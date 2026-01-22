IND vs NZ 1st T20I: पहली टी20 जीत के बावजूद टीम इंडिया को सता रहा ये डर, विश्व कप में कहीं लग न जाए बड़ा झटका
न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 में शानदार जीत के बावजूद टीम इंडिया की फील्डिंग ने चिंता बढ़ा दी है. एक ही मैच में कई आसान कैच और रन आउट मौके गंवाना टी20 वर्ल्ड कप से पहले खतरे की घंटी माना जा रहा है.
IND vs NZ 1st T20I: न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज 2-1 से गंवाने के बाद टीम इंडिया ने पहले टी20 इंटरनेशनल में दमदार वापसी की भारतीय टीम ने 48 रन से बड़ी जीत दर्ज की और बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी तक शानदार प्रदर्शन किया. हालांकि, इस जीत के बावजूद एक बड़ी कमी साफ नजर आई, जिसने टीम इंडिया की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं. यह कमी है - खराब फील्डिंग.
जीत में भी दिखी लापरवाही
भारत ने इस मुकाबले में 239 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था. इतने बड़े लक्ष्य के सामने न्यूजीलैंड की टीम दबाव में थी, लेकिन भारतीय फील्डरों की लापरवाही ने मेहमान टीम को बार-बार राहत दी. मैच के दौरान कई आसान मौके हाथ से निकले, जो चिंता का कारण बन गए.
आसान कैच बने मुश्किल
मैच के 11वें ओवर में जसप्रीत बुमराह की गेंद पर मार्क चैपमैन ने स्क्वायर लेग की ओर शॉट खेला. वहां मौजूद रिंकू सिंह कैच पकड़ने में नाकाम रहे और चैपमैन को जीवनदान मिल गया. इसके बाद 19वें ओवर में अर्शदीप सिंह की गेंद पर मिचेल सेंटनर का कैच ईशान किशन से छूट गया. ये दोनों मौके ऐसे थे, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शायद ही कोई टीम छोड़ना चाहे.
संजू सैमसन से भी हुई चूक
विकेटकीपर संजू सैमसन ने मैच की शुरुआत में एक शानदार कैच लिया, लेकिन बाद में उनसे भी गलती हो गई. उन्होंने एक आसान कैच ड्रॉप कर दिया और इसके साथ ही रन आउट का चान्स भी मिस कर दिया. रिंकू सिंह के सटीक थ्रो के बावजूद ग्लेन फिलिप्स को रन आउट नहीं किया जा सका, जो टीम के लिए बड़ा नुकसान हो सकता था.
फील्डिंग के आंकड़े बढ़ा रहे चिंता
टीम इंडिया की फील्डिंग में गिरावट सिर्फ एक मैच की बात नहीं है. एशिया कप 2025 के बाद से अब तक भारतीय टीम 26 कैच छोड़ चुकी है. एक समय दुनिया की बेहतरीन फील्डिंग टीमों में गिनी जाने वाली भारत की यह हालत अब फैंस और एक्सपर्ट्स दोनों को परेशान कर रही है.
वर्ल्ड कप से पहले चेतावनी
टी20 क्रिकेट में छोटी-सी गलती भी मैच का रुख बदल सकती है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 नजदीक है और ऐसे में फील्डिंग की ये चूकें भारी पड़ सकती हैं. टीम इंडिया को अगर खिताब की प्रबल दावेदार बने रहना है, तो बल्लेबाजी और गेंदबाजी के साथ-साथ फील्डिंग में भी तुरंत सुधार करना होगा.
