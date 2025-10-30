हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सIND vs AUS T20: भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला T20 रद्द होने पर भी टीम इंडिया को मिल गए 2 बड़े फायदे! जानिए

IND vs AUS T20: भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला T20 रद्द होने पर भी टीम इंडिया को मिल गए 2 बड़े फायदे! जानिए

कैनबरा में भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया पहला टी20 मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया. हालांकि इसमें टीम इंडिया को दो बड़े फायदे हुए हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 30 Oct 2025 11:51 AM (IST)
Preferred Sources

IND vs AUS T20: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कैनबरा में खेला गया पहला टी20 मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया. मैच दो बार बारिश से बाधित हुआ और दूसरी बार रुकने के बाद दोबारा शुरू ही नही हो सका. जिसके चलते मुकाबला रद्द करना पड़ा. हालांकि, इस बारिश के बीच भी भारतीय टीम के लिए दो बड़ी खुशखबरियां छिपी रही. जहां एक तरफ टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर ने फॉर्म में वापसी के संकेत दिए, वही दूसरी ओर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों का लय से भटकना टीम के लिए सिरदर्द बन गया.

गिल और सूर्यकुमार यादव ने दिलाया भरोसा

टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और शुरुआत में ही अपना इरादा साफ कर दिया. भले ही अभिषेक शर्मा 19 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन उसके बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव और उपकप्तान शुभमन गिल ने ताबड़तोड़ बैटिंग कर मैच का रुख पलट दिया.

शुभमन गिल ने मात्र 20 गेंदों में 185 के स्ट्राइक रेट से 37 रन ठोकेकर अपनी फॉर्म वापस आने के संकेत दिए. जबकि सूर्यकुमार यादव ने 24 गेंदों पर 39 रन की तेज पारी खेली और दो छक्के जड़े. ये वही दो खिलाड़ी थे जिनकी फॉर्म को लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे थे, लेकिन कैनबरा में उन्होंने शानदार वापसी की झलक दिखा दी.

भारत को मिले दो बड़े फायदे

पहला फायदा - टॉप ऑर्डर की फॉर्म वापस आ चुकी है. शुभमन गिल और सूर्यकुमार यादव दोनों हालिया सीरीज में संघर्ष कर रहे थे, लेकिन इस पारी ने टीम मैनेजमेंट को राहत दी है.

दूसरा फायदा - टीम की आक्रामक शुरुआत. भारत ने सिर्फ 9.4 ओवर में 97 रन बना लिए थे, यानी रनरेट 10 से ऊपर था. यह बताता है कि नई ओपनिंग जोड़ी अब तेजी से रन बनाने में सक्षम है, जो टी20 विश्व कप की तैयारियों के लिए अहम संकेत है.

ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की हालत खराब

दूसरी ओर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के लिए ये 9.4 ओवर भारी साबित हुए. जोश हेजलवुड, नाथन एलिस और कुहनेमन जैसे अनुभवी गेंदबाज रन रोकने में नाकाम रहे. कैनबरा की उछाल भरी पिच पर भी भारतीय बल्लेबाजों ने उनके लाइन और लेंथ की धज्जियां उड़ा दीं.

अगला मुकाबला मेलबर्न में

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अगला टी20 मुकाबला अब 31 अक्टूबर को मेलबर्न में होगा. हालांकि, वहां भी मौसम विभाग ने 50 प्रतिशत बारिश की संभावना जताई है. फैंस उम्मीद कर रहे हैं कि अगला मैच बारिश से प्रभावित न हो, ताकि टीम इंडिया अपनी लय को बरकरार रख सके और सीरीज में बढ़त बना सके. 

Published at : 30 Oct 2025 11:50 AM (IST)
Tags :
IND VS AUS SURYAKUMAR YADAV T20 SERIES SHUBMAN GILL
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन से घटाया टैरिफ, शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद लिया बड़ा फैसला
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन से घटाया टैरिफ, शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद लिया बड़ा फैसला
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR, UP, राजस्थान, हरियाणा के इन इलाकों में अगले दो घंटे में बारिश के आसार, IMD का अलर्ट
दिल्ली-NCR, UP, राजस्थान, हरियाणा के इन इलाकों में अगले दो घंटे में बारिश के आसार, IMD का अलर्ट
इंडिया
Video: कार का शीशा टूटने पर कर दिया मर्डर! वीडियो ने खोले बेंगलुरु रोड रेज़ केस के राज, क्या है पूरा मामला?
Video: कार का शीशा टूटने पर कर दिया मर्डर! वीडियो ने खोले बेंगलुरु रोड रेज़ केस के राज, क्या है पूरा मामला?
क्रिकेट
Women World Cup IND vs AUS: टीम इंडिया का विश्वकप सेमीफाइनल में कैसा रहा है रिकॉर्ड, जानिए
Women World Cup IND vs AUS: टीम इंडिया का विश्वकप सेमीफाइनल में कैसा रहा है रिकॉर्ड, जानिए
Advertisement

