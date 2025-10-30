IND vs AUS T20: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कैनबरा में खेला गया पहला टी20 मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया. मैच दो बार बारिश से बाधित हुआ और दूसरी बार रुकने के बाद दोबारा शुरू ही नही हो सका. जिसके चलते मुकाबला रद्द करना पड़ा. हालांकि, इस बारिश के बीच भी भारतीय टीम के लिए दो बड़ी खुशखबरियां छिपी रही. जहां एक तरफ टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर ने फॉर्म में वापसी के संकेत दिए, वही दूसरी ओर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का लय से भटकना टीम के लिए सिरदर्द बन गया.

गिल और सूर्यकुमार यादव ने दिलाया भरोसा

टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और शुरुआत में ही अपना इरादा साफ कर दिया. भले ही अभिषेक शर्मा 19 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन उसके बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव और उपकप्तान शुभमन गिल ने ताबड़तोड़ बैटिंग कर मैच का रुख पलट दिया.

शुभमन गिल ने मात्र 20 गेंदों में 185 के स्ट्राइक रेट से 37 रन ठोकेकर अपनी फॉर्म वापस आने के संकेत दिए. जबकि सूर्यकुमार यादव ने 24 गेंदों पर 39 रन की तेज पारी खेली और दो छक्के जड़े. ये वही दो खिलाड़ी थे जिनकी फॉर्म को लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे थे, लेकिन कैनबरा में उन्होंने शानदार वापसी की झलक दिखा दी.

भारत को मिले दो बड़े फायदे

पहला फायदा - टॉप ऑर्डर की फॉर्म वापस आ चुकी है. शुभमन गिल और सूर्यकुमार यादव दोनों हालिया सीरीज में संघर्ष कर रहे थे, लेकिन इस पारी ने टीम मैनेजमेंट को राहत दी है.

दूसरा फायदा - टीम की आक्रामक शुरुआत. भारत ने सिर्फ 9.4 ओवर में 97 रन बना लिए थे, यानी रनरेट 10 से ऊपर था. यह बताता है कि नई ओपनिंग जोड़ी अब तेजी से रन बनाने में सक्षम है, जो टी20 विश्व कप की तैयारियों के लिए अहम संकेत है.

ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की हालत खराब

दूसरी ओर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के लिए ये 9.4 ओवर भारी साबित हुए. जोश हेजलवुड, नाथन एलिस और कुहनेमन जैसे अनुभवी गेंदबाज रन रोकने में नाकाम रहे. कैनबरा की उछाल भरी पिच पर भी भारतीय बल्लेबाजों ने उनके लाइन और लेंथ की धज्जियां उड़ा दीं.

अगला मुकाबला मेलबर्न में

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अगला टी20 मुकाबला अब 31 अक्टूबर को मेलबर्न में होगा. हालांकि, वहां भी मौसम विभाग ने 50 प्रतिशत बारिश की संभावना जताई है. फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि अगला मैच बारिश से प्रभावित न हो, ताकि टीम इंडिया अपनी लय को बरकरार रख सके और सीरीज में बढ़त बना सके.