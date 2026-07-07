हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सIND VS ENG: रवि बिश्नोई बाहर? क्या वैभव सूर्यवंशी को मिलेगा नंबर 3 पर खेलने का मौका, जानिए क्यों हो रही ये बातें

IND VS ENG: रवि बिश्नोई बाहर? क्या वैभव सूर्यवंशी को मिलेगा नंबर 3 पर खेलने का मौका, जानिए क्यों हो रही ये बातें

लगातार तीन बार टी20 वर्ल्ड कप में जीतने वाली टीम इंडिया इस वक्त काफी बड़े संकट में है. गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर की जोड़ी अब अपनी पहली इंटरनेशनल जीत की तलाश में है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Amisha Pathak |  Updated at : 07 Jul 2026 12:46 PM (IST)
Preferred Sources

लगातार तीन बार टी20 वर्ल्ड कप में जीतने वाली टीम इंडिया इस वक्त काफी बड़े संकट में है. टीम इंडिया का ऐसा हाल हो चुका है कि पहले आयरलैंड के खिलाफ 0-2 से क्लीन स्वीप झेलने के बाद अब इंग्लैंड के सामने भी भारतीय टीम संघर्ष करती दिख रही है. बता दें कि गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर की जोड़ी अब अपनी पहली इंटरनेशनल जीत की तलाश में है. वहीं बाएं हाथ के बल्लेबाजों की अधिकता बड़ी कमजोरी बनती नजर आ रही है. अब ऐसी परिस्थिति में तीसरे टी20 में फ्लॉप रहे रवि बिश्नोई खेल से बाहर भी हो सकते हैं. दूसरी ओर संभावना है कि संजू सैमसन वापस लौट सकते हैं.

बात टीम इंडिया की गेंदबाजों की करें तो फिलहाल उनका प्रदर्शन ठीक- ठाक दिख रहा है.  इसी वजह से सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह गेंदबाजों की है. हालांकि सबसे बड़ा खतरा रवि बिश्नोई पर मंडरा रहा है. दूसरे टी20 में रवि का प्रदर्शन भारत की सबसे बड़ी हार का वजह माना जा रहा है. दरअसल, लेग स्पिनर ने अपने चार ओवरों में बिना कोई विकेट लिए 60 रन खर्च दिए. इस कारण उनका 17वां ओवर बेहद महंगा साबित हुआ, जिसमें इंग्लैंड ने कुल 29 रन बटोरकर मैच का रूख ही पलट दिया. यही ओवर भारत के लिए हार का कारण बना.

यह भी पढ़ें- USA Vs Belgium: USA को बेल्जियम से 'राउंड ऑफ 16' में मिली शर्मनाक हार, टीम के कोच ने गुस्से में सामने रखे रैक पर मारी लात

अब इस खराब प्रदर्शन के बाद माना जा रहा है कि तीसरे मैच में रवि बिश्नोई का पत्ता कट सकता है. हालांकि, अभी भारत के पास स्पिन विभाग में विकल्पों की कमी है. फिलहाल भारत के पास बैंच पर स्पिन के विकल्प के रूप में केवल वाशिंगटन सुंदर मौजूद हैं, लेकिन हाल के मुकाबले में वह भी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं. अब ऐसी हालत में टीम मैनेजमेंट एक अतिरिक्त तेज गेंदबाज के रूप में प्रिंस यादव को वापस लाने पर विचार कर सकता है. बता दें कि प्रिंस यादव ने पिछले प्रदर्शन में तीन विकेट चटकाकर प्रभावित किया था.

पूर्व भारतीय बल्लेबाज मोहम्मद कैफ ने टीम इंडिया के बैटिंग कॉम्बिनेशन पर सवाल उठाए है. इसके साथ ही संजू सैमसन की वापसी की वकालत भी उन्होंने की. दरअसल, उनका ये मानना है कि टॉप ऑडर में बांए हाथ के बल्लेबाजों की अधिकता टीम के लिए कमजोरी बन रही है. अगर संजू सैमसन की वापसी होती है तो युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन से बाहर बैठना पड़ सकता है.

यह भी पढ़ें- संजू- सूर्यवंशी में किसे मौका देना सही, इंग्लैंड में क्यों हार रही टीम इंडिया, श्रीसंत ने दे दिया बेबाक बयान

Published at : 07 Jul 2026 12:46 PM (IST)
Tags :
GAUTAM GAMBHIR SHREYAS IYER Vaibhav Suryavanshi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

