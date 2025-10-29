IND vs AUS T20I: वनडे सीरीज हारने के बाद अब भारतीय टीम टी20 मोड में लौट आई है. टीम इंडिया 29 अक्टूबर यानी आज से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में भिड़ने वाली है. पहला मुकाबला मैनूका ओवल, कैनबरा में खेला जाएगा. यह सीरीज युवा खिलाड़ियों के लिए खुद को साबित करने का बड़ा मौका होगा, लेकिन पहला मुकाबला शुरू होने से पहले सबसे बड़ा सवाल यही है की आखिर पहले टी20 में भारत की प्लेइंग 11 कैसी होगी?

गिल-अभिषेक की जोड़ी करेगी ओपनिंग

भारत के लिए ओपनिंग में शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा की जोड़ी उतरने की पूरी संभावना है. दोनों ही खिलाड़ी दाएं-बाएं हाथ के संयोजन के साथ पावरप्ले में आक्रामक शुरुआत देने में सक्षम हैं. गिल की क्लासिक टाइमिंग और अभिषेक का निडर खेल इस मैदान पर अहम साबित हो सकता है. अभिषेक शर्मा हाल के दिनों में बेहतरीन फॉर्म में हैं और टीम मैनेजमेंट भी उन्हें लगातार मौका देना चाहता है.

तिलक या सैमसन किसे मिलेगा मौका?

मध्यक्रम में तिलक वर्मा टीम की रीढ़ साबित हो सकते हैं. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने सीमित ओवरों के क्रिकेट में अपनी परिपक्वता दिखाई है. विकेटकीपर की भूमिका को लेकर टीम मैनेजमेंट के सामने संजू सैमसन और जितेश शर्मा में से एक को चुनने की चुनौती है. सैमसन को ऑस्ट्रेलिया की परिस्थितियों का ज्यादा अनुभव है, इसलिए उन्हें शुरुआती बढ़त मिल सकती है. उनका बल्लेबाजी में बहुमुखी रोल मिडिल ऑर्डर को गहराई देता है.

ऑलराउंडर्स से बनेगी टीम की रीढ़

हार्दिक पंड्या की अनुपस्थिति में शिवम दुबे और अक्षर पटेल टीम के प्रमुख ऑलराउंडर होंगे. शिवम दुबे अपनी ताकतवर हिटिंग और सीम बॉलिंग से पिच पर बैलेंस लाते हैं. वहीं अक्षर पटेल अपनी सटीक गेंदबाजी और उपयोगी बल्लेबाजी के कारण लगभग निश्चित चयन हैं.

तेज गेंदबाजों में बुमराह का साथ देंगे अर्शदीप और हर्षित

तेज गेंदबाजी में टीम इंडिया के पास शानदार तिकड़ी बन सकती है. जसप्रीत बुमराह के साथ अर्शदीप सिंह नई गेंद संभालेंगे, जबकि तीसरे तेज गेंदबाज के रूप में हर्षित राणा को डेब्यू का मौका मिल सकता है. हर्षित ने हाल ही में वनडे सीरीज में प्रभावित किया था. उनकी आक्रामक बॉलिंग ऑस्ट्रेलियाई पिचों पर कारगर साबित हो सकती है.

स्पिन डिपार्टमेंट में कुलदीप को बढ़त

स्पिनर की बात करें तो कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है. हालांकि कुलदीप का ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड बेहतरीन रहा है. उन्होंने 16.50 के औसत और 5.50 की इकॉनमी से गेंदबाजी कराई है. ऐसे में अनुभव को देखते हुए टीम कुलदीप पर भरोसा जता सकती है. अक्षर पटेल दूसरे स्पिनर के तौर पर टीम में रहेंगे.

संभावित भारतीय प्लेइंग 11

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, हर्षित राणा, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव.