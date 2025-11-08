हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IND vs AUS 5th T20 Forecast: बारिश बिगाड़ेगी भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच आखिरी टी20 का मजा? जानिए ब्रिस्बेन के मौसम का हाल

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिस्बेन में होने वाले 5th T20 मैच पर बारिश का साया मंडरा रहा है. बारिश के कारण अगर मैच रद्द हुआ तो भारत सीरीज 2-1 से अपने नाम कर लेगी.जानें ब्रिस्बेन के मौसम का पूरा अपडेट

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 08 Nov 2025 07:34 AM (IST)
Preferred Sources

IND vs AUS 5th T20 Forecast: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का आखिरी मुकाबला शनिवार को ब्रिस्बेन के गाबा मैदान में खेला जाना है. इससे पहले फैंस के लिए एक बुरी खबर है, इस मैच पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है. मौसम विभाग के मुताबिक, मैच के दिन शाम तक तेज बारिश और गरज-चमक की संभावना है. ऐसे में यह मैच या तो छोटा हो सकता है या फिर पूरी तरह से रद्द भी हो सकता है.

इस समय भारत सीरीज में 2-1 से आगे है. अगर यह मैच बारिश की वजह से धुल जाता है, तो भारत 5 मैचों की यह सीरीज अपने नाम कर लेगा. सीरीज का पहला मैच भी बारिश की भेंट चढ़ा था, जबकि दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीता था. तीसरे और चौथे टी20 में सूर्यकुमार यादव की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने शानदार जीत हासिल की थी.

ब्रिस्बेन के मौसम का हाल

मौसम वेबसाइट AccuWeather के मुताबिक, शनिवार को ब्रिस्बेन में दिन भर बादल छाए रहेंगे। दिन का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 21 डिग्री रहेगा. दोपहर में तेज हवाएं चलने और शाम होते-होते गरज के साथ बारिश होने की पूरी संभावना है. टॉस स्थानीय समयानुसार शाम 5:45 बजे होगा और मैच 6:15 बजे शुरू होगा, लेकिन इस समय के आसपास बारिश का पूर्वानुमान चिंताजनक है.

शाम 5 बजे: बारिश की संभावना 47 प्रतिशत

शाम 6 बजे: गरज के साथ बारिश, संभावना प्रतिशत

शाम 7-8 बजे: 49 प्रतिशत बारिश की संभावना

रात 9-10 बजे: संभावना बढ़कर 60 प्रतिशत तक

रात 11 बजे: 49 प्रतिशत बारिश की संभावना

यानि कि शाम ढलते ही आसमान से बूंदाबांदी शुरू हो सकती है और तूफानी बारिश भी देखने को मिल सकती है. गाबा का ड्रेनेज सिस्टम काफी बेहतर है, लेकिन लगातार बारिश की स्थिति में मैच रद्द होने से इनकार नहीं किया जा सकता. 

भारत के लिए बड़ी चुनौती

टीम इंडिया चाहेगी कि आखिरी मैच पूरा हो और वह जीत के साथ सीरीज का समापन करे. दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया भी हारकर सीरीज खत्म नही करना चाहेगी. अब नतीजा इस बात पर निर्भर करेगा कि ब्रिस्बेन का मौसम मैच के दिन कैसा रहता है.

Published at : 08 Nov 2025 07:34 AM (IST)
Weather Report IND VS AUS T20 SERIES
Embed widget