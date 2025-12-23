हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्स2026 टी20 वर्ल्ड कप टीम में शामिल वो 5 भारतीय खिलाड़ी, जो 2021 में भी खेल चुके हैं, जानिए रिकॉर्ड

टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले भारत ने टीम की घोषणा कर दी है, जिसमें पांच खिलाड़ी ऐसे भी शामिल हैं, जो 2021 में खेले गए टूर्नामेंट का हिस्सा रहे थे. उस टूर्नामेंट में भारत का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 23 Dec 2025 09:16 AM (IST)
आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में होने जा रही है. टूर्नामेंट से पहले बीसीसीआई ने भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है. सूर्यकुमार यादव को टीम की कप्तानी सौंपी गई है, जबकि अक्षर पटेल को उपकप्तान बनाया गया है. इस टीम में कई नए चेहरे शामिल हैं, लेकिन खास बात यह है कि पांच ऐसे खिलाड़ी भी हैं, जो 2021 में यूएई में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप का हिस्सा रह चुके हैं. उस टूर्नामेंट में भारत का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था और टीम ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई थी. अब यही खिलाड़ी नए रोल और बदले हालात में एक बार फिर विश्व कप खेलने उतरेंगे.

ईशान किशन

विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन 2021 के टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय स्क्वॉड में शामिल थे. हालांकि उन्होंने पूरे टूर्नामेंट सिर्फ एक ही मैच खेला. उस मैच में वह सिर्फ 4 रन बना सके थे. 2026 में ईशान ज्यादा अनुभवी खिलाड़ी के तौर पर टीम में लौटे हैं और उनसे तेज शुरुआत और विकेट के पीछे मजबूती की उम्मीद होगी.

सूर्यकुमार यादव

सूर्यकुमार यादव 2021 के टी20 वर्ल्ड कप में भी खेले थे, लेकिन तब उनका बल्ला नहीं चला था. उन्होंने चार मैचों में कुल 42 रन बनाए थे. इस बार सूर्यकुमार न सिर्फ टीम के सबसे अहम बल्लेबाज हैं, बल्कि कप्तान के तौर पर टीम को लीड कर रहे हैं. 2026 का वर्ल्ड कप उनके करियर का सबसे बड़ा इम्तिहान माना जा रहा है.

वरुण चक्रवर्ती

मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती के लिए 2021 का टी20 वर्ल्ड कप किसी बुरे सपने से कम नहीं था. उन्होंने तीन मैच खेले, लेकिन एक भी विकेट नहीं ले पाए थे. इसके बाद वह लंबे समय तक टीम से बाहर रहे. अब मजबूत वापसी के बाद उन्हें फिर से मौका मिला है और इस बार उनसे असरदार गेंदबाजी की उम्मीद होगी.

जसप्रीत बुमराह

जसप्रीत बुमराह 2021 के टी20 वर्ल्ड कप में भारत के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज रहे थे. उन्होंने पांच मैचों में सात विकेट चटकाए थे. बुमराह इससे पहले 2016 का टी20 वर्ल्ड कप भी खेल चुके हैं. 2026 में भी उनसे डेथ ओवरों में विकेट और दबाव बनाने की बड़ी जिम्मेदारी होगी.

हार्दिक पंड्या

हार्दिक पंड्या भी 2021 के टी20 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा थे. उस टूर्नामेंट में वह पूरी तरह फिट नजर नहीं आए थे और पांच मैचों में सिर्फ तीन पारियों में 69 रन बना सके थे. अब एक बार फिर वह ऑलराउंडर की भूमिका में टीम के अहम खिलाड़ी हैं और उनसे बल्ले व गेंद दोनों से योगदान की उम्मीद होगी. 

Published at : 23 Dec 2025 09:16 AM (IST)
T20 World Cup 2021 TEAM INDIA SURYAKUMAR YADAV JASPRIT BUMRAH ISHAN KISHAN HARDIK PANDYA T20I WORLD CUP 2026
