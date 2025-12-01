IND vs SA: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच रांची में खेले गए पहले वनडे में टीम इंडिया ने 17 रन की शानदार जीत दर्ज की. विराट कोहली के दमदार शतक और रोहित शर्मा की एक और फिफ्टी ने टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया. वहीं गेंदबाजी में कुलदीप यादव, हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह ने मिलकर मैच भारत की झोली में डाला.

लेकिन मैच के बाद सोशल मीडिया पर एक और चीज की खूब चर्चा हो रही है, ड्रेसिंग रूम से वायरल हुई रोहित शर्मा और हेड कोच गौतम गंभीर की फोटोज.

रोहित शर्मा और गंभीर में हुई बहस?

मैच खत्म होने के बाद ड्रेसिंग रूम से रोहित शर्मा और गौतम गंभीर की कुछ तस्वीरें सामने आईं, जिनमें दोनों गंभीर मुद्रा में बातचीत करते नजर आ रहे हैं. इन्हीं फोटोज ने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी. सबका एक ही सवाल था कि क्या रोहित और गंभीर के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई है?

Gautam Gambhir after realising he's nothing without Rohit Sharma.😂🔥

हालांकि, तस्वीरें देखकर किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं. इस तरह की फोटोज पूरी बातचीत का संदर्भ नहीं दिखातीं. वायरल हुई तस्वीरों से ऐसा जरुर नजर आ रहा है कि दोनो के बीच कोई बात चल रही है.

मैच का हाल?

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 8 विकेट पर 349 रन बनाए. विराट कोहली ने अपने अंदाज में धमाकेदार 135 रन बनाए, जिसमें 11 चौके और 7 छक्के शामिल थे. रोहित शर्मा ने तेज शुरुआत दिलाई और 57 रन बनाए. कप्तान केएल राहुल ने 60 रन का अहम योगदान दिया. बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन के बाद गेंदबाजों ने भी उम्मीदों पर खरा उतरते हुए साउथ अफ्रीका को 332 रन पर रोक दिया.

कुलदीप और राणा चमके

कुलदीप यादव ने 4 विकेट झटके और विपक्षी बल्लेबाजों को खूब परेशान किया. हर्षित राणा ने शुरुआती ही ओवर में दो बड़े विकेट लेकर मैच का रुख मोड़ दिया. अर्शदीप सिंह ने भी 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए.

मैथ्यू ब्रेट्जके (72), मार्को जानसेन (70) और कॉर्बिन बोश (67) ने अफ्रीका को मैच में बनाए रखा, लेकिन भारतीय गेंदबाजों की सटीक लाइन-लेंथ ने अंत में काम कर दिया.