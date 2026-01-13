राजकोट में भारत और न्यूजीलैंड के बीच बुधवार को खेला जाने वाला दूसरा वनडे मैच कई मायनों में खास होने वाला है. पहला मुकाबला जीतकर टीम इंडिया पहले ही सीरीज में 1-0 की बढ़त बना चुकी है. अगर शुभमन गिल की कप्तानी वाली भारतीय टीम दूसरा मैच भी जीत लेती है, तो तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल हो जाएगी. ऐसे में टीम मैनेजमेंट की नजर एक मजबूत और संतुलित प्लेइंग इलेवन उतारने पर होगी.

हालांकि, दूसरे वनडे से पहले टीम इंडिया को एक झटका भी लगा है. ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर चोट के कारण सीरीज से बाहर हो चुके हैं. वडोदरा में खेले गए पहले वनडे में गेंदबाजी के दौरान उन्हें साइड स्ट्रेन की समस्या हुई थी. इसके बाद मेडिकल टीम की सलाह पर उन्हें बाकी दोनों मैचों के लिए आराम दिया गया है. सुंदर की गैरमौजूदगी ने टीम संयोजन को लेकर नई चर्चा शुरू कर दी है.

सुंदर की जगह नए चेहरे को मौका

वाशिंगटन सुंदर के बाहर होने के बाद भारतीय टीम ने 26 वर्षीय आयुष बदोनी को वनडे स्क्वॉड में शामिल किया है. अब पूरी संभावना है कि राजकोट में बदोनी को भारत के लिए वनडे डेब्यू करने का मौका मिल सकता है. टीम इंडिया को नंबर 5 पर ऐसे बल्लेबाज की जरूरत है जो रन बनाने के साथ-साथ गेंदबाजी में भी हाथ बंटा सके. बदोनी इस रोल में फिट बैठते नजर आ रहे हैं.

क्यों बदोनी सबसे मजबूत विकल्प

आयुष बदोनी घरेलू क्रिकेट में लगातार अच्छा प्रदर्शन करते रहे हैं. विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में उन्होंने दिल्ली के लिए बल्ले और गेंद दोनों से योगदान दिया. रेलवे के खिलाफ मैच में उन्होंने अहम मौकों पर विकेट निकालकर अपनी ऑलराउंड काबिलियत भी दिखाई थी. उनके पास ऑफ स्पिन गेंदबाजी का विकल्प है, जो राजकोट की पिच पर उपयोगी साबित हो सकता है.

टीम के पास नीतीश कुमार रेड्डी और ध्रुव जुरेल जैसे विकल्प भी हैं. हालांकि रेड्डी एक तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर हैं और टीम पहले से ही तीन तेज गेंदबाजों के साथ उतरने की योजना में है. वहीं, जुरेल विकेटकीपर-बल्लेबाज हैं और गेंदबाजी नहीं करते, जिससे टीम का संतुलन बिगड़ सकता है. ऐसे में बदोनी को प्राथमिकता मिलना लगभग तय माना जा रहा है.

दूसरे वनडे के लिए टीम इंडिया किसी और बड़े बदलाव के मूड में नहीं दिख रही है. इसका मतलब साफ है कि बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह एक बार फिर प्लेइंग इलेवन से बाहर रह सकते हैं.

भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन

रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, आयुष बदोनी, केएल राहुल (विकेटकीपर), रविंद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा.