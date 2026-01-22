हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सIND vs NZ 1st T20I: पहली टी20 जीत के बावजूद टीम इंडिया को सता रहा ये डर, विश्व कप में कहीं लग न जाए बड़ा झटका

IND vs NZ 1st T20I: पहली टी20 जीत के बावजूद टीम इंडिया को सता रहा ये डर, विश्व कप में कहीं लग न जाए बड़ा झटका

न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 में शानदार जीत के बावजूद टीम इंडिया की फील्डिंग ने चिंता बढ़ा दी है. एक ही मैच में कई आसान कैच और रन आउट मौके गंवाना टी20 वर्ल्ड कप से पहले खतरे की घंटी माना जा रहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 22 Jan 2026 08:34 AM (IST)
Preferred Sources

IND vs NZ 1st T20I: न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज 2-1 से गंवाने के बाद टीम इंडिया ने पहले टी20 इंटरनेशनल में दमदार वापसी की भारतीय टीम ने 48 रन से बड़ी जीत दर्ज की और बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी तक शानदार प्रदर्शन किया. हालांकि, इस जीत के बावजूद एक बड़ी कमी साफ नजर आई, जिसने टीम इंडिया की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. यह कमी है - खराब फील्डिंग.

जीत में भी दिखी लापरवाही

भारत ने इस मुकाबले में 239 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था. इतने बड़े लक्ष्य के सामने न्यूजीलैंड की टीम दबाव में थी, लेकिन भारतीय फील्डरों की लापरवाही ने मेहमान टीम को बार-बार राहत दी. मैच के दौरान कई आसान मौके हाथ से निकले, जो चिंता का कारण बन गए.

आसान कैच बने मुश्किल

मैच के 11वें ओवर में जसप्रीत बुमराह की गेंद पर मार्क चैपमैन ने स्क्वायर लेग की ओर शॉट खेला. वहां मौजूद रिंकू सिंह कैच पकड़ने में नाकाम रहे और चैपमैन को जीवनदान मिल गया. इसके बाद 19वें ओवर में अर्शदीप सिंह की गेंद पर मिचेल सेंटनर का कैच ईशान किशन से छूट गया. ये दोनों मौके ऐसे थे, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शायद ही कोई टीम छोड़ना चाहे.

संजू सैमसन से भी हुई चूक

विकेटकीपर संजू सैमसन ने मैच की शुरुआत में एक शानदार कैच लिया, लेकिन बाद में उनसे भी गलती हो गई. उन्होंने एक आसान कैच ड्रॉप कर दिया और इसके साथ ही रन आउट का चान्स भी मिस कर दिया. रिंकू सिंह के सटीक थ्रो के बावजूद ग्लेन फिलिप्स को रन आउट नहीं किया जा सका, जो टीम के लिए बड़ा नुकसान हो सकता था.

फील्डिंग के आंकड़े बढ़ा रहे चिंता

टीम इंडिया की फील्डिंग में गिरावट सिर्फ एक मैच की बात नहीं है. एशिया कप 2025 के बाद से अब तक भारतीय टीम 26 कैच छोड़ चुकी है. एक समय दुनिया की बेहतरीन फील्डिंग टीमों में गिनी जाने वाली भारत की यह हालत अब फैंस और एक्सपर्ट्स दोनों को परेशान कर रही है.

वर्ल्ड कप से पहले चेतावनी

टी20 क्रिकेट में छोटी-सी गलती भी मैच का रुख बदल सकती है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 नजदीक है और ऐसे में फील्डिंग की ये चूकें भारी पड़ सकती हैं. टीम इंडिया को अगर खिताब की प्रबल दावेदार बने रहना है, तो बल्लेबाजी और गेंदबाजी के साथ-साथ फील्डिंग में भी तुरंत सुधार करना होगा.

