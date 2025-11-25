WTC Record: आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) में एक बल्लेबाज की असली परीक्षा होती है - लंबी पारी, मुश्किल हालात और टीम को मैच में मजबूत स्थिति में पहुंचाना. अब तक इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में कई बल्लेबाजों ने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किए हैं, जिनमें डेविड वॉर्नर, हैरी ब्रूक, शुभमन गिल जैसे बड़े नाम शामिल हैं. आईये नजर डालते हैं WTC इतिहास की पांच सबसे बड़ी पारियों पर.

डेविड वॉर्नर - ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक ओपनर डेविड वॉर्नर ने 2019 में एडिलेड टेस्ट में पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद 335 रन की पारी खेली. 418 गेंदों की इस मैराथन पारी में वॉर्नर ने 39 चौके और 1 छक्का जड़ा. यह अभी तक WTC की सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी है, जिसने विपक्षी गेंदबाजों को पूरी तरह बेबस कर दिया.

हैरी ब्रूक - इंग्लैंड

इंग्लैंड के युवा बल्लेबाज हैरी ब्रूक ने अक्टूबर 2024 में पाकिस्तान के खिलाफ मुल्तान में 317 रन ठोक कर दुनिया का ध्यान खींच लिया. 322 गेंदों की इस तेज तर्रार पारी में उन्होंने 98 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 29 चौके और 3 छक्के लगाए. ब्रूक की यह पारी इंग्लैंड टेस्ट इतिहास की भी सबसे खास पारियों में शामिल है.

शुभमन गिल - भारत

टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल ने जुलाई 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ बर्मिंघम में 269 रन की धैर्यपूर्ण और क्लासिक पारी खेली. 387 गेंदों में खेली गई इस पारी में गिल ने 30 चौके और 3 छक्के जड़े. उनकी यह पारी भारत की WTC यात्रा में टर्निंग पॉइंट मानी जाती है. गिल ने लगभग 8 घंटे क्रीज पर बिताकर इंग्लैंड के गेंदबाजों को थका दिया था.

जैक क्रॉउली - इंग्लैंड

इंग्लैंड के लंबे कद के ओपनर जैक क्रॉउली ने 2020 में साउथैम्पटन में पाकिस्तान के खिलाफ 267 रन बनाए थे. 393 गेंदों में 34 चौकों की मदद से खेली गई यह पारी उनकी टेस्ट करियर की सबसे बड़ी पारी है. उन्होंने इंग्लैंड को विशाल बढ़त दिलाई और मैच का रुख बदल दिया.

जो रूट - इंग्लैंड

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट ने अक्टूबर 2024 में पाकिस्तान के खिलाफ मुल्तान में 262 रन ठोक दिए. 375 गेंदों की इस शानदार पारी में उन्होंने 17 चौके लगाए. रूट की यह पारी बेहतरीन तकनीक और धैर्य की मिसाल रही.