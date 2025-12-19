IND vs SA 5th T20: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच चल रही पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज अब अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच गई है. सीरीज का पांचवां और आखिरी मुकाबला शुक्रवार, 19 दिसंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. टीम इंडिया फिलहाल 2-1 से आगे है, जबकि चौथा टी20 मैच लखनऊ में खराब हालात के चलते बिना एक भी गेंद फेंके रद्द कर दिया गया था. ऐसे में यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए निर्णायक बन गया है.

अगर भारतीय टीम यह मैच जीतने में सफल रहती है तो वह सीरीज 3-1 से अपने नाम करेगी. इसके साथ ही भारत की यह लगातार 14वीं टी20 इंटरनेशनल सीरीज जीत होगी, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होगी. वहीं साउथ अफ्रीका की नजर इस मुकाबले को जीतकर सीरीज को 2-2 से बराबर करने पर होगी. ऐसे में दोनों ही टीमें किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं होंगी.

भारतीय टीम की ताकत और चिंता

टीम इंडिया की बात करें तो अधिकतर खिलाड़ी शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं. ओपनिंग से लेकर गेंदबाजी तक भारत संतुलित दिखाई दे रहा है. हालांकि कप्तान सूर्यकुमार यादव का बल्ला इस सीरीज में अभी तक पूरी तरह नहीं चला है, जो टीम के लिए थोड़ी चिंता का विषय है. इसके अलावा उपकप्तान शुभमन गिल भी इस मैच में नहीं खेल रहे हैं. चोट के कारण गिल सीरीज से बाहर हो चुके हैं. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि उनकी जगह संजू सैमसन को मौका मिलता है या टीम मैनेजमेंट किसी और खिलाड़ी पर भरोसा जताती है.

कब और कहां देखें लाइव

पांचवां टी20 मुकाबला 19 दिसंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. मैच शाम 7 बजे शुरू होगा, जबकि टॉस 6:30 बजे होगा. इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप पर उपलब्ध रहेगी, वहीं टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर सीधा प्रसारण देखा जा सकता है.

हेड टू हेड में कौन आगे?

टी20 इंटरनेशनल में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अब तक 35 मुकाबले खेले गए हैं. जिसमें भारत ने 20 मैच जीते हैं, जबकि साउथ अफ्रीका को 13 बार जीत मिली है. आंकड़ों के लिहाज से भारत आगे जरूर है, लेकिन मैदान पर असली फैसला शुक्रवार रात ही होगा. फैंस को एक हाई-वोल्टेज मुकाबले की पूरी उम्मीद है.

भारत की प्लेइंग 11

अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती.

साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11

रीजा हेंड्रिक्स, क्विंटन डि कॉक (विकेटकीपर), एडेन मार्करम (कप्तान), डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फरेरिया, जॉर्ज लिंडे, मार्क यानसेन, कॉर्बिन बॉश, लुंगी एनगिडी, ओट्टनिल बार्टमैन.