हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटमिडल-ईस्ट में जंग के कारण वर्ल्ड कप के 6 मैच कैंसिल, जानें क्यों लिया गया बहुत बड़ा फैसला

मिडल-ईस्ट में जंग के कारण वर्ल्ड कप के 6 मैच कैंसिल, जानें क्यों लिया गया बहुत बड़ा फैसला

USA-Israel Iran War: यूएसए-इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के कारण क्रिकेट जगत पर प्रभाव पड़ने लगा है. वर्ल्ड कप लीग के 6 मुकाबले रद्द कर दिए गए हैं.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 05 Mar 2026 04:36 PM (IST)
Preferred Sources

USA-Israel Iran War Affect on Cricket: मिडल-ईस्ट के खराब हालातों का असर क्रिकेट जगत पर भी पड़ने लगा है. यूएसए-इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के कारण नेपाल में होने वाले आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग-2 के कुल 6 मुकाबलों को फिलहाल टाल दिया गया है. काठमांडू स्थित त्रिभुवन यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड में नेपाल, ओमान और यूएई के बीच ट्राई सीरीज के मैच होने वाले थे, सुरक्षा हालातों के मद्देनजर इस ट्राई सीरीज को स्थगित करने का फैसला लिया गया है.

सुरक्षा कारणों का हवाला देकर फिलहाल इस सीरीज को स्थगित कर दिया गया है. नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी देकर बताया कि अन्य देशों के क्रिकेट बोर्ड के साथ बातचीत के बाद सीरीज की नई तारीखों का एलान किया जाएगा.

आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग-2 के ये मैच नेपाल की राजधानी काठमांडू में 10 मार्च से शुरू होने थे. सभी बोर्ड आपस में चर्चा करने के बाद ही ट्राई सीरीज को लेकर आगे कोई फैसला लेंगे.

क्या है मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग-2?

आईसीसी द्वारा आयोजित मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग-2 अगले साल होने वाले 2027 ODI वर्ल्ड कप के क्वालीफिकेशन प्रोसेस का अहम हिस्सा है. बता दें कि 2027 वनडे वर्ल्ड कप अगले साल दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे की मेजबानी में खेला जाएगा. वर्ल्ड कप लीग-2, यह 8 टीमों की लीग है जो लगभग तीन साल तक चलती है और जो भी टीम टॉप-4 में रहती हैं, उन्हें 10 टीमों वाले वर्ल्ड कप क्वालीफायर में जगह मिलती है. 10 मार्च से नेपाल, ओमान और यूएई के मैच शुरू होने थे, लेकिन मिडल-ईस्ट के खराब हालातों के कारण फिलहाल यह सीरीज नहीं हो पाएगी. लीग-2 का अगला राउंड अप्रैल की शुरुआत में खेला जाएगा, जिसमें स्कॉटलैंड, ओमान और नामीबिया खेलेंगे.

मिडल ईस्ट के खराब हालातों का अन्य खेलों पर भी असर पड़ा है. हाल ही में भारत की बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु दुबई में फंसी हुई थीं. वो अब भारत वापस लौट आई हैं, लेकिन ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं बन पाईं.

यह भी पढ़ें:

IND vs ENG: बारिश से रद्द हुआ सेमीफाइनल तो भारत और इंग्लैंड में से कौन फाइनल में जाएगा? रिजर्व डे का क्या है नियम? जानें सबकुछ

