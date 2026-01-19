हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सIND vs NZ 3rd ODI: विराट का शतक भी नहीं दिला सका जीत, इस एक विकेट ने पलट दिया पूरा मैच

IND vs NZ 3rd ODI: विराट का शतक भी नहीं दिला सका जीत, इस एक विकेट ने पलट दिया पूरा मैच

कोहली की शानदार शतकीय पारी भी भारत को हार से नहीं बचा सकी. इंदौर वनडे में असली टर्निंग पॉइंट कोहली का विकेट नहीं, बल्कि हर्षित राणा का आउट होना रहा, जिसके बाद न्यूजीलैंड ने मैच पर कब्जा जमा लिया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 19 Jan 2026 06:53 AM (IST)
IND vs NZ 3rd ODI: इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेले गए भारत बनाम न्यूजीलैंड तीसरे और निर्णायक वनडे ने भारतीय फैंस को बड़ा झटका दिया. टीम इंडिया को 41 रन से हार का सामना करना पड़ा और इसी के साथ न्यूजीलैंड ने सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली. यह पहली बार है जब न्यूजीलैंड ने भारत को उसी के घर में वनडे सीरीज में करारी शिकस्त दी हो. विराट कोहली की शानदार शतकीय पारी के बावजूद भारत जीत से दूर रह गया. मैच का सबसे बड़ा मोड़ विराट का विकेट नहीं, बल्कि उससे पहले आया एक और विकेट साबित हुआ.

विराट कोहली ने दिखाई उम्मीद की किरण

338 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही. रोहित शर्मा 11 और शुभमन गिल 23 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. इसके बाद विराट कोहली ने एक छोर संभालते हुए पारी को आगे बढ़ाया. उन्होंने दबाव में शानदार बल्लेबाजी की और वनडे करियर का 54वां शतक जड़ा. विराट ने 108 गेंदों में 124 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और 3 छक्के शामिल थे.

हर्षित राणा के साथ बदला मैच का माहौल

जब भारत का स्कोर 178/6 था और जीत मुश्किल लग रही थी, तभी हर्षित राणा मैदान पर बल्लेबाजी करने उतरे. किसी को उनसे बड़ी पारी की उम्मीद नहीं थी, लेकिन हर्षित ने हालात बदल दिए. उन्होंने सिर्फ 41 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया और विराट के साथ सातवें विकेट के लिए 99 रन की अहम साझेदारी की. इस साझेदारी ने स्टेडियम में मौजूद फैंस को जीत की उम्मीद दे दी. कीवी खिलाड़ी भी दबाव में नजर आने लगे थे.

असली टर्निंग पॉइंट बना हर्षित का विकेट

मैच का सबसे बड़ा मोड़ 44वें ओवर में आया, जब हर्षित राणा 52 रन बनाकर आउट हो गए. उनके आउट होते ही पूरा दबाव विराट कोहली पर आ गया. अगली ही गेंद पर मोहम्मद सिराज भी बिना खाता खोले आउट हो गए. इसके बाद न्यूजीलैंड ने वापसी कर ली और जल्द ही विराट कोहली भी बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में बाउंड्री पर कैच आउठ होकर वापस लौट गए. यहीं से भारत की जीत की सारी उम्मीदें खत्म हो गईं.

न्यूजीलैंड की मजबूत बल्लेबाजी

इससे पहले न्यूजीलैंड ने डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स की शानदार पारियों के दम पर 8 विकेट पर 337 रन बनाए थे. मिचेल ने 137 और फिलिप्स ने 106 रन की बेहतरीन पारी खेली. दोनों के बीच 219 रन की पार्टनरशिप हुई. भारत की ओर से अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा ने 3-3 विकेट लिए.

जवाब में भारतीय टीम 296 रन पर सिमट गई और मैच के साथ-साथ सीरीज भी गंवा बैठा.  

Published at : 19 Jan 2026 06:53 AM (IST)
Harshit Rana VIRAT KOHLI ODI SERIES IND VS NZ
