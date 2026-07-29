20वें एशिआई गेम्स के लिए इंडियन हॉकी टीम की घोषणा, जानिए कौन है कप्तान

20TH AISAN GAMES: 20वें एशिआई गेम्स में भारतीय हॉकी टीम की घोषणा आज यानि बुधवार, 29 जुलाई को हो गई है. यह मुकाबला जापान के आइची-नागोया में होने वाला है. इस मुकाबले के लिए 20 सदस्यीय टीम चुनी गई है. 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक होने वाले इस टूर्नामेंट में स्टार डिफेंडर हरमनप्रीत सिंह टीम की कमान संभालेंगे. इस टीम में भारत के लिए सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले अनुभवी मिडफील्डर मनप्रीत सिंह भी शामिल हैं. बता दें कि इस बार भारत हरमनप्रीत की कप्तानी में 2023 के हांगझोऊ एशियाई खेलों में जीते गए गोल्ड मेडल को बरकरार रखने के लिए मैदान पर उतर रहा है.