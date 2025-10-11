IND vs WI Test Series: टीम इंडिया के युवा कप्तान शुभमन गिल इस वक्त शानदार फॉर्म में हैं. दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन उन्होंने अपनी 10वीं टेस्ट सेंचुरी ठोकी. गिल का यह शतक खास इसलिए भी रहा क्योंकि कप्तान रहते हुए यह उनकी पांचवीं टेस्ट सेंचुरी है. इसी के साथ उन्होंने रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया और महेंद्र सिंह धोनी की बराबरी कर ली है.

दिल्ली के दर्शकों के सामने गूंजा गिल का बल्ला

दिल्ली के मैदान में मौजूद दर्शक तब झूम उठे जब शुभमन गिल ने शानदार ड्राइव के साथ अपना शतक पूरा किया. उन्होंने 177 गेंदों में यह माइलस्टोन हासिल किया, जिसमें 13 चौके और 1 छक्का शामिल था. शतक पूरा करते ही गिल ने हेलमेट उतारकर सेलीब्रेट किया जबकि ड्रेसिंग रूम में बैठे हेड कोच गौतम गंभीर भी खड़े होकर तालियां बजाते दिखे.

गिल ने इस पारी से साफ कर दिया कि वह सिर्फ कप्तान के तौर पर भी खुद को साबित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

कप्तानों की लिस्ट में पहुंचे टॉप 5 में

इस शतक के साथ शुभमन गिल अब उन भारतीय कप्तानों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं जिन्होंने बतौर कप्तान सबसे ज्यादा शतक लगाए हैं. इस लिस्ट में सबसे आगे हैं विराट कोहली जिनके नाम कप्तान रहते 20 शतक हैं. उनके बाद सुनील गावस्कर (11), मोहम्मद अजहरुद्दीन (9) और सचिन तेंदुलकर (7) का नाम आता है. अब पांच-पांच शतक के साथ गिल, धोनी, सौरव गांगुली और पटौदी एक ही पायदान पर हैं, जबकि रोहित शर्मा 4 शतकों के साथ पीछे छूट गए हैं.

इंग्लैंड सीरीज से शुरू हुआ सफर

शुभमन गिल ने बतौर कप्तान अपने टेस्ट करियर की शुरुआत इंग्लैंड के खिलाफ एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी से की थी. उसी सीरीज में उन्होंने चार शतक जड़ दिए थे और वो सीरीज ड्रॉ करा दी थी. अब वेस्टइंडीज के खिलाफ यह पांचवां शतक उनके करियर की निरंतरता और मानसिक मजबूती को दिखाता है.

दिल्ली टेस्ट में भारत की शुरुआत उतनी अच्छी नही रही. पहले सेशन में शानदार बल्लेबाजी कर रहे यशस्वी जायसवाल गिल की गलती के कारण 175 रन बनाकर रन आउट हो गए. इस घटना के बाद गिल की काफी आलोचना भी हुई, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह का दबाव नहीं दिखाया और बेहद शांत दिमाग से बल्लेबाजी जारी रखी और एक खास रिकॉर्ड में अपनी जगह बना ली.