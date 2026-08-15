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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआज 600 टेस्ट पूरे करेगी टीम इंडिया, किसने इससे ज्यादा मैच खेले?

आज 600 टेस्ट पूरे करेगी टीम इंडिया, किसने इससे ज्यादा मैच खेले?

Most Test Matches Played by Team: भारत आज अपना 600वां टेस्ट मैच खेलकर इतिहास रचेगा. टीम इंडिया आज गॉल में श्रीलंका के खिलाफ मैदान में उतरेगी.

Written By : संजना कुमारी |  Updated at : 15 Aug 2026 07:34 AM (IST)
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भारतीय क्रिकेट के इतिहास में आज का दिन बेहद खास होने जा रहा है. टीम इंडिया श्रीलंका के खिलाफ अपना 600वां टेस्ट मैच खेलने के साथ एक खास मुकाम हासिल करने वाली है. टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में भारत ऐसा करने वाला दुनिया का तीसरा देश बनेगा. भारत से ज्यादा टेस्ट मैच सिर्फ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने खेले हैं.

क्रिकेट के सबसे पुराने फॉर्मेट में सबसे ज्यादा टेस्ट खेलने का रिकॉर्ड इंग्लैंड के नाम है. इंग्लैंड ने अब तक 1097 टेस्ट मैच खेले हैं. यानी भारत से उसके टेस्ट मैचों की संख्या काफी ज्यादा है. इस सूची में ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर है. ऑस्ट्रेलियाई टीम ने अब तक 883 टेस्ट मैच खेले हैं. कंगारू टीम ने 1877 में टेस्ट क्रिकेट की शुरुआत की थी और तब से वह इस फॉर्मेट की सबसे मजबूत टीमों में शामिल रही है.

वहीं अब भारत भी 600 टेस्ट मैचों के आंकड़े को छूने जा रहा है. उपलब्ध रिकॉर्ड के मुताबिक भारत ने अब तक 599 टेस्ट मैच खेले हैं और अगला मुकाबला उसका 600वां टेस्ट होगा.

600 टेस्ट खेलने वाला तीसरा देश बनेगा भारत

भारत ने अपना पहला टेस्ट मैच 1932 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था. इसके बाद करीब नौ दशक के सफर में भारतीय क्रिकेट ने टेस्ट फॉर्मेट में कई बड़े मुकाम हासिल किए. शुरुआती दौर में भारतीय टीम को टेस्ट क्रिकेट में मजबूत होने में काफी समय लगा, लेकिन धीरे-धीरे टीम ने विदेशी परिस्थितियों में भी अपनी पहचान बनाई.

सुनील गावस्कर, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले और विराट कोहली जैसे दिग्गजों ने भारतीय टेस्ट क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया. आज भारत के 600 टेस्ट पूरे होने के साथ ही यह आंकड़ा क्रिकेट इतिहास में एक और बड़ी उपलब्धि के तौर पर दर्ज हो जाएगा.

यह भी पढ़ें- टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, एशिया कप और एशियन गेम्स से बाहर स्टार बल्लेबाज

सबसे ज्यादा टेस्ट खेलने वाली टीमें

1. इंग्लैंड - 1097 टेस्ट
2. ऑस्ट्रेलिया - 883 टेस्ट
3. भारत - 600 टेस्ट (श्रीलंका के खिलाफ)

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अभी भी 283 टेस्ट मैचों का अंतर है, जबकि इंग्लैंड भारत से 497 टेस्ट आगे है. हालांकि 600 टेस्ट तक पहुंचना अपने आप में भारतीय क्रिकेट के लंबे और गौरवशाली टेस्ट सफर की बड़ी निशानी है. अब तक सिर्फ इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज ही ऐसी 3 टीम हैं, जिनके साथ भारत ने 100 से अधिक टेस्ट मैच खेले हैं.

यह भी पढ़ें- पुर्तगाल के ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने डेब्यू पर मचाया तहलका

About the author संजना कुमारी

संजना कुमारी ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एबीपी नेटवर्क से की. उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई पूरी की है. खेल और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों में उनकी विशेष रुचि है. वे समसामयिक मुद्दों पर तथ्यपरक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं. डिजिटल पत्रकारिता के साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है. ट्रैवलिंग और वीडियो ब्लॉगिंग उनका पसंदीदा शौक है. नई जगहों, लोगों और अनुभवों को जानना और उन्हें कहानियों के रूप में प्रस्तुत करना उन्हें पसंद है.
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Published at : 15 Aug 2026 07:34 AM (IST)
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TEST CRICKET Srilanka Vs India
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