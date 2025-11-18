मोहम्मद कैफ का भारतीय टीम पर बड़ा हमला बोले, 'हर खिलाड़ी डर के माहौल में खेल रहा है'

कोलकाता टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका के हाथों 30 रन की शर्मनाक हार के बाद भारतीय टीम को चौतरफा आलोचना झेलनी पड़ रही है. मुश्किल स्पिन ट्रैक पर टीम इंडिया की बल्लेबाजी बुरी तरह से लड़खड़ा गई थी. इसी बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्‍मद कैफ ने टीम मैनेजमेंट पर “डर और असुरक्षा का माहौल” बनाने का गंभीर आरोप लगाया है.

“खिलाड़ी डर में खेल रहे हैं”

कैफ ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि आज भारतीय टीम में सबसे बड़ी कमी स्पष्टता और भरोसे की है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा, “टीम में बहुत कंफ्यूजन है. खिलाड़ियों में आत्मविश्वास की कमी दिख रही है. हर कोई डर के साथ खेल रहा है, किसी को लगता ही नहीं कि टीम मैनेजमेंट उनके साथ खड़ा है.”

कैफ ने उदाहरण देते हुए कहा कि सरफराज खान ने शतक ठोकने के बाद भी टीम में अपनी जगह पक्की नहीं कर पाए. उन्हें बिना मौका दिए ही ड्रॉप कर दिए गया. वहीं साई सुदर्शन, जिन्होंने पिछले मैच में 87 रन बनाए थे, उन्हें भी अगले टेस्ट में मौका नहीं मिला. कैफ के मुताबिक, “अगर 100 बनाकर भी खिलाड़ी को भरोसा नहीं मिलता, तो बाकी खिलाड़ियों को कैसे विश्वास होगा?”

स्पिन की तैयारी पर बड़ा सवाल

कैफ ने भारत के खराब बल्लेबाजी प्रदर्शन को लेकर टीम की तैयारी पर भी सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन सुंदर इसलिए टिक पाए क्योंकि वे बचपन से चेन्नई के टर्निंग ट्रैक्स पर खेले हैं. “सुंदर को पता है कि स्पिन पर कब फुटवर्क इस्तेमाल करना है और कब हाथ नरम रखने हैं. चेन्नई के बल्लेबाज स्पिन के खिलाफ स्वाभाविक रूप से मजबूत होते हैं.”

कैफ का मानना है कि अगर साई सुदर्शन नंबर 3 पर और सुंदर निचले क्रम में होते, तो भारत यह मैच जीत आसानी से जीत सकता था. उन्होंने कहा, “सुदर्शन भी चेन्नई के हैं. वे भी स्पिन अच्छी खेलते हैं. सुदर्शन अच्छी फॉर्म में थे, 87 रन बनाए थे, फिर भी प्लेइंग XI में नही हैं. यह टीम मैनेजमेंट के फैसलों में गंभीर भ्रम दिखाता है.”

टीम मैनेजमेंट की रणनीति पर सवाल

मो. कैफ का कहना है कि जब खिलाड़ी को अपनी जगह पर भरोसा नहीं हो, तो वह स्वाभाविक खेल नहीं खेल पाता और दबाव में टूट जाता है. उनका आरोप है कि टीम में लगातार बदलाव और गलत चयन ने खिलाड़ियों को असुरक्षित कर दिया है.

अगला मुकाबला अब ‘करो या मरो’

भारत अब शुक्रवार से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगा. पहले टेस्ट की गलतियों से सबक लेकर भारत को सीरीज बचाने के लिए स्पष्ट रणनीति की जरूरत होगी.