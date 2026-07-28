रोहित या गंभीर, वनडे में टीम इंडिया का बेस्ट ओपनर कौन? आंकड़े चौंकाने वाले

जबसे गौतम गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच बने हैं, समय-समय पर उनके रोहित शर्मा के रिश्ते खराब होने की खबरें सामने आती रही हैं. उन अफवाहों में कितनी सच्चाई है, यह तो रोहित और गंभीर ही जानते हैं, लेकिन वे दोनों भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे बेहतरीन ओपनिंग बल्लेबाजों में शामिल रहे हैं.

रोहित और गंभीर ने अनेकों बार यादगार पारी खेल भारतीय टीम को ऐतिहासिक जीत दिलाई है. गंभीर की उस 97 रनों की पारी को कौन भुला सकता है, जब उन्होंने 2011 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत को जीत दिलाने में यहां भूमिका निभाई थी. वहीं रोहित ओपनिंग करते हुए 264 रन बना चुके हैं, जो वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी है. यहां जान लीजिए टीम इंडिया का बेस्ट ओपनिंग बल्लेबाज कौन रहा है?

रोहित या गंभीर, कौन है बेस्ट?

रोहित शर्मा ने वनडे क्रिकेट में बतौर ओपनर 199 पारी खेली हैं, जिनमें उनके नाम 9865 रन हैं. रोहित अब भी खेल रहे हैं और 135 रन बनाते ही बतौर ओपनर 10 हजार रन पूरे कर लेंगे. उन्होंने ओपनिंग करते हुए भारतीय टीम के लिए 32 शतक और 49 फिफ्टी लगाई हैं. वहीं ओपनिंग करते हुए रोहित का औसत 54.50 का है.

गौतम गंभीर की बात करें तो उन्होंने ओपनिंग करते हुए 91 पारी खेलीं और 3367 रन बनाए. बतौर ओपनर गंभीर ने 39.61 के औसत से रन बनाए, 8 शतक और 21 अर्धशतकीय पारी खेली. गौतम गंभीर ने दिसंबर 2018 में क्रिकेट के खेल को अलविदा कह दिया था.

रोहित इतिहास रचने के करीब

वनडे क्रिकेट के इतिहास में सिर्फ 4 बल्लेबाज ऐसे हैं, जिन्होंने ओपनिंग करते हुए 10 हजार या उससे अधिक रन बनाए हैं. सचिन तेंदुलकर ने बतौर ओपनर 15310 रन, सनथ जयसूर्या ने 12740 रन और क्रिस गेल ने 10179 रन बनाए थे. रोहित शर्मा इस दिग्गज बल्लेबाजों की लिस्ट में शामिल होने से सिर्फ 135 रन दूर हैं.

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