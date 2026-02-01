IND vs NZ 5th T20I: तिरुवनंतपुरम में खेले गए भारत बनाम न्यूजीलैंड पांचवें टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने 46 रनों से जीतकर 4-1 से सीरीज अपने नाम कर ली है. हालांकि इस मैच ने जसप्रीत बुमराह को लेकर कई सवाल भी खड़े कर दिए. आमतौर पर भारत की गेंदबाजी की रीढ़ माने जाने वाले बुमराह इस मुकाबले में पूरी तरह रंग में नहीं दिखे और उनका प्रदर्शन टी20 इंटरनेशनल करियर के सबसे महंगे मैचों में शामिल हो गया.

कीवी बल्लेबाजों ने बुमराह को बनाया निशाना

271 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया. इसी दौरान जसप्रीत बुमराह जब गेंदबाजी के लिए आए तो उन्हें उम्मीद के मुताबिक स्विंग या नियंत्रण नहीं मिला. उन्होंने अपने चार ओवर के कोटे में 58 रन खर्च किए और कोई विकेट हासिल नहीं कर सके. यह उनके टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर का अब तक का सबसे महंगा स्पेल माना जा रहा है.

मैच के दौरान ऐसा पहली बार देखने को मिला जब बुमराह जैसे अनुभवी गेंदबाज दबाव में नजर आए. खासतौर पर उनका तीसरा ओवर काफी महंगा साबित हुआ, जिसमें न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने लगातार बाउंड्री लगाईं और उनके ओवर में 22 रन बना डाले.

पूरी सीरीज में नहीं दिखी पुरानी धार

यह सिर्फ एक मैच की बात नहीं है. पूरी सीरीज में बुमराह अपनी पुरानी लय में नजर नहीं आए. जहां वह आमतौर पर किफायती गेंदबाजी और अहम विकेटों के लिए जाने जाते हैं, वहीं इस बार उनकी इकोनॉमी 9 से ऊपर बढ़ी हुई दिखी. आंकड़े बताते हैं कि उन्होंने इस सीरीज में अपेक्षा से ज्यादा रन खर्च किए और विकेट भी सीमित ही निकाल पाए.

हालांकि, टीम के अन्य गेंदबाजों ने इस कमी को काफी हद तक पूरा किया. अर्शदीप सिंह ने शुरुआती झटकों के बाद शानदार वापसी करते हुए पांच विकेट झटके, वहीं अक्षर पटेल ने भी अहम मौकों पर ब्रेकथ्रू दिलाए.

वर्ल्ड कप से पहले बढ़ी चिंता

टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत अब ज्यादा दूर नहीं है और ऐसे समय में बुमराह का फॉर्म से जूझना टीम इंडिया के लिए चिंता का विषय है. पिछले वर्ल्ड कप में बुमराह भारत की सबसे बड़ी ताकत साबित हुए थे और डेथ ओवर्स में उनकी गेंदबाजी ने कई मैच जिताए थे. टीम मैनेजमेंट को उम्मीद होगी कि बुमराह जल्द ही अपनी लय वापस हासिल करेंगे. जीत के जश्न के बीच यह मुकाबला टीम इंडिया को एक अहम चेतावनी भी दे गया है.