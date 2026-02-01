हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बजटWPL 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सIND vs NZ 5th T20I में बुमराह की जमकर धुलाई, कीवी बल्लेबाजों ने 4 ओवर में ठोक दिए 58 रन, विश्वकप से पहले बढ़ी चिंता

IND vs NZ 5th T20I में बुमराह की जमकर धुलाई, कीवी बल्लेबाजों ने 4 ओवर में ठोक दिए 58 रन, विश्वकप से पहले बढ़ी चिंता

तिरुवनंतपुरम में भारत की जीत के बावजूद जसप्रीत बुमराह के प्रदर्शन ने टीम इंडिया की चिंता बढ़ा दी है. न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें टी20 में बुमराह ने अपने करियर का सबसे महंगा स्पेल डाला.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 01 Feb 2026 08:05 AM (IST)
Preferred Sources

IND vs NZ 5th T20I: तिरुवनंतपुरम में खेले गए भारत बनाम न्यूजीलैंड पांचवें टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने 46 रनों से जीतकर 4-1 से सीरीज अपने नाम कर ली है. हालांकि इस मैच ने जसप्रीत बुमराह को लेकर कई सवाल भी खड़े कर दिए. आमतौर पर भारत की गेंदबाजी की रीढ़ माने जाने वाले बुमराह इस मुकाबले में पूरी तरह रंग में नहीं दिखे और उनका प्रदर्शन टी20 इंटरनेशनल करियर के सबसे महंगे मैचों में शामिल हो गया.

कीवी बल्लेबाजों ने बुमराह को बनाया निशाना

271 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया. इसी दौरान जसप्रीत बुमराह जब गेंदबाजी के लिए आए तो उन्हें उम्मीद के मुताबिक स्विंग या नियंत्रण नहीं मिला. उन्होंने अपने चार ओवर के कोटे में 58 रन खर्च किए और कोई विकेट हासिल नहीं कर सके. यह उनके टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर का अब तक का सबसे महंगा स्पेल माना जा रहा है.

मैच के दौरान ऐसा पहली बार देखने को मिला जब बुमराह जैसे अनुभवी गेंदबाज दबाव में नजर आए. खासतौर पर उनका तीसरा ओवर काफी महंगा साबित हुआ, जिसमें न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने लगातार बाउंड्री लगाईं और उनके ओवर में 22 रन बना डाले.

पूरी सीरीज में नहीं दिखी पुरानी धार

यह सिर्फ एक मैच की बात नहीं है. पूरी सीरीज में बुमराह अपनी पुरानी लय में नजर नहीं आए. जहां वह आमतौर पर किफायती गेंदबाजी और अहम विकेटों के लिए जाने जाते हैं, वहीं इस बार उनकी इकोनॉमी 9 से ऊपर बढ़ी हुई दिखी. आंकड़े बताते हैं कि उन्होंने इस सीरीज में अपेक्षा से ज्यादा रन खर्च किए और विकेट भी सीमित ही निकाल पाए.

हालांकि, टीम के अन्य गेंदबाजों ने इस कमी को काफी हद तक पूरा किया. अर्शदीप सिंह ने शुरुआती झटकों के बाद शानदार वापसी करते हुए पांच विकेट झटके, वहीं अक्षर पटेल ने भी अहम मौकों पर ब्रेकथ्रू दिलाए.

वर्ल्ड कप से पहले बढ़ी चिंता

टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत अब ज्यादा दूर नहीं है और ऐसे समय में बुमराह का फॉर्म से जूझना टीम इंडिया के लिए चिंता का विषय है. पिछले वर्ल्ड कप में बुमराह भारत की सबसे बड़ी ताकत साबित हुए थे और डेथ ओवर्स में उनकी गेंदबाजी ने कई मैच जिताए थे. टीम मैनेजमेंट को उम्मीद होगी कि बुमराह जल्द ही अपनी लय वापस हासिल करेंगे. जीत के जश्न के बीच यह मुकाबला टीम इंडिया को एक अहम चेतावनी भी दे गया है. 