स्पोर्ट्स
IND vs ENG 3rd T20I: क्या बारिश में धुल जाएगा भारत-इंग्लैंड का तीसरा टी20? मौसम पर आया डराने वाला अपडेट
क्या बारिश में धुल जाएगा भारत-इंग्लैंड का तीसरा टी20? मौसम पर आया डराने वाला अपडेट
स्पोर्ट्स
IND VS ENG: रवि बिश्नोई बाहर? क्या वैभव सूर्यवंशी को मिलेगा नंबर 3 पर खेलने का मौका, जानिए क्यों हो रही ये बातें
रवि बिश्नोई बाहर? क्या वैभव सूर्यवंशी को मिलेगा नंबर 3 पर खेलने का मौका, जानिए क्यों हो रही ये बातें
स्पोर्ट्स
वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू पर टीम इंडिया के बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने तोड़ी चुप्पी, बताया क्यों मिला मौका; वर्ल्ड कप प्लान का भी किया खुलासा
वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू पर टीम इंडिया के बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने तोड़ी चुप्पी, बताया क्यों मिला मौका; वर्ल्ड कप प्लान का भी किया खुलासा
स्पोर्ट्स
भारत के खिलाफ तीसरे टी20 के लिए इंग्लैंड ने किया प्लेइंग इलेवन का एलान, जानें कौन हुआ बाहर
भारत के खिलाफ तीसरे टी20 के लिए इंग्लैंड ने किया प्लेइंग इलेवन का एलान, जानें कौन हुआ बाहर
Advertisement

वीडियोज

Aamir Khan की शादी में Kiran Rao क्यों नहीं दिखीं?
Vaibhav Sooryavanshi: डेब्यू कैप पाते ही रो पड़े वैभव सूर्यवंशी! 15 साल की उम्र में रच दिया इतिहास!.
Diljit Dosanjh की Sutluj रिलीज के 2 दिन बाद ही ZEE5 से क्यों हटाई गई?
Hyundai Creta Electric अब ₹10.99 लाख में! BAAS क्या है? सस्ती EV का पूरा सच | Creta EV Explained
Shilpa Shinde की धमाकेदार एंट्री, Lock Upp 2 में बढ़ेगा ड्रामा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारतीय सेना की सबसे घातक यूनिट IBG कहां की गई है तैनात? देश के पहले CDS का सपना पूरा
भारतीय सेना की सबसे घातक यूनिट IBG कहां की गई है तैनात? देश के पहले CDS का सपना पूरा
बिहार
बांकीपुर से RJD नहीं प्रशांत किशोर को समर्थन देगी कांग्रेस? इस नेता के बयान से बिहार में हलचल
बांकीपुर से RJD नहीं प्रशांत किशोर को समर्थन देगी कांग्रेस? इस नेता के बयान से बिहार में हलचल
इंडिया
बिस्तर से गिरने की कहानी निकली झूठी, 11 महीने की बच्ची की मौत बनी मर्डर मिस्ट्री, पिता गिरफ्तार
बिस्तर से गिरने की कहानी निकली झूठी, 11 महीने की बच्ची की मौत बनी मर्डर मिस्ट्री, पिता गिरफ्तार
बॉलीवुड
The Odyssey First Review Out: क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी' के फर्स्ट रिव्यू आउट, क्रिटिक्स बोले - 'मास्टरपीस है फिल्म'
क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी' के फर्स्ट रिव्यू आउट, क्रिटिक्स बोले - 'मास्टरपीस है फिल्म'
क्रिकेट
India vs England 3rd T20: करो या मरो की जंग में कैसी होगी प्लेइंग XI? जानें पिच और मौसम का हाल
India vs England 3rd T20: करो या मरो की जंग में कैसी होगी प्लेइंग XI? जानें पिच और मौसम का हाल
महाराष्ट्र
Maharashtra Rain News Live: महाराष्ट्र में बारिश का कहर जारी, नासिक में बादल फटने की चेतावनी; पवई में दिखा मगरमच्छ
Live: महाराष्ट्र में बारिश का कहर जारी, नासिक में बादल फटने की चेतावनी; पवई में दिखा मगरमच्छ
ट्रैवल
Difference Between Mumbai And Delhi: विदेशी ट्रैवलर्स ने दिल्ली को क्यों दिए '0' नंबर? वजह जानकर रह जाएंगे हैरान
विदेशी ट्रैवलर्स ने दिल्ली को क्यों दिए '0' नंबर? वजह जानकर रह जाएंगे हैरान
ऑटो
BS3 और BS4 कार वालों के लिए ये जानना बेहद जरूरी, E20 फ्यूल से गाड़ी पर क्या पड़ेगा असर?
BS3 और BS4 कार वालों के लिए ये जानना बेहद जरूरी, E20 फ्यूल से गाड़ी पर क्या पड़ेगा असर?
ABP NEWS
नकली दुर्घटना, असली चोर।
नकली दुर्घटना, असली चोर।
ABP NEWS
समुद्र में वह विदेशी जहाज़ अचानक कहाँ से आ गया? वह मुंबई कैसे पहुँचा?
समुद्र में वह विदेशी जहाज़ अचानक कहाँ से आ गया? वह मुंबई कैसे पहुँचा?
ABP NEWS
कैंपस में लगाए गए 'गायब वाइस-चांसलर' के पोस्टर वायरल हो गए हैं।
कैंपस में लगाए गए 'गायब वाइस-चांसलर' के पोस्टर वायरल हो गए हैं।
ABP NEWS
यह बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के खड़े होने का अंदाज़ है।
यह बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के खड़े होने का अंदाज़ है।
ABP NEWS
एक पल की देरी से बड़ा हादसा हो गया, स्कूटर नीचे कुचला गया।
एक पल की देरी से बड़ा हादसा हो गया, स्कूटर नीचे कुचला गया।
Embed widget