वीडियोज

RBI का बड़ा कदम| भारत वापस ला रहा है अपना Gold | India’s Gold Comeback | Gold | RBI | Paisa Live
Dalal Street पर Adani का धमाका! एक दिन में ₹48,550 करोड़ की बढ़त, Green Energy बनी game changer
धोखे की 'डर्टी पिक्चर' का खूनी फंदा!
Tej Pratap Yadav पर किसने चलाए पत्थर?
तेजी से तेजस्वी..बुझे से राहुल गांधी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन से घटाया टैरिफ, शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद लिया बड़ा फैसला
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन से घटाया टैरिफ, शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद लिया बड़ा फैसला
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR, UP, राजस्थान, हरियाणा के इन इलाकों में अगले दो घंटे में बारिश के आसार, IMD का अलर्ट
दिल्ली-NCR, UP, राजस्थान, हरियाणा के इन इलाकों में अगले दो घंटे में बारिश के आसार, IMD का अलर्ट
इंडिया
Video: कार का शीशा टूटने पर कर दिया मर्डर! वीडियो ने खोले बेंगलुरु रोड रेज़ केस के राज, क्या है पूरा मामला?
Video: कार का शीशा टूटने पर कर दिया मर्डर! वीडियो ने खोले बेंगलुरु रोड रेज़ केस के राज, क्या है पूरा मामला?
क्रिकेट
Women World Cup IND vs AUS: टीम इंडिया का विश्वकप सेमीफाइनल में कैसा रहा है रिकॉर्ड, जानिए
Women World Cup IND vs AUS: टीम इंडिया का विश्वकप सेमीफाइनल में कैसा रहा है रिकॉर्ड, जानिए
ओटीटी
स्त्री 2 से अमर सिंह चमकीला तक, 2024 की बेस्ट फिल्में अभी तक नहीं देखी? ओटीटी पर यहां ले भरपूर मजा
स्त्री 2 से अमर सिंह चमकीला तक, 2024 की बेस्ट फिल्में अभी तक नहीं देखी? ओटीटी पर यहां ले भरपूर मजा
जनरल नॉलेज
यहूदी-ईसाई और मुसलमानों में क्या है रिश्ता, इन तीनों धर्मों में क्या चीजें कॉमन?
यहूदी-ईसाई और मुसलमानों में क्या है रिश्ता, इन तीनों धर्मों में क्या चीजें कॉमन?
हेल्थ
मेलाटोनिन या मैग्नीशियम... किसे खाने से आती है अच्छी नींद? जान लें अपने फायदे की बात
मेलाटोनिन या मैग्नीशियम... किसे खाने से आती है अच्छी नींद? जान लें अपने फायदे की बात
ट्रेंडिंग
विदेशी शख्स ने होशियारी में खाया भारत का मसालेदार खाना! तीखे से हाल हो गए बेहाल- वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
विदेशी शख्स ने होशियारी में खाया भारत का मसालेदार खाना! तीखे से हाल हो गए बेहाल- वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
Bihar Election 2025: 'तुम मुझे वोट दो मई तुम्हे नौकरी दूंगा'- Tejashwi Yadav
ABP NEWS
Bihar election 2025: हसीन सपने पूरे करने के लिए Tejashwi कहां से लाएंगे 10 लाख करोड़? | ABP NEWS SHORTS
Bihar election 2025: हसीन सपने पूरे करने के लिए Tejashwi कहां से लाएंगे 10 लाख करोड़? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'बतौर CM जेल जाकर बिहारियों का मस्तक नीचा कर दिया' - Rajnath Singh | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'बतौर CM जेल जाकर बिहारियों का मस्तक नीचा कर दिया' - Rajnath Singh | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: इंडिया गठबंधन पर Shehzad Poonawalla ने कविताओं से कस दिया तंज | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: इंडिया गठबंधन पर Shehzad Poonawalla ने कविताओं से कस दिया तंज | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: RJD के प्रत्याशी तो अपराध के चलते दुनिया में विख्यात | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: RJD के प्रत्याशी तो अपराध के चलते दुनिया में विख्यात | ABP NEWS SHORTS
Embed widget