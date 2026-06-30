ICC विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 अब अपने आखिरी सफर तक पहुंच चुका है. विमेंस टी20 वर्ल्ड कप की शुरूआत 12 टीमों के साथ हुई थी,लेकिन आखिरी मंजिल तक सिर्फ 4 टीमें हीं पहुंच पाई है.

अब ग्रुप स्टेज की लड़ाई खत्म हो चुकी है और 4 टीमें सेमीफाइनल में पहुंची हैं. न्यूजीलैंड और भारत अपने आखिरी मैच में हारकर मुकाबले से बाहर हो गईं हैं. अब वेस्टइंडीज,साउथ अफ्रीका,ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल में टक्कर देखने को मिलेगी. इन चार टीमों से कोई दो फाइनल में खिताबी जंग लड़ेगा.

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3 टीमों ने पहले ही ट्रॉफी जीती हुई है

विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरूआत 12 जून को इंग्लैंड में हुई थी,जो चार टीमें सेमीफाइनल में पहुंची हैं. उसमें से 3 टीमों ने पहले विश्वकप की ट्रॉफी जीती हुई है. साउथ अफ्रीका अभी तक ट्रॉफी नहीं जीत पाया है. पिछले वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका को फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड से हार का सामना करना पड़ा था. लॉरा वुलवार्ट की टीम इस सपने को पूरा करने की कोशिश में जुटी हुई है. साउथ अफ्रीका और वेस्टइंडीज की राह इतनी आसान नहीं होने वाली हैं, क्योंकि इनके रास्ते में दो मजबूत टीमें पहाड़ बनकर खड़ी हैं.

किसका मुकाबला किससे होगा?

ग्रुप-1 से सेमीफाइनल में पहुंची साउथ अफ्रीका का मुकाबला ग्रुप-2 में टॉप पर रही और सबसे पहले सेमीफाइनल में पहुंची इंग्लैंड से होने वाला है.

वहीं, वेस्टइंडीज का मुकाबला ग्रुप-1 में टॉप पर रही और सभी मैच जीतने वाली ऑस्ट्रेलिया से होगा. ऑस्ट्रेलिया की टीम महिला वर्ल्ड कप के इतिहास में हर सेमीफाइनल के मुकाबलों में पहुंची है.

मुकाबला कब और कहां होगा?

30 जून को पहला सेमीफाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया-वेस्टइंडीज के बीच, द ओवल (लंदन) के मैदान पर शाम 7 बजे खेला जाएगा.

2 जुलाई को दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला इंग्लैंड-साउथ अफ्रीका के बीच, द ओवल (लंदन) के मैदान पर रात 11 बजे खेला जाएगा.

विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला कब और कहां?

दोनों सेमीफाइनल मुकाबलों में से विजेता टीमें फाइनल में प्रवेश करेंगी. 5 जुलाई को दोनों टीमों के बीच लॉर्ड्स स्टेडियम में विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा.

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