हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सIND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत ODI मैचों में ये रहे अब तक के सबसे कम स्कोर, एक बार तो 63 रन पर ढेर हो गई थी टीम

IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया बनाम भारत ODI मैचों में ये रहे अब तक के सबसे कम स्कोर, एक बार तो 63 रन पर ढेर हो गई थी टीम

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कई हाई-स्कोरिंग मैच हुए हैं, लेकिन कुछ मुकाबले ऐसे भी रहे जब दोनों टीमों की बल्लेबाजी पूरी तरह बिखर गई.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 10 Oct 2025 06:10 AM (IST)
IND vs AUS: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हर मुकाबला रोमांच से भरपूर होता है, लेकिन इस शानदार राइवलरी में कई ऐसे मौके भी आए हैं जब दोनों टीमों की बल्लेबाजी पूरी तरह बिखर गई है. कभी भारतीय टॉप ऑर्डर लड़खड़ा गया, तो कभी ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने टिक नही पाए. आइए जानते हैं भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे क्रिकेट में बने अब तक के सबसे कम स्कोर क्या रहे हैं.

63 रन - सिडनी, 1981

भारत का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे कम स्कोर 63 रन है, जो 8 जनवरी 1981 को सिडनी में बना था. उस मैच में भारतीय बल्लेबाज ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजों के सामने बेबस नजर आए. पूरी टीम 25.5 ओवर में सस्ते में ढेर हो गई. नतीजा, भारत को यह मैच बुरी तरह हारना पड़ा. यह स्कोर आज भी भारत के लिए एक “दर्दनाक याद” की तरह दर्ज है.

100 रन - सिडनी, 2000

14 जनवरी 2000 को सिडनी के मैदान पर एक बार फिर भारतीय बल्लेबाजी बिखर गई. स्टीव वॉ की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने कहर बरपाया और भारत को सिर्फ 100 रन पर ढेर कर दिया. ऑस्ट्रेलिया ने इस मैच को आसानी से जीत लिया और भारतीय बल्लेबाजों को फिर अपनी तकनीक पर सवाल उठाने पड़े.

101 रन - पर्थ, 1991 (ऑस्ट्रेलिया का सबसे कम स्कोर)

यह सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के लिए भी शर्मनाक दिन था. 8 दिसंबर 1991 को पर्थ में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया और पूरी ऑस्ट्रेलियाई टीम को 101 रन पर समेट दिया. भारत ने यह मैच आसानी से जीत लिया था. उस समय कपिल देव और जवागल श्रीनाथ की गेंदबाजी ने कमाल कर दिया था.

117 रन - विशाखापत्तनम, 2023

19 मार्च 2023 को विशाखापत्तनम में खेले गए मुकाबले में भारत की टीम फिर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुश्किल में आ गई और ताश के पत्तो की तरह बिखर गई. पूरी टीम 117 रन पर ऑलआउट हो गई. ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाजों, खासकर मिचेल स्टार्क ने भारतीय बल्लेबाजों को टिकने नहीं दिया.

125 रन - सेंचुरियन, 2003

15 फरवरी 2003 को सेंचुरियन में खेले गए वनडे वर्ल्ड कप मैच में भारतीय बल्लेबाजी एक बार फिर नाकाम साबित हुई. भारत की टीम 125 रन पर ढेर हो गई थी. उस मैच में ग्लेन मैक्ग्रा और ब्रेट ली ने भारतीय बल्लेबाजों को धूल चटा दी.

Published at : 10 Oct 2025 06:10 AM (IST)
ODI SERIES IND VS AUS CRICKET
