सहवाग के बेटे आर्यवीर का शतक, भारत के लिए 'करो या मरो' मैच में चमके 

टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग इन दिनों खेले जा रहे 2026 अंडर-19 एशिया कप में टीम इंडिया के लिए खेल रहे हैं. टूर्नामेंट का 11वां मुकाबला भारत और यूएई के बीच है. यह मेन इन ब्लू के लिए 'करो या मरो' का मैच है. इसमें हार का मतलब टूर्नामेंट से बाहर. अहम मुकाबले में आर्यवीर ने कमाल की पारी खेलते हुए शतक जड़ा. ओपनिंग पर उतरे आर्यवीर ने 131 गेंदों में 13 चौके और 2 छक्कों की मदद से शतक पूरा किया.

वह पहली गेंद से ही शांत नजर आए. पिच के हिसाब से खेलते हुए आर्यवीर ने सेंचुरी पूरी की. 62 रन पर टीम का पहला विकेट गिरा, जब कप्तान लक्ष्य राजेश रायचंदानी 17 रन बनाकर आउट हुए. विकेट गिरने के बाद आर्यवीर ने खुद को संभाले रखा. उन्होंने धीरे-धीरे हालात के हिसाब से अपनी पारी को आगे बढ़ाया.

Leading the charge at the top of the order 👊 An impressive 𝗛𝗨𝗡𝗗𝗥𝗘𝗗 by Aaryavir Sehwag 💯 Updates ▶️ https://t.co/M0EJVCkM56 #MensU19AsiaCup https://t.co/lntDRlo5F2 — BCCI (@BCCI) November 10, 2026

टूर्नामेंट में आर्यवीर का बल्ला ठीक-ठाक चल रहा है. 06 नवंबर को नेपाल के खिलाफ मुकाबले में उन्होंने नाबाद 70 रनों की पारी खेली थी. हालांकि पाकिस्तान के खिलाफ अगले मैच में वह सिर्फ 22 रन बनाकर ही आउट हो गए थे.

भारत के लिए 'करो या मरो' का मैच

टीम इंडिया अंडर-19 टूर्नामेंट में ग्रुप स्टेज का तीसरा और आखिरी मुकाबला यूएई के खिलाफ खेल रही है. शुरुआती 2 मैचों में टीम इंडिया ने 1 में जीत हासिल की है, जबकि 1 गंवाया है. टीम 2 प्वाइंट्स के साथ टेबल में दूसरे पायदान पर है. यूएई के पास भी 2 प्वाइंट्स है. टीम इंडिया बेहतर नेट रनरेट के चलते ऊपर है. टॉप पर मौजूद पाकिस्तान ने अगले चरण के लिए क्वालीफाई कर लिया है. दूसरे पोजीशन के लिए भारत और यूएई के बीच लड़ाई है. मुकाबला जीतने वाली टीम 4 प्वाइंट्स के साथ अगले राउंड के लिए क्वालीफाई कर लेगी. अब देखना दिलचस्प होगा कि भारत और यूएई में कौन सी टीम बाजी मारकर आगे बढ़ती है.

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