ये हैं आईपीएल के इतिहास में बने 5 ऐसे रिकॉर्ड, जिन्हें सालों बाद भी कोई खिलाड़ी नहीं तोड़ पाया

दुनिया की सबसे बड़ी टी20 लीग IPL में हर साल नए रिकॉर्ड बनते हैं और कई पुराने रिकॉर्ड टूट जाते हैं. हालांकि कुछ उपलब्धियां ऐसी भी हैं जो आज भी अटूट बनी हुई हैं. आईपीएल 2026 की शुरुआत 28 मार्च से होने जा रही है और इससे पहले फैंस एक बार फिर उन रिकॉर्ड्स को याद कर रहे हैं जिन्हें तोड़ना बेहद मुश्किल माना जाता है. आइए जानते हैं ऐसे ही 5 बड़े रिकॉर्ड के बारे में.

1. क्रिस गेल का नाबाद 175 रन का ऐतिहासिक स्कोर

आईपीएल ही नहीं बल्कि पूरे टी20 क्रिकेट का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर क्रिस गेल के नाम है. उन्होंने 2013 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से खेलते हुए पुणे वॉरियर्स इंडिया के खिलाफ 66 गेंदों में नाबाद 175 रन ठोक दिए थे. इस पारी में उन्होंने 17 छक्के और 13 चौके लगाए थे. यह पारी इतनी विस्फोटक थी कि आज भी कोई बल्लेबाज इसके करीब नहीं पहुंच पाया है.

2. 2016 में विराट कोहली का विराट सीजन

आईपीएल 2016 का सीजन विराट कोहली के नाम रहा था. उन्होंने उस साल 16 पारियों में 973 रन बनाए थे. इस दौरान उनका औसत 81.08 का रहा और उन्होंने 4 शतक भी लगाए. आज तक कोई बल्लेबाज इस आंकड़े के करीब नहीं पहुंच पाया है. 2023 में शुभमन गिल ने 890 रन बनाए थे, जबकि जोस बटलर ने 863 रन बनाकर कोशिश जरूर की, लेकिन 900 का आंकड़ा पार करना आज भी बड़ी चुनौती बना हुआ है.

3. अल्जारी जोसेफ का डेब्यू स्पेल

वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ ने 2019 में मुंबई इंडियंस के लिए अपना आईपीएल डेब्यू किया था. सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेले गए इस मैच में उन्होंने 3.4 ओवर में सिर्फ 12 रन देकर 6 विकेट झटके थे. इससे पहले यह रिकॉर्ड सोहेल तनवीर के नाम था, जिन्होंने 6/14 का प्रदर्शन किया था.

4. कोहली और एबी डिविलियर्स की शानदार साझेदारी

आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी साझेदारी का रिकॉर्ड विराट कोहली और एबी डिविलियर्स के नाम है. 14 मई 2016 को एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में गुजरात लायंस के खिलाफ दोनों बल्लेबाजों ने 229 रन की साझेदारी की थी. इस मैच में डिविलियर्स ने 52 गेंदों में नाबाद 129 रन बनाए, जबकि कोहली ने 55 गेंदों में 109 रन की पारी खेली थी. इस साझेदारी की बदौलत आरसीबी ने 248/3 का विशाल स्कोर बनाया और 144 रन से मैच जीता.

5. 30 गेंदों में सबसे तेज शतक

क्रिस गेल ने 23 अप्रैल 2013 को एक और ऐतिहासिक कारनामा किया था. उन्होंने पुणे वॉरियर्स इंडिया के खिलाफ सिर्फ 30 गेंदों में शतक जड़ दिया था. यह पेशेवर क्रिकेट में सबसे तेज शतक माना जाता है और आज भी यह रिकॉर्ड कायम है.

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