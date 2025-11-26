हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्ससाउथ अफ्रीका के खिलाफ ODI सीरीज में केएल राहुल करेंगे कप्तानी, जानिए बतौर कप्तान कैसा है रिपोर्ट कार्ड

साउथ अफ्रीका के खिलाफ ODI सीरीज में केएल राहुल एक बार फिर कप्तानी संभालने जा रहे हैं. गिल के चोटिल होने के बाद उन्हें टीम की कमान मिली है.राहुल पहले भी तीनों फॉर्मेट में भारत की कप्तानी कर चुके हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 26 Nov 2025 07:52 AM (IST)
Preferred Sources

भारतीय क्रिकेट टीम 30 नवंबर से दक्षिण अफ्रीका में तीन मैचों की वनडे सीरीज खेलने उतरेगी और टीम की कमान इस बार केएल राहुल के हाथों में सौंपी गई है. शुभमन गिल गर्दन में इंजरी के कारण बाहर हुए, और इसी के साथ जिम्मेदारी सीधी राहुल के कंधों पर आ गई. दिलचस्प यह है कि राहुल पहले भी तीनों फॉर्मेट में भारत की कप्तानी कर चुके हैं और अब एक बार फिर वनडे में नेतृत्व करते नजर आएंगे.

कप्तानी में केएल राहुल का रिपोर्ट कार्ड कैसा

केएल राहुल का कप्तानी रिकॉर्ड भले ही बहुत बड़ा नहीं हो, लेकिन उन्होंने जितने भी मौके पाए हैं, लगभग हर बार उन्होंने टीम को मजबूत दिशा दी है. राहुल अब तक कुल 12 वनडे मैचों में कप्तान रहे हैं, जिनमें भारत ने 8 मुकाबले जीते हैं. यानी जीत का प्रतिशत लगभग 66%, जो किसी भी नए कप्तान के लिए शानदार माना जाता है.

टेस्ट की बात करें तो राहुल ने तीन टेस्ट में कप्तानी की है, जिनमें से दो भारत ने जीते और एक में हार का सामना करना पड़ा. टी20 इंटरनेशनल में वह एक ही मैच में कप्तान बने और टीम ने वह मुकाबला भी जीता. यह रिकॉर्ड बताने के लिए काफी है कि राहुल चाहे कितने शांत स्वभाव के हों, लेकिन मैदान पर उनकी रणनीति अक्सर गेम बदल देती है.

कप्तानी में बल्लेबाजी भी भरोसेमंद

कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी बल्लेबाजी कप्तानी के दबाव में डगमगा जाती है, लेकिन राहुल का अंदाज अलग है. कप्तान रहते हुए राहुल ने 10 पारियों में 302 रन बनाए हैं. उनका औसत 33.55 का रहा है, जो इस बात का संकेत है कि जिम्मेदारी बढ़ने पर भी उनका बल्ला रूका नहीं है. जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत उनकी कप्तानी में सीरीज जीत चुका है.

फिर वही विपक्ष, फिर वही उम्मीद

सबसे खास बात यह है कि केएल राहुल का पहला वनडे मुकाबला बतौर कप्तान 2022 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ ही था. अब लगभग तीन साल बाद वह एक बार फिर उसी टीम के खिलाफ कप्तानी की जिम्मेदारी निभाने जा रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पिछली सीरीज में हार के बाद भारत चाहेगा कि राहुल टीम को बेहतर दिशा दें और पहले ही मैच से लय पकड़ें.

88 वनडे मैचों में 3092 रन, 18 फिफ्टी और 7 सेंचुरी..ये आंकड़े बताते हैं कि राहुल सिर्फ कप्तान नही, बल्कि टीम की मजबूत बल्लेबाजी रीढ़ भी हैं.

भारत बनाम साउथ अफ्रीका: वनडे शेड्यूल

पहला वनडे: 30 नवंबर, रांची

दूसरा वनडे: 3 दिसंबर, रायपुर

तीसरा वनडे: 6 दिसंबर, विशाखापत्तनम 

Published at : 26 Nov 2025 07:52 AM (IST)
ODI SERIES KL RAHUL IND VS SA
