आकर्षक बनाते हैं.

क्रिकेट जगत से पहुंचे खास मेहमान

गृह-प्रवेश समारोह में क्रिकेट दुनिया के कई बड़े नाम शामिल हुए थे. दिल्ली कैपिटल्स के हेड कोच हेमांग बदानी और डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट वेणुगोपाल राव भी इस खास मौके पर मौजूद रहे. IPL 2025 के लिए अक्षर पटेल को हाल ही में दिल्ली कैपिटल्स का नया कप्तान बनाया गया है. टीम पिछले सीजन में प्लेऑफ से सिर्फ एक कदम दूर रह गई थी.

मैदान पर भी अक्षर की चमक बरकरार

अक्षर पटेल ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में खेले गए भारत के टी20I दौरे में शानदार प्रदर्शन किया था. उन्होंने दो मैचों में 2 विकेट झटके और तीन पारियों में कुल 45 रन बनाए. चौथे टी20 में उन्होंने नाबाद 21 रन (11 गेंद) की तेज पारी खेली और 2 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द मैच भी बने. भारत ने यह सीरीज 2-1 से जीती थी.

बचपन की क्रिकेट यादें, ‘यही था मेरा असली होम ग्राउंड’

अक्षर ने एक यूट्यूब चैनल पर अपने बचपन के क्रिकेट दिनों को याद किया. उन्होंने बताया कि उनके पुराने घर का कंपाउंड ही उनका पहला मैदान था. उन्होंने कहा. “अगर गेंद कमपाउंड के बाहर गई तो आउट. एक पिच कैच आउट. कोई बाउंड्री नही होती थी. सारे शॉट्स ग्राउंड पर खेलने होते थे. शायद इसी वजह से आज मेरा स्ट्रेट ड्राइव सबसे मजबूत है.”