हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सIND vs SA 3rd ODI: फाइनल मैच से पहले भारतीय प्लेइंग 11 में बड़ा उलटफेर! इस खिलाड़ी को किया जाएगा ड्रॉप, किसकी एंट्री लगभग पक्की

करो या मरो मुकाबले से पहले टीम इंडिया बड़े बदलाव की तैयारी में है.दूसरे वनडे में मंहगे साबित हुए प्रसिद्ध कृष्णा को टीम से ड्रॉप किया जा सकता है. उनकी जगह ऑलराउंडर को मौका दिया जाएगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 05 Dec 2025 06:58 AM (IST)
Preferred Sources

IND vs SA 3rd ODI: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है. विशाखापत्तनम में होने वाला तीसरा और आखिरी वनडे दोनों टीमों के लिए ‘करो या मरो’ का मुकाबला होगा. पहले मैच में जीत हासिल करने के बाद भारत दूसरे वनडे में बुरी तरह लड़खड़ा गया था. साउथ अफ्रीका ने 359 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य आसानी से चेज कर लिया. ऐसे में अब केएल राहुल की कप्तानी वाली टीम पर दबाव दोगुना हो गया है.

गेंदबाजी बनी सबसे बड़ी चिंता

दूसरे वनडे में भारतीय गेंदबाज पूरी तरह बिखरे नजर आए. खासकर तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा. जिन्होंने 8.2 ओवर में 85 रन लुटा दिए और उन्हें एक भी विकेट नहीं मिला. उनका प्रदर्शन पूरे सीरीज में साधारण रहा है. लगातार रन देने और कोई प्रभाव न बना पाने के बाद चयनकर्ताओं और टीम मैनेजमेंट के पास अब बदलाव का विकल्प ही बचता है. माना जा रहा है कि निर्णायक मुकाबले में प्रसिद्ध कृष्णा की छुट्टी लगभग तय है.

टीम में ऑलराउंडर की एंट्री पक्की?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी जगह युवा ऑलराउंडर नितीश कुमार रेड्डी को प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है. नितीश रेड्डी घरेलू क्रिकेट में बेहतरीन फॉर्म में हैं और डेथ ओवरों में तेजी से रन बनाने के साथ-साथ विकेट लेने की क्षमता भी रखते हैं. विशाखापत्तनम की पिच बल्लेबाजी को मदद देती है. इसलिए एक ऐसे ऑलराउंडर की जरूरत है जो टीम को बैटिंग में गहराई दे सके और गेंदबाजी में छठे विकल्प के रूप में मदद करे.

पिछले दोनों मैचों में टीम इंडिया को आखिरी ओवरों में रन जुटाने में मुश्किल हुई थी. ऐसे में नितीश रेड्डी का शामिल होना भारतीय बल्लेबाजी को मजबूती देगा और टीम संतुलन भी बेहतर होगा.

गेंदबाजी लाइन-अप में फेरबदल

यदि प्रसिद्ध कृष्णा बाहर होते हैं तो गेंदबाजी यूनिट इस तरह दिख सकती है,

अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर और नितीश रेड्डी बतौर छठे गेंदबाज. यह संयोजन टीम को बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में स्थिरता प्रदान करेगा.

भारत की संभावित प्लेइंग 11 (तीसरा वनडे 2025)

रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, रुतुराज गायकवाड़, वाशिंगटन सुंदर, केएल राहुल (कप्तान और विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, रविंद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह.  

Published at : 05 Dec 2025 06:58 AM (IST)
Prasidh Krishna ODI SERIES IND VS SA Nitish Reddy
