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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सIND Vs ENG 4th T20I: टीम इंडिया की हार का सबसे बड़ा 'टर्निंग प्वाइंट', कप्तान अय्यर का एक गलत फैसला और सब मिट्टी में मिला

IND Vs ENG 4th T20I: टीम इंडिया की हार का सबसे बड़ा 'टर्निंग प्वाइंट', कप्तान अय्यर का एक गलत फैसला और सब मिट्टी में मिला

भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर से एक ऐसी रणनीतिक भूल हुई, जिसकी वजह से टीम इंडिया मैच डिफेंड नहीं कर सकी.अय्यर का वही फैसला मैच का सबसे बड़ा टर्निंग प्वाइंट रहा.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: अंश राघव |  Updated at : 10 Jul 2026 11:52 AM (IST)
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9 जुलाई को भारत-इंग्लैंड के बीच चौथा टी20 मुकाबला खेला गया. टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए 158/7 रनों का लक्ष्य खड़ा किया. इंग्लैंड ने 13.5 ओवर में 159/1 रन बनाकर जीत दर्ज की. भारत की टी20 मुकाबले में यह लगातार तीसरी हार थी. दरअसल,मुकाबले में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर से एक ऐसी रणनीतिक भूल हुई, जिसकी वजह से टीम इंडिया मैच डिफेंड नहीं कर सकी. अय्यर का वही फैसला मैच का सबसे बड़ा टर्निंग प्वाइंट रहा.

यह भी पढ़ें- Shreyas Iyer Captaincy Record: श्रेयस अय्यर की कैप्टेंसी पर लगा बड़ा 'धब्बा', लगातार मैच हराने वाले कप्तानों की लिस्ट में पहले नंबर पर

अर्शदीप से लगातार गेंदबाज़ी नहीं कराई

दूसरे ओवर में जब अर्शदीप सिंह ने जोश बटलर को मात्र 13 रन बनाकर आउट किया, उसके बाद टीम इंडिया के कप्तान अय्यर ने अर्शदीप से लगातार गेंदबाज़ी नहीं कराई. इसका नतीजा यह निकाला कि अपने घरेलू सरजमीं पर हैरी ब्रूक और फिल साल्ट ने प्रसिद्ध कृष्णा और प्रिंस यादव के ओवरों में खूब रन बनाए. यहां से मैच टीम इंडिया से बेहद दूर जो चुका था. 

कप्तान अय्यर ने टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया

रन चेज करने उतरी इंग्लैंड ने 37 गेंद पहले ही लक्ष्य को हासिल कर लिया. भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाज़ वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा जल्दी अपना विकेट गवा बैठे. वैभव (15) और अभिषेक(16) रन बनाकर पवेलियन वापस लौटे.

तीसरे नंबर पर बल्लेबाज़ी करने उतरे ईशान किशन का बल्ला भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा सका. कप्तान अय्यर ने अकेले टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया. कप्तान ने 49 गेंदों में 80 रनों की नाबाद पारी खेली. जिसमें उन्होंने 5 छक्के और 4 चौके जड़े. वहीं कप्तान का साथ देने शिवम दुबे ने बखूबी दिया. उन्होंने 23 गेंदों में 22 रनों की छोटी मगर महत्वपूर्ण पारी खेली.

इंग्लैंड ने (3-0) से अजेय बढ़त बनाई

इंग्लैंड को मैच जीतवाने में हैरी ब्रूक और फिल साल्ट ने कमाल की बल्लेबाज़ी की. हैरी ने 35 गेंदों मे 79 रन बनाए. उन्होंने 8 चौके और 4 गगनचूंबी छक्के लगाए. इसके अलावा फिल साल्ट ने 42 गेंदों में 59 रनों की नाबाद पारी खेली. जिसमें 9 चौके और 1 छक्का शामिल था. इस जीत के साथ इंग्लैंड ने टी20 सीरीज के मुकाबले में (3-0) से अजेय बढ़त बनाई. 

यह भी पढ़ें- IND Vs ENG 4th T20I: इंग्लैंड से हार के बाद भड़के कप्तान श्रेयस अय्यर, खिलाड़ियों को जमकर लताड़ा

Published at : 10 Jul 2026 11:49 AM (IST)
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