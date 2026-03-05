मिडल-ईस्ट में जंग के कारण वर्ल्ड कप के 6 मैच कैंसिल, जानें क्यों लिया गया बहुत बड़ा फैसला

USA-Israel Iran War Affect on Cricket: मिडल-ईस्ट के खराब हालातों का असर क्रिकेट जगत पर भी पड़ने लगा है. यूएसए-इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के कारण नेपाल में होने वाले आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग-2 के कुल 6 मुकाबलों को फिलहाल टाल दिया गया है. काठमांडू स्थित त्रिभुवन यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड में नेपाल, ओमान और यूएई के बीच ट्राई सीरीज के मैच होने वाले थे, सुरक्षा हालातों के मद्देनजर इस ट्राई सीरीज को स्थगित करने का फैसला लिया गया है.

सुरक्षा कारणों का हवाला देकर फिलहाल इस सीरीज को स्थगित कर दिया गया है. नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी देकर बताया कि अन्य देशों के क्रिकेट बोर्ड के साथ बातचीत के बाद सीरीज की नई तारीखों का एलान किया जाएगा.

आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग-2 के ये मैच नेपाल की राजधानी काठमांडू में 10 मार्च से शुरू होने थे. सभी बोर्ड आपस में चर्चा करने के बाद ही ट्राई सीरीज को लेकर आगे कोई फैसला लेंगे.

Notice: CWC League 2 Matches Postponed



In light of the current situation in the Middle East, the CWC League 2 matches scheduled to begin on March 10 in Kathmandu have been postponed until further notice.



The affected fixtures include the matches involving Oman, UAE, and Nepal.… — CAN (@CricketNep) March 4, 2026

क्या है मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग-2?

आईसीसी द्वारा आयोजित मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग-2 अगले साल होने वाले 2027 ODI वर्ल्ड कप के क्वालीफिकेशन प्रोसेस का अहम हिस्सा है. बता दें कि 2027 वनडे वर्ल्ड कप अगले साल दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे की मेजबानी में खेला जाएगा. वर्ल्ड कप लीग-2, यह 8 टीमों की लीग है जो लगभग तीन साल तक चलती है और जो भी टीम टॉप-4 में रहती हैं, उन्हें 10 टीमों वाले वर्ल्ड कप क्वालीफायर में जगह मिलती है. 10 मार्च से नेपाल, ओमान और यूएई के मैच शुरू होने थे, लेकिन मिडल-ईस्ट के खराब हालातों के कारण फिलहाल यह सीरीज नहीं हो पाएगी. लीग-2 का अगला राउंड अप्रैल की शुरुआत में खेला जाएगा, जिसमें स्कॉटलैंड, ओमान और नामीबिया खेलेंगे.

मिडल ईस्ट के खराब हालातों का अन्य खेलों पर भी असर पड़ा है. हाल ही में भारत की बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु दुबई में फंसी हुई थीं. वो अब भारत वापस लौट आई हैं, लेकिन ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं बन पाईं.

यह भी पढ़ें:

IND vs ENG: बारिश से रद्द हुआ सेमीफाइनल तो भारत और इंग्लैंड में से कौन फाइनल में जाएगा? रिजर्व डे का क्या है नियम? जानें सबकुछ