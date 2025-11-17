IND vs PAK: एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2025 के हाई-वोल्टेज मुकाबले में भारत और पाकिस्तान आमने-सामने थे, लेकिन मैच के साथ-साथ एक बड़ा विवाद भी सुर्खियों में रहा. पाकिस्तान ने यह मुकाबला 8 विकेट से जरूर जीत लिया, लेकिन मैच के दौरान माज सदाकत के विवादित कैच को लेकर मैदान पर जमकर हंगामा हुआ. भारतीय टीम और कप्तान जितेश शर्मा अंपायर के फैसले से इतने नाराज दिखे कि खेल कुछ देर के लिए रुक भी गया.

कैच लपकने के बाद भी नॉट आउट कैसे?

10वें ओवर में सुयश शर्मा गेंदबाजी कर रहे थे. माज सदाकत ने पहली ही गेंद पर बड़ा शॉट लगाया. बाउंड्री पर खड़े नेहल वढेरा ने शानदार प्रयास करते हुए गेंद को हवा में पकड़ लिया. संतुलन बिगड़ने पर उन्होंने गेंद को बाउंड्री के अंदर खड़े नमन धीर की तरफ फेंक दिया, और धीर ने कैच पूरा कर लिया. टीम इंडिया को लगा कि विकेट मिल गया, खिलाड़ी जश्न मनाने लगे. हालांकि थर्ड अंपायर ने रिप्ले देखने के बाद बड़ा फैसला सुनाया - सदाकत नॉट आउट.

It was all happening in Qatar 👀 And things got pretty heated in the middle...



Watch India A take on Pakistan A in #AsiaCupRisingStars2025 - LIVE NOW on #SonyLIV and #SonySportsNetwork TV channels 📺 pic.twitter.com/OZ56KQYxf0 — Sony LIV (@SonyLIV) November 16, 2025

जितेश शर्मा की अंपायर से बहस

फैसले के तुरंत बाद भारतीय कप्तान जितेश शर्मा गुस्से में अंपायर से भिड़ गए. उनके फैसले को लेकर जितेश काफी बहस करते दिखाई दिए. उनकी इतनी बहस के बाद भी अंपायर नियमों के तहत अपना फैसला बदल नहीं सके और सदाकत क्रीज पर बने रहे.

ICC का नया नियम बना विवाद की वजह

अक्टूबर 2025 से लागू ICC के नए फील्डिंग नियम के मुताबिक:

1- फील्डर हवा में रहते हुए बाउंड्री के बाहर एक बार गेंद को छू सकता है.

2- कैच वैध तभी माना जाएगा जब वह गेंद को छूने या छोड़ने से पहले मैदान के भीतर दोबारा नियंत्रण प्राप्त कर ले.

इस पूरे मामले में ऐसा माना गया कि नेहल वढेरा गेंद को अंदर फेंकने के बाद दोबारा मैदान में वापस नहीं आए थे और खुद बाउंड्री के बाहर चले गए थे. इस कारण कैच “फेयर कैच” की श्रेणी में नही आया और सदाकत को नॉट आउट करार दिया गया.

मैच का हाल

विवाद के बावजूद माज सदाकत का खेल शानदार रहा. उन्होंने 47 गेंदों में नाबाद 79 रन बनाकर पाकिस्तान को 13.2 ओवर में ही जीत दिला दी. सदाकत ने 7 चौके और 4 छक्के लगाए और गेंदबाजी में भी 2 विकेट लिए.

भारत की ओर से वैभव सूर्यवंशी ने 45 रन की शानदार पारी खेली. जबकि नमन धीर ने 35 रन का योगदान दिया. वैभव के आउट होते ही भारत की पारी लड़खड़ा गई. पूरी टीम 136 रन पर ऑल आउट हो गई.