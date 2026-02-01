IND vs NZ 5th T20I: तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए भारत बनाम न्यूजीलैंड पांचवें और आखिरी टी20 मुकाबले में तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह पूरी तरह कहानी के हीरो बनकर उभरे. मैच की शुरुआत उनके लिए बेहद खराब रही. हालांकि जैसे-जैसे मुकाबला आगे बढ़ा, अर्शदीप ने ऐसा पलटवार किया कि न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी पूरी तरह बिखर गई. इसी दम पर भारत ने 46 रनों से मुकाबला जीतकर सीरीज 4-1 से अपने नाम की.

शुरुआत में बुरी तरह फ्लॉप रहे अर्शदीप

भारत के 271 रनों के विशाल स्कोर का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी शुरू की. पावरप्ले में अर्शदीप सिंह की लय पूरी तरह बिगड़ी नजर आई. उनके शुरुआती दो ओवरों में कीवी बल्लेबाजों ने जमकर रन बटोरे और 40 रन बना डाले. इस दौरान उन्होंने एक विकेट भी हासिल किया. उस वक्त ऐसा लग रहा था कि यह दिन अर्शदीप के लिए बेहद खराब साबित होगा.

12वें ओवर से बदली पूरी कहानी

हालांकि, असली अर्शदीप सिंह इसके बाद देखने को मिले. कप्तान ने उन्हें 12वें ओवर में दोबारा गेंद सौंपी और यहीं से मैच का रुख बदल गया. पहली ही गेंद पर उन्होंने खतरनाक रचिन रवींद्र को पवेलियन भेजा. उसी ओवर में मिचेल सैंटनर भी उनका शिकार बने. एक ओवर में दो बड़े विकेट लेकर अर्शदीप ने न्यूजीलैंड पर दबाव बना दिया.

16वें ओवर में खुला ‘पंजा’

इसके बाद 16वें ओवर में अर्शदीप ने अपने करियर का सबसे खास पल हासिल किया. उन्होंने डैरिल मिचेल और काइल जैमीसन को आउट कर टी20 इंटरनेशनल करियर का पहला फाइव विकेट हॉल पूरा किया. खास बात यह रही कि शुरुआती दो ओवरों में 40 रन देने वाले अर्शदीप ने अपने आखिरी दो ओवरों में सिर्फ 11 रन खर्च किए.

रिकॉर्ड बुक में दर्ज हुआ नाम

अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर में 51 रन देकर 5 विकेट लिए और वह भारत की ओर से टी20 इंटरनेशनल में फाइव विकेट हॉल लेने वाले छठे गेंदबाज बन गए. यह प्रदर्शन इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने दबाव में वापसी करते हुए दिखाया कि बड़े मुकाबलों में वह कितने भरोसेमंद गेंदबाज हैं.

सीरीज में सबसे सफल भारतीय गेंदबाज

इस सीरीज में अर्शदीप ने 4 मैचों में 8 विकेट चटकाए और भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे. भले ही उनकी इकॉनमी थोड़ी ज्यादा रही, लेकिन आखिरी मैच का यह प्रदर्शन टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले टीम इंडिया के लिए बड़ा पॉजिटिव संकेत है.