Published at : 01 Feb 2026 08:05 AM (IST)
Tags :
T20I Series JASPRIT BUMRAH IND VS NZ T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Iran-US Tensions: 'ईरान चाहता है...', तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया बड़ा दावा
'ईरान चाहता है...', तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया बड़ा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रविवार के दिन शेयर बाजार खुलेगा या नहीं? बजट पेश होने से पहले सपा चीफ अखिलेश यादव ने कसा तंज
रविवार के दिन शेयर बाजार खुलेगा या नहीं? बजट पेश होने से पहले सपा चीफ अखिलेश यादव ने कसा तंज
स्पोर्ट्स
IND vs NZ 5th T20I: तिरुवनंतपुरम में भारत का तूफान, ईशान-सूर्या से लेकर अर्शदीप तक ये 5 खिलाड़ी रहे जीत के हीरो
तिरुवनंतपुरम में भारत का तूफान, ईशान-सूर्या से लेकर अर्शदीप तक ये 5 खिलाड़ी रहे जीत के हीरो
मनोरंजन
Mardaani 3 Box Office Day 2 LIVE: 'बॉर्डर 2' की सुनामी के बीच डटकर खड़ी है 'मर्दानी 3', दूसरे दिन कमाई हुई 10 करोड़
Mardaani 3 Box Office Day 2 LIVE: 'बॉर्डर 2' की सुनामी के बीच डटकर खड़ी है 'मर्दानी 3', दूसरे दिन कमाई हुई 10 करोड़
Advertisement

वीडियोज

Union Budget 2026: आम बजट 2026 से जुड़ी जानिए 10 खास बातें | Nirmala Sitharaman | Economy
Pakistan में नहीं थम रहा गृह युद्ध, बलूचिस्तान में ताबड़तोड़ हमले | Munir | Breaking | ABP News
Union Budget 2026: बजट 2026-27 का काउंटडाउन शुरू, आज संसद में पेश होगा देश का आम बजट बजट |
Union Budget 2026: आज खुलेगा Nirmala Sitharama का पिटारा, किस वर्ग को मिलेगी बड़ी राहत? | Economy
Donald Trump की धमकी पर Iran आर्मी चीफ का चौंकाने वाला बयान | America | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran-US Tensions: 'ईरान चाहता है...', तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया बड़ा दावा
'ईरान चाहता है...', तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया बड़ा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रविवार के दिन शेयर बाजार खुलेगा या नहीं? बजट पेश होने से पहले सपा चीफ अखिलेश यादव ने कसा तंज
रविवार के दिन शेयर बाजार खुलेगा या नहीं? बजट पेश होने से पहले सपा चीफ अखिलेश यादव ने कसा तंज
स्पोर्ट्स
IND vs NZ 5th T20I: तिरुवनंतपुरम में भारत का तूफान, ईशान-सूर्या से लेकर अर्शदीप तक ये 5 खिलाड़ी रहे जीत के हीरो
तिरुवनंतपुरम में भारत का तूफान, ईशान-सूर्या से लेकर अर्शदीप तक ये 5 खिलाड़ी रहे जीत के हीरो
मनोरंजन
Mardaani 3 Box Office Day 2 LIVE: 'बॉर्डर 2' की सुनामी के बीच डटकर खड़ी है 'मर्दानी 3', दूसरे दिन कमाई हुई 10 करोड़
Mardaani 3 Box Office Day 2 LIVE: 'बॉर्डर 2' की सुनामी के बीच डटकर खड़ी है 'मर्दानी 3', दूसरे दिन कमाई हुई 10 करोड़
महाराष्ट्र
सुनेत्रा पवार पर टिप्पणी को लेकर अमोल मिटकरी का राज ठाकरे पर हमला, कहा- सलाह अपनी पार्टी को दें
सुनेत्रा पवार पर टिप्पणी को लेकर अमोल मिटकरी का राज ठाकरे पर हमला, कहा- सलाह अपनी पार्टी को दें
जनरल नॉलेज
Diamond Licking Myth: क्या हीरे को चाटने से हो सकती है मौत, जानें क्या है इसके पीछे का सच?
क्या हीरे को चाटने से हो सकती है मौत, जानें क्या है इसके पीछे का सच?
हेल्थ
अल्जाइमर का महिलाओं पर ज्यादा असर का नई रिसर्च में खुलासा, क्या ओमेगा-3 घटा सकता है यह खतरा?
अल्जाइमर का महिलाओं पर ज्यादा असर का नई रिसर्च में खुलासा, क्या ओमेगा-3 घटा सकता है यह खतरा?
शिक्षा
UPPSC उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी: PCS मेन्स 29 मार्च से, एग्जाम कैलेंडर 2026 जारी
UPPSC उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी: PCS मेन्स 29 मार्च से, एग्जाम कैलेंडर 2026 जारी
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
ENT LIVE
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
Mardaani 3 Review: Rani Mukerji एकदम छा गईं, हर किसी को चौंकाएगी कहानी
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Shah Rukh Khan ने Netflix India के 10-Year Celebration Film को दी अपनी आवाज
Embed widget