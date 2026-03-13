IPL 2026 Schedule: आखिर क्यों अटका IPL 2026 का पूरा शेड्यूल? BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने बताई बड़ी वजह
IPL 2026 Schedule: IPL 2026 के पूरे शेड्यूल का इंतजार कर रहे फैंस के लिए BCCI ने बड़ी जानकारी दी है. राजीव शुक्ला ने बताया कि कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की वजह से ऐसा किया गया है.
IPL के फैंस को हर साल की तरह इस बार भी पूरे शेड्यूल का इंतजार है. हालांकि IPL 2026 के लिए अभी तक सिर्फ शुरुआती मुकाबलों का कार्यक्रम ही जारी किया गया है. इस पर अब राजीव शुक्ला ने बड़ी जानकारी दी है और बताया है कि आखिर पूरा शेड्यूल अभी क्यों रोका गया है.
28 मार्च से शुरू होगा IPL 2026
बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने साफ किया कि टूर्नामेंट अपने तय समय के अनुसार 28 मार्च 2026 से ही शुरू होगा. हालांकि फिलहाल बोर्ड ने केवल पहले चरण के 20 मैचों का कार्यक्रम जारी किया है, जो 28 मार्च से 12 अप्रैल तक खेले जाएंगे. सीजन का पहला मुकाबला मौजूदा चैंपियन आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच बेंगलुरु में खेला जाएगा. इसके बाद दूसरे दिन मुंबई इंडियंस और केकेआर के बीच हाई-वोल्टेज मैच होगा.
चुनाव की वजह से रुका पूरा शेड्यूल
इस बार कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. जब तक चुनाव आयोग मतदान की तारीखों का आधिकारिक ऐलान नहीं करता, तब तक आईपीएल के पूरे कार्यक्रम को अंतिम रूप देना मुश्किल है. दरअसल ECI को पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में चुनाव कराने हैं. ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था और लॉजिस्टिक की योजना को ध्यान में रखते हुए बीसीसीआई ने फिलहाल केवल शुरुआती मैचों का कार्यक्रम जारी किया है. चुनाव की तारीखें तय होने के बाद बाकी मैचों का शेड्यूल भी घोषित कर दिया जाएगा.
इस सीजन में होंगे कुल 84 मैच
आईपीएल 2026 में कुल 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं और पूरे सीजन में 84 मुकाबले खेले जाएंगे. पहले चरण में मैच देश के 10 अलग-अलग स्टेडियम में आयोजित होंगे. मैच दो समय पर खेले जाएंगे - दोपहर 3:30 बजे और शाम 7:30 बजे.
कुछ टीमों के होंगे दो होम ग्राउंड
इस सीजन में कुछ टीमों के होम ग्राउंड भी दो अलग-अलग शहरों में होंगे.
- RCB अपने 5 मैच बेंगलुरु और 2 मुकाबले रायपुर में खेलेगी.
- राजस्थान रॉयल्स के मैच गुवाहाटी और जयपुर में होंगे.
- पंजाब किंग्स के मुकाबले न्यू चंडीगढ़ और धर्मशाला में खेले जाएंगे.
चिन्नास्वामी स्टेडियम पर भी फैसला बाकी
बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाले मैचों को लेकर भी अंतिम मंजूरी बाकी है. कर्नाटक सरकार की विशेषज्ञ समिति 13 मार्च को स्टेडियम का निरीक्षण करेगी. इसके बाद ही यहां सभी मैच आयोजित करने की अंतिम अनुमति दी जाएगी. कुल मिलाकर आईपीएल 2026 की शुरुआत तय समय पर होगी, लेकिन फैंस को पूरे शेड्यूल के लिए अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है.
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Source: IOCL