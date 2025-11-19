IND vs SA 2nd Test: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दूसरा टेस्ट 22 नवंबर से गुवाहाटी में खेला जाना है. उससे पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है. टीम के कप्तान शुभमन गिल का इस टेस्ट में खेलना लगभग तय रूप से मुश्किल बताया जा रहा है. कोलकाता टेस्ट के दौरान उन्हें गंभीर नेक स्पैज्म हुआ था, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भी भर्ती कराया गया था. अब दावा किया जा रहा है कि गिल 18 नवंबर को ईडन गार्डन्स के अभ्यास सत्र में शामिल नहीं होंगे और उनकी रिकवरी में अभी 5 से 7 दिन का समय लग सकता है.

सूत्रों के मुताबिक यह भी तय नहीं है कि शुभमन गिल टीम के साथ गुवाहाटी रवाना होंगे या नही. ऐसे में उनके बाहर होने की स्थिति में ऋषभ पंत दूसरे टेस्ट में कप्तानी कर सकते हैं. यह फैसला टीम मैनेजमेंट स्थिति देखकर लेगा, लेकिन संकेत साफ हैं कि भारत प्लेइंग XI में बड़ी फेरबदल करने के लिए तैयार है.

इस खिलाड़ी की टीम में वापसी पक्की

BCCI ने युवा ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी को आधिकारिक तौर पर टेस्ट टीम में फिर से शामिल कर लिया है. उन्हें ईडन गार्डन्स टेस्ट से पहले रिलीज कर दिया गया था ताकि वह इंडिया A टीम का हिस्सा बन सकें. गुवाहाटी टेस्ट में गिल की उपलब्धता संदिग्ध होने पर चयनकर्ताओं ने तुरंत रेड्डी को वापस बुलाया.

रेड्डी 18 नवंबर को टीम के वैकल्पिक ट्रेनिंग सत्र में शामिल होंगे. उनकी टीम में मौजूदगी से स्पष्ट है कि भारत प्लेइंग इलेवन में बदलाव करने वाला है. अगर गिल बाहर रहते हैं तो नितीश रेड्डी को सीधा प्लेइंग XI में मौका मिल सकता है.

रेड्डी के अबतक के आंकड़े

नितीश रेड्डी ने अपने शुरुआती टेस्ट करियर में 9 मैच खेलकर 386 रन बनाए हैं. जिसमें एक शानदार शतक भी शामिल है. गेंदबाजी में उन्होंने 8 विकेट अपने नाम किए हैं. IPL 2024 में शानदार प्रदर्शन करने के बाद यह युवा खिलाड़ी लगातार भारतीय क्रिकेट के रडार पर बना हुआ है.

भारत की संभावित टेस्ट टीम

शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (उपकप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल, ध्रुव जुरेल, जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, आकाश दीप, नितीश रेड्डी

गिल उपलब्ध न होने पर पंत कप्तान होंगे.