Published at : 22 Jan 2026 08:34 AM (IST)
Tags :
IND VS NZ T20 SERIES
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Donald Trump On Canada: चुनौती देने पर भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति, बोले– 'अमेरिका की वजह से ही जिंदा है कनाडा'
चुनौती देने पर भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति, बोले– 'अमेरिका की वजह से ही जिंदा है कनाडा'
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र जिला परिषद चुनाव में पिता को नहीं मिला टिकट, NCP विधायक के दफ्तर के बाहर बेटा कर आया पेशाब
महाराष्ट्र जिला परिषद चुनाव में पिता को नहीं मिला टिकट, NCP विधायक के दफ्तर के बाहर बेटा कर आया पेशाब
इंडिया
Weather Update: दो दिन दिल्ली-यूपी की बड़ी मुसीबत, राजस्थान, बिहार की भी हालत खराब, मौसम विभाग की ताजा चेतावनी
दो दिन दिल्ली-यूपी की बड़ी मुसीबत, राजस्थान, बिहार की भी हालत खराब, मौसम विभाग की ताजा चेतावनी
क्रिकेट
IND vs NZ 1st T20I: मैच के तुरंत बाद गौतम गंभीर का बड़ा बयान, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर किस पर साधा निशाना?
मैच के तुरंत बाद गौतम गंभीर का बड़ा बयान, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर किस पर साधा निशाना?
Advertisement

वीडियोज

Delhi Murder Case: Mangolpuri में गली में चाकूओं से युवक को गोद गए शख्स | Breaking News | ABP News
बेबस लड़की की 'लुटेरा बाबा' !
जिस जज ने Anuj Chaudhary को दिया FIR का आदेश, उनका ही हो गया तबादला!
स्वामी Avimukteshwaranand के Shankaracharya होने पर हो रही राजनीति?
Akhilesh Yadavकी मीटिंग और Asaduddin Owaisi का जिक्र! क्या है नया 'MDH' फॉर्मूला?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Donald Trump On Canada: चुनौती देने पर भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति, बोले– 'अमेरिका की वजह से ही जिंदा है कनाडा'
चुनौती देने पर भड़के अमेरिकी राष्ट्रपति, बोले– 'अमेरिका की वजह से ही जिंदा है कनाडा'
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र जिला परिषद चुनाव में पिता को नहीं मिला टिकट, NCP विधायक के दफ्तर के बाहर बेटा कर आया पेशाब
महाराष्ट्र जिला परिषद चुनाव में पिता को नहीं मिला टिकट, NCP विधायक के दफ्तर के बाहर बेटा कर आया पेशाब
इंडिया
Weather Update: दो दिन दिल्ली-यूपी की बड़ी मुसीबत, राजस्थान, बिहार की भी हालत खराब, मौसम विभाग की ताजा चेतावनी
दो दिन दिल्ली-यूपी की बड़ी मुसीबत, राजस्थान, बिहार की भी हालत खराब, मौसम विभाग की ताजा चेतावनी
क्रिकेट
IND vs NZ 1st T20I: मैच के तुरंत बाद गौतम गंभीर का बड़ा बयान, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर किस पर साधा निशाना?
मैच के तुरंत बाद गौतम गंभीर का बड़ा बयान, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर किस पर साधा निशाना?
टेलीविजन
'ये रिश्ता...' या 'नागिन', हिना खान ने अपने किस टीवी शो से की सबसे ज्यादा कमाई? एक्ट्रेस ने किया खुलासा, बोलीं- 'मेरी सारी संपत्ति....'
हिना खान ने अपने किस टीवी शो से की सबसे ज्यादा कमाई? एक्ट्रेस ने कर दिया खुलासा
यूटिलिटी
बेटियों को 150000 रुपये दे रही यह राज्य सरकार, जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन?
बेटियों को 150000 रुपये दे रही यह राज्य सरकार, जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन?
हेल्थ
दिमाग नहीं, दिल बीमार है? जानें कैसे ब्रेन फॉग हो सकता है हार्ट डिजीज का शुरुआती संकेत
दिमाग नहीं, दिल बीमार है? जानें कैसे ब्रेन फॉग हो सकता है हार्ट डिजीज का शुरुआती संकेत
ट्रेंडिंग
"भाई की गरीबी देखी नहीं जाएगी" अपनी ही शादी में पैसे लूटने लगा दूल्हा, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
ENT LIVE
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
ENT LIVE
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Embed widget