पुर्तगाल के ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने डेब्यू पर मचाया तहलका
Moises Henriques Portugal Debut: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी मोइसेस हेनरिक्स ने आधिकारिक तौर पर पुर्तगाल के लिए अपना इंटरनेशनल क्रिकेट डेब्यू कर लिया है.
मोइसेस हेनरिक्स ने पुर्तगाल क्रिकेट टीम के लिए अपना इंटरनेशनल डेब्यू कर लिया है. हेनरिक्स एक दिग्गज ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, जो ऑस्ट्रेलियाई टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. पुर्तगाल की टीम इस समय मेंस टी20 वर्ल्ड कप सब-रीजनल यूरोप क्वालीफायर सी टूर्नामेंट में भाग ले रही है. शुक्रवार को उसकी टक्कर इजरायल से हुई, जहां कप्तान हेनरिक्स ने 66 रनों की तूफानी पारी खेली.
क्वालीफाइंग टूर्नामेंट के इस मुकाबले में पुर्तगाल की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 163 रन बनाए थे. जवाब में इजरायल की पूरी टीम निर्धारित 20 ओवरों में सिर्फ 69 रन ही बना सकी और पुर्तगाल को 94 रनों की बड़ी जीत मिली.
हेनरिक्स का दमदार डेब्यू
मोइसेस हेनरिक्स ने 39 साल की उम्र में पुर्तगाल के लिए इंटरनेशनल डेब्यू किया है. वो नंबर-4 पर बैटिंग करने उतरे और 39 गेंदों में 66 रनों की तूफानी पारी खेल नाबाद लौटे. इस पारी में उन्होंने 4 चौके और 4 छक्के लगाए. उन्होंने धवलकुमार नरोत्तम के साथ मिलकर 65 रनों की पार्टनरशिप भी की. दमदार और तूफानी पारी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के पुरस्कार से भी नवाजा गया. हेनरिक्स साल 2021 के बाद पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने मैदान पर उतरे थे.
जब पुर्तगाल की टीम 163 रनों के स्कोर को डिफेंड करने उतरी तो एडवर्ड फ्लेमिंग, जेरेमी मार्टिंस और राहुल कुमार हाशू ने इजरायल के बल्लेबाजों की नाक में दम कर दिया. इन तीनों ने मिलकर 9 ओवर गेंदबाजी की और सिर्फ 27 रन देकर 7 विकेट चटकाए. इजरायल के केवल 3 ही बल्लेबाज रनों के लिहाज से दहाई का आंकड़ा छू पाए.
पुर्तगाल में जन्मे थे हेनरिक्स
मोइसेस हेनरिक्स का जन्म पुर्तगाल में ही हुआ था, लेकिन बहुत छोटी उम्र में परिवार के साथ ऑस्ट्रेलिया आ गए थे. वो बाद में ऑस्ट्रेलिया के लिए खेले. चूंकि उनका जन्म पुर्तगाल में हुआ था, इसलिए ICC के पात्रता नियमों के चलते पुर्तगाल की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में शामिल हुए.
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करीब 17 साल पहले, 2009 में हेनरिक्स ने ऑस्ट्रेलिया के लिए डेब्यू किया था. हेनरिक्स उस समय केवल 1 रन के स्कोर पर रन आउट हो गए थे. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 16 वनडे मैचों में 117 रन बनाए और 8 विकेट लिए. वहीं कंगारू टीम के लिए 24 टी20 मैचों में उनके नाम 355 रन और 7 विकेट हैं.
उनका टेस्ट डेब्यू 2013 में भारत के खिलाफ हुआ था. हेनरिक्स ने उस मुकाबले की दोनों पारियों में अर्धशतक लगाया था और दूसरी पारी में 81 रन बनाकर नाबाद लौटे थे. उन्होंने गेंदबाजी करते हुए एक विकेट भी चटकाया था. हालांकि टीम इंडिया वह मुकाबला 8 विकेट से जीत गई थी.
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