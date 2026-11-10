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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसहवाग के बेटे आर्यवीर का शतक, भारत के लिए 'करो या मरो' मैच में चमके 

सहवाग के बेटे आर्यवीर का शतक, भारत के लिए 'करो या मरो' मैच में चमके 

Aaryavir Sehwag Century: सहवाग के बेटे आर्यवीर ने यूएई के खिलाफ शानदार पारी खेलते हुए अपना शतक पूरा किया. उनके बल्ले से बहुत अहम मैच में शतक आया.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 10 Nov 2026 01:16 PM (IST)
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टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग इन दिनों खेले जा रहे 2026 अंडर-19 एशिया कप में टीम इंडिया के लिए खेल रहे हैं. टूर्नामेंट का 11वां मुकाबला भारत और यूएई के बीच है. यह मेन इन ब्लू के लिए 'करो या मरो' का मैच है. इसमें हार का मतलब टूर्नामेंट से बाहर. अहम मुकाबले में आर्यवीर ने कमाल की पारी खेलते हुए शतक जड़ा. ओपनिंग पर उतरे आर्यवीर ने 131 गेंदों में 13 चौके और 2 छक्कों की मदद से शतक पूरा किया. 

वह पहली गेंद से ही शांत नजर आए. पिच के हिसाब से खेलते हुए आर्यवीर ने सेंचुरी पूरी की. 62 रन पर टीम का पहला विकेट गिरा, जब कप्तान लक्ष्य राजेश रायचंदानी 17 रन बनाकर आउट हुए. विकेट गिरने के बाद आर्यवीर ने खुद को संभाले रखा. उन्होंने धीरे-धीरे हालात के हिसाब से अपनी पारी को आगे बढ़ाया. 

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टूर्नामेंट में आर्यवीर का बल्ला ठीक-ठाक चल रहा है. 06 नवंबर को नेपाल के खिलाफ मुकाबले में उन्होंने नाबाद 70 रनों की पारी खेली थी. हालांकि पाकिस्तान के खिलाफ अगले मैच में वह सिर्फ 22 रन बनाकर ही आउट हो गए थे.

भारत के लिए 'करो या मरो' का मैच

टीम इंडिया अंडर-19 टूर्नामेंट में ग्रुप स्टेज का तीसरा और आखिरी मुकाबला यूएई के खिलाफ खेल रही है. शुरुआती 2 मैचों में टीम इंडिया ने 1 में जीत हासिल की है, जबकि 1 गंवाया है. टीम 2 प्वाइंट्स के साथ टेबल में दूसरे पायदान पर है. यूएई के पास भी 2 प्वाइंट्स है. टीम इंडिया बेहतर नेट रनरेट के चलते ऊपर है. टॉप पर मौजूद पाकिस्तान ने अगले चरण के लिए क्वालीफाई कर लिया है. दूसरे पोजीशन के लिए भारत और यूएई के बीच लड़ाई है. मुकाबला जीतने वाली टीम 4 प्वाइंट्स के साथ अगले राउंड के लिए क्वालीफाई कर लेगी. अब देखना दिलचस्प होगा कि भारत और यूएई में कौन सी टीम बाजी मारकर आगे बढ़ती है. 

 

यह भी पढ़ें: 'सैंडपेपरगेट' बॉल टैम्परिंग कांड में उस्मान ख्वाजा के आरोपों पर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने तोड़ी चुप्पी

Published at : 10 Nov 2026 01:03 PM (IST)
Tags :
IND Vs UAE U19 Asia Cup 2026 Aaryavir Sehwag Century
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