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 05 Mar 2026 04:36 PM (IST)
Tags :
US Iran War US Israel Iran War Icc Mens Cricket World Cup League 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
मिडल-ईस्ट में जंग के कारण वर्ल्ड कप के 6 मैच कैंसिल, जानें क्यों लिया गया बहुत बड़ा फैसला
मिडल-ईस्ट में जंग के कारण वर्ल्ड कप के 6 मैच कैंसिल, जानें क्यों लिया गया बहुत बड़ा फैसला
क्रिकेट
पाकिस्तानी क्रिकेटर ने महिला स्टाफ से की छेड़छाड़, टी20 वर्ल्ड कप के बीच हुई घटना; जानें पूरा मामला
पाकिस्तानी क्रिकेटर ने महिला स्टाफ से की छेड़छाड़, टी20 वर्ल्ड कप के बीच हुई घटना
क्रिकेट
आज सेमीफाइनल में इंग्लैंड से भारत की 'जंग', जानें प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
आज सेमीफाइनल में इंग्लैंड से भारत की जंग, जानें प्लेइंग-11, पिच रिपोर्ट और लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
क्रिकेट
शादी के बंधन में बंधे अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक, जानें शादी समारोह में कौन-कौन हुआ शामिल
शादी के बंधन में बंधे अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक, जानें शादी समारोह में कौन-कौन हुआ शामिल
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Israel US Iran War: अमेरिका ने डुबोया IRIS DENA तो भड़का ईरान, फूंक डाला तेल का टैंकर, और खतरनाक हुई मिडिल ईस्ट की जंग
अमेरिका ने डुबोया IRIS DENA तो भड़का ईरान, फूंक डाला तेल का टैंकर, और खतरनाक हुई मिडिल ईस्ट की जंग
बिहार
Bihar CM Nitish Kumar Live: बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम बोले- हमने आगाह किया था, इन लोगों ने खिलवाड़ किया
Live: बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम बोले- हमने आगाह किया था, इन लोगों ने खिलवाड़ किया
इंडिया
'दुनिया थोड़ी और भारत जैसी बने', पीएम मोदी की किस बात से इतना इंप्रेस हो गए फिनलैंड के राष्ट्रपति, बोले- UNSC में आपकी सीट पक्की...
'दुनिया थोड़ी और भारत जैसी बने', पीएम मोदी की किस बात से इतना इंप्रेस हो गए फिनलैंड के राष्ट्रपति, बोले- UNSC में आपकी सीट पक्की...
क्रिकेट
IND vs ENG: भारत-इंग्लैंड सेमीफाइनल पर बारिश का खतरा! मैच रद्द हुआ तो किसे मिलेगा फाइनल का टिकट?
भारत-इंग्लैंड सेमीफाइनल पर बारिश का खतरा! मैच रद्द हुआ तो किसे मिलेगा फाइनल का टिकट?
स्पोर्ट्स
भव्य अंदाज में सेलीब्रेट हुई अर्जुन तेंदुलकर की मेहंदी सेरेमनी, जानिए मेहमानों से लेकर मेन्यू तक सारी जानकारी
भव्य अंदाज में सेलीब्रेट हुई अर्जुन तेंदुलकर की मेहंदी सेरेमनी, जानिए मेहमानों से लेकर मेन्यू तक सारी जानकारी
बॉलीवुड
'तनु वेड्स मनु' से 'सिमरन' तक, 7 फिल्में जिनमें हीरोइन नहीं थी बेचारी या अबला नारी
'तनु वेड्स मनु' से 'सिमरन' तक, 7 फिल्में जिनमें हीरोइन नहीं थी बेचारी या अबला नारी
ट्रेंडिंग
फटे पैकेट में आया क्रेनबेरी का जूस तो ब्लिंकिट को ऐसे किया रिटर्न, वीडियो देख आ जाएगी शर्म
फटे पैकेट में आया क्रेनबेरी का जूस तो ब्लिंकिट को ऐसे किया रिटर्न, वीडियो देख आ जाएगी शर्म
शिक्षा
India Post GDS Result 2026: कब आएगा इंडिया पोस्ट GDS रिजल्ट का रिजल्ट, जानें कहां और कैसे चेक करें मेरिट लिस्ट?
कब आएगा इंडिया पोस्ट GDS रिजल्ट का रिजल्ट, जानें कहां और कैसे चेक करें मेरिट लिस्ट